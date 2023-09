To dlatego 14 fabryk Toyoty stanęło. "Zabrakło miejsca na dysku"

Szybciej z Warszawy do Krakowa. "Do końca przyszłego roku S7 będzie gotowa" "Jeszcze tylko" 23 km i 600 m i cała S7 do Krakowa będzie gotowa. Jak zapowiedział podczas otwarcia odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło–Miechów w woj. małopolskim prezydent Andrzej Duda, to stanie się do końca przyszłego roku.