To już ostatni moment na złożenie wniosków przez nauczycieli o refundację

MEN przypomina, że poniedziałek jest ostatnim dniem na złożenie przez nauczycieli wniosków o refundację wydatków związanych z nauką zdalną. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty dokonanego od 1 września 2020 r. zakupu sprzętu lub oprogramowania.

"Przypominamy. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o rządowe wsparcie #500dlaNauczycieli na #naukazdalna. Refundacji dotyczą zakupy dokonane od początku września" - przypomniało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie będą objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie będzie jednorazowe.

Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem (w tym tabletem graficznym), podzespołów komputerowych (w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora), kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, baterii do komputera przenośnego, akumulatora, powerbanku, zasilacza awaryjnego, adaptera, koncentratora sieciowego, cyfrowego mikroskopu, liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego, oprogramowania komputerowego, smartfona.

Z dofinansowania będzie możliwe również pokrycie w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie: 1 września - 7 grudnia 2020 r.

Aby je uzyskać, nauczyciel musi do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek do dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej MEN, dostępny jest w dwóch wersjach: wersji doc. i wersji pdf.

Jeżeli zakup nastąpi między 1 września br. a 20 listopada br., to do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Do wniosku dotyczącego zakupu dokonanego po 20 listopada trzeba będzie dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wzory wniosków są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

