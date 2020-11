To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 7 i 8 listopada 2020 r.

W Stanach nareszcie finał wyborów prezydenckich, w Polsce - kolejny etap zamknięcia gospodarki i znowu protesty biznesu. Tymczasem ponad krajowymi podziałami kościół katolicki modli się za... roboty. Zapraszam na podsumowanie weekendu.

#1 Wygląda na to, że temat nazwiska 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych mamy już (na jakiś czas?) zamknięty. Sobota przyniosła kolejną partię głosów, dając przedstawicielowi Demokratów przewagę na tyle dużą, że amerykańskie media (w tym sprzyjające Donaldowi Trumpowi) ogłosiły zwycięstwo Joe Bidena w tych wyborach. Z tym wynikiem nadal (bo swój sprzeciw sygnalizował już kilka dni temu) nie zgadza się obecnie urzędujący prezydent USA. "To ja wygrałem te wybory", przekonuje, oskarżając komisję wyborczą o nadużycia w procesie liczenia głosów. Ta informuje, że brak jakichkolwiek dowodów oszustw, o których konsekwentnie opowiada głowa państwa. Przy tej okazji polecam jeszcze dwie publikacje. Po pierwsze - szczegóły programu Bidena dla Ameryki, w tym plan walki z koronawirusem i przywracania gospodarki na dawne tory. Po drugie - polityczną sylwetkę Kamali Harris, pierwszej kobiety na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.



#2 Tymczasem w Polsce znowu gorąco w związku z kolejnym etapem walki z epidemią, od soboty oznaczającą wyłączenie z działania kolejnych biznesów. Ku zaskoczeniu ich samych, w piątek wieczorem właściciele sklepów meblowych dowiedzieli się, że od soboty ich działalność również pozostaje zamknięta. Tym samym Ikea, Agata czy Jysk przestały działać stacjonarnie do odwołania. Mocno ograniczono także zakres sklepów w galeriach handlowych. Przedsiębiorcy z branży protestują, twierdząc, że to nie ich działalność generuje nowe ogniska zakażeń.



#3 Wciąż nie mają łatwego życia pasażerowie środków komunikacji publicznej. Ograniczenia zobowiązują do zmian przewoźników operujących na trasach krajowych, ale niestabilne są również połączenia międzynarodowe. Po tym jak u naszego południowego sąsiada Polskę uznano za kraj wysokiego ryzyka covidowego, zawieszone zostają połączenia do Czech. Od dzisiaj do odwołania obowiązywał będzie także ograniczony ruch kolejowy pomiędzy polską a Niemcami.

#4 W ramach "słowa na niedzielę" ciekawostka. W jednym z najpopularniejszych dziś artykułów informujemy, że listopad jest miesiącem... modlitwy za sztuczną inteligencję. Jakie to ma znaczenie dla gospodarki? Co najmniej potwierdza, jak złożonym, zasięgowym - skoro pochyla się nad nim nawet papież - i namacalnie znaczącym dla codziennego życia jednostki jest kierunek rozwoju robotów czy automatyzacji pracy. W swoich predykcjach utopiści ścierają się tu z antyutopistami, ale nawet bez finału pod postacią jednego ze skrajnych scenariuszy, prace nauki i biznesu dostarczają rozwiązań, których ofiarą potencjalnie może być człowiek.

O czym jeszcze pisaliśmy w weekend?

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

Niedziela - 8 listopada

17:33 Sztab Bidena i Harris uruchomił stronę internetową z priorytetami przyszłej administracji

16:56 Azerbejdżan twierdzi, że zajął strategiczne miasto Szusza; Armenia zaprzecza

16:24 Koronawirusem na całym świecie zakaziło się ponad 50 mln osób

13:31 PiS i opozycja liczą na kontynuację dobrej współpracy Polski z Joe Bidenem

12:02 Donald Trump zachowuje uprawnienia prezydenckie do 20 stycznia 2021 roku

10:25 Kościół namawia: módlmy się za roboty

07:57 Projekt zmian w administracji rządowej zakłada powstanie nowych działów, co ma zmniejszyć koszty działania

07:31 Prezydent Duda ratyfikuje umowę o współpracy obronnej między Polską a USA w poniedziałek

07:16 Maląg: Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł

06:56 IGHP postuluje o wakacje kredytowe dla hotelarzy

00:31 Hiszpania pod lupą UE ws. kontrolowania dezinformacji w mediach

Sobota - 7 listopada

21:38 Transgraniczny ruchu kolejowy między Niemcami a Polską ograniczony

18:16 Trump: Wybory prezydenckie jeszcze się nie zakończyły

17:39 Joe Biden wygrywa wybory w USA

17:18 Federalna Komisja Wyborcza: nie ma żadnych dowodów na oszustwa wyborcze

16:46 W Niemczech wielotysięczna demonstracja przeciwko restrykcjom związanym z epidemią

15:34 POHiD: to nie handel jest ogniskiem zakażeń, nieracjonalne jest zamykanie galerii handlowych

13:43 Łotwa wprowadza stan nadzwyczajny w związku z epidemią

12:25 Kontrowersyjna elektrownia atomowa na Białorusi otwarta

11:46 PiS pracuje nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt

08:03 PIU: pandemia zmieniła rynek ubezpieczeń pod względem oferty i obsługi

07:03 Ikea, Agata czy Jysk zamykają sklepy do odwołania

