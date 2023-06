To chyba pierwsza taka akcja ratunkowa w historii. Pasażerom łodzi podwodnej Titan zostało tlenu na 24 godziny

PiS sfinansuje in vitro? Pieniędzy wystarczy na kilkadziesiąt zabiegów PiS zaplanowało dużą konwencję programową w hali Atlas Arena w Łodzi. Pieniądze za jej wynajem mają trafić na miejski program in vitro - tak zdecydowały władze miasta. Partia, słysząc to, zrezygnowała z wynajmu, ale za kilkadziesiąt zabiegów i tak zapłaci. Jak to możliwe?