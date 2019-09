To już koniec obniżek cen paliw

Mijający tydzień przyniósł prawdopodobnie ostatnie obniżki cen benzyny. Patrząc na zmiany cen w hurcie w najbliższych dniach można oczekiwać podwyżek cenników na stacjach paliw, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.

Przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 w trzecim tygodniu września wyniosła 4,98 zł/l i była o grosz niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Ale był to prawdopodobnie ostatni akord trendu spadkowego rozpoczętego na początku czerwca.

W górę poszły bowiem ceny w hurcie. W piątek, 20 września PKN Orlen sprzedawał benzynę po 4010 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u daje ok. 4,93 zł/l. To aż o 13 groszy na litrze drożej niż tydzień temu. Po takiej podwyżce marże detalistów mocno ucierpią i zapewne w najbliższych dniach właściciele stacji zdecydują się na modyfikację cenników. Niestety – w górę.

Podwyżki zapewne znacznie mocniej odczują właściciele „diesli”. Obecnie średnia cena oleju napędowego w Polsce wynosi 5,00 zł za litr, czyli tyle samo co tydzień wcześniej. Ale stawki w hurcie podniosły się do 4 179 zł/m, czyli ok. 5,14 zł/l brutto. Przy otrzymaniu obecnych cen detaliści musieliby dopłacać do sprzedawanego oleju napędowego średnio aż 14 gr/l.

Zatem najprawdopodobniej podniosą ceny i mogą to być podwyżki dość dotkliwe, jeśli stawki w hurcie nie zaczną spadać. Na to się jednak póki co nie zanosi. A przynajmniej tak długo, jak ropa Brent jest notowana po ok. 64 USD za baryłkę, a dolar pozostaje mocny (zarówno na parze z euro jak i z polskim złotym).

- Między 23 i 29 września mocno prawdopodobne są zmiany zwyżkowe.(...) Dla Pb95 przewidujemy ulokowanie się średniej ogólnopolskiej ceny w "widełkach" 4,99-5,11 zł/l, zaś dla oleju napędowego cena wyniesie 4,99-5,10 zł/l. Również autogaz powinien wykazywać tendencję wzrostową do poziomu 1,98-2,06 zł/l - prognozują eksperci e-petrol.pl

KK