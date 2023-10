To już nie science fiction. Pierwszy kraj wprowadza latające taksówki

Wiele wskazuje na to, że latające taksówki będzie można podziwiać już nie tylko w filmach science fiction, ale już za chwilę staną się codziennością. Pierwsza firma otrzymała zielone światło do komercyjnych lotów w dwóch prowincjach w Chinach – informuje Business Insider.

Chiny są pierwszym krajem, który zatwierdził autonomiczne latające taksówki do użytku komercyjnego. Firma o nazwie EHang Holdings ogłosiła, że otrzymała zezwolenie od chińskiego rządu na rozpoczęcie komercyjnych lotów swojej taksówki powietrznej.

Natomiast Cywilna Administracja Lotnictwa Chin (CAAC) oświadczyła, że "w pełni spełniają one standardy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące zdolności do lotu". To pierwszy raz, gdy CAAC wydała certyfikat na komercyjny bezzałogowy statek powietrzny, który miałby przewozić ludzi – poinformował Business Insider.

Przewiezie tylko dwóch pasażerów

Latający pojazd o oznaczeniu E216-S wygląda prawie duży dron dla hobbystów, ale w większej skali. Jest zdolny do pionowego startu i lądowania, może też przewozić dwóch pasażerów z prędkością do 100 km/h. Ładunek, jaki transportuje, nie powinien być cięższy niż 250 kg. Może być też autonomicznie pilotowany. Wykorzystuje do tego celu nawigację pokładową oraz rozwiązania technologiczne, nad którymi firma pracowała przez ostatnie trzy lata. Nie może być jednak wykorzystywany do długich przelotów. Jedno ładowanie pozwala mu jedynie na około 25 minut lotu.

Konieczne testy na pasażerach - ochotnikach

Latająca taksówka EH216-S kosztuje ok. 300 tys. dolarów, ma osiem wystających ze środka ramion wyposażonych w 16 śmigieł, każde z własnym silnikiem elektrycznym.

Zanim taksówka zostanie udostępniona dla pasażerów, EHang przeprowadzi jeszcze odpłatne kursy z testerami — ludźmi, którzy podpiszą odpowiednie dokumenty i zgody, zanim skorzystają z usługi. Nie wiadomo na razie, ile miałaby kosztować podróż takim środkiem transportu.

Latające taksówki mają potencjał zminimalizowania korków ulicznych, oferując szybsze i bardziej bezpośrednie trasy w miejskich obszarach. Jednak w Europie i USA komercyjne spodziewane są dopiero za kilka lat.