To koniec upałów? Z mapy znika czerwony alarm

Hiszpania też płonie. Ewakuowano 300 osób, w tym dzieci Od wtorku trwa pożar na zalesionym górzystym obszarze kanaryjskiej wyspy Gran Canaria. Do tej pory spłonęło ponad 200 hektarów lasu sosnowego, a ok. 300 osób ewakuowano, w tym ok. 80 dzieci przebywających na letnich obozach - poinformowała telewizja Antena3 w środę. Gwardia Cywilna prewencyjnie przewoziła w bezpieczne miejsce także zagrożone zwierzęta domowe.