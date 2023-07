To koniec Twittera. Elon Musk pożegnał się z niebieskim ptakiem

W ostatnim czasie zdążyliśmy przyzwyczaić się już do tego, że Elon Musk wprowadza bardzo dużo zmian w Twitterze. Niedawno opublikowano informacje, z których wynika, że kończy się era serwisu o nazwie Twitter z niebieskim ptakiem w logo. Od teraz platforma będzie nazywała się “X” i logo ma nawiązywać właśnie do tej litery.

fot. Rokas Tenys / / Shutterstock

Elon Musk napisał, że znane na całym świecie logo niebieskiego ptaka zostanie wkrótce zmienione na “X”. “Wkrótce pożegnamy się z marką Twitter i, stopniowo, ze wszystkimi ptakami” - napisał Musk.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

“To niezwykle rzadka rzecz, w życiu lub biznesie, że dostajesz drugą szansę na zrobienie kolejnego, wielkiego wrażenia. Twitter już raz tego dokonał, zmieniając sposób, w jaki się komunikujemy. Teraz X pójdzie jeszcze dalej i przekształci globalny rynek” - dodał przedsiębiorca.

Oprócz zmiany nazwy serwisu na X oraz loga użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do nowego koloru dominującego na platformie. Do tej pory był to niebieski, teraz zostanie on zmieniony na czarny. Dodatkowo Elon Musk zachęcił użytkowników platformy do wymyślenia nowej nazwy czynności, która miałaby zastąpić dawne “tweetowanie”.

Pomysł na tę nazwę wykiełkował głowie Elona Muska już dawno temu. X.com był jednym z pierwszych banków internetowych. Gdy doszło do fuzji z Confinity, a potem do odsunięcia Muska ze stanowiska CEO, X.com zmieniło nazwę na PayPal. Elon Musk w 2017 roku odkupił domenę X.com, twierdząc, że ma dla niego wartość sentymentalną.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Tonący brzytwy się chwyta?

Elon Musk przejął serwis w październiku zeszłego roku, gdy kupił tę platformę za 44 mld dolarów. Nowy właściciel wprowadził wiele zmian, między innymi w strukturze firmy, które doprowadziły do burzliwych dyskusji.

Nowe porządki Elona Muska jednak nie pomagają serwisowi społecznościowemu, ponieważ firmie wciąż poważnie grozi bankructwo. Co więcej, ten moment kryzysu postanowił wykorzystać Mark Zuckerberg i w lipcu wypuścił swoją platformę Threads, która ma być konkurencją dla Twittera lub X.

PB