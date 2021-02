To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 6 i 7 lutego 2021 r.

Nowa-stara propozycja na polskiej scenie politycznej, stare i zupełnie nowe zawody na rządowej liście pożądanych kompetencji przyszłości, mieszane podejście do przeciwcovidowych restrykcji w zależności od barw na fladze - między innymi o tym informowaliśmy w mijający weekend. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń z gospodarką w tle.

#1 Polityczna opozycja próbuje się (i swoich kolegów) przebudzić. W ten weekend Borys Budka i Rafał Trzaskowski zorganizowali konferencję prasową, podczas której przekonywali o sensowności nowej inicjatywy 276.pl, do której chcieliby zaprosić Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 Szymona Hołowni, Lewicę i PSL. Pojawiły się też wybrane założenia nowego programu, a wśród nich od Sasa do Lasa, czyli od powołania na nowo Trybunału Konstytucyjnego po likwidację abonamentu RTV. Zachęcam do zapoznania się z planami wspomnianych panów w kwestii gospodarki i zdrowia oraz z pierwszymi komentarzami na gorąco po sobotnim wystąpieniu.

#2 Przez pandemię jeszcze więcej niż dawniej mówimy o kompetencjach przyszłości, ale nawet wtedy nie ma wśród nich dekarzy albo monterów nawierzchni kolejowej. Tymczasem Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz trzeci ogłosiło prognozę zapotrzebowania na krajowym rynku pracy w zawodach szkolnictwa branżowego. Obok spodziewanych technika programisty, elektronika czy automatyka, którym od 2021 roku towarzyszy także technik robotyki (nowy zawód), na liście liczącej sobie 28 pozycji znajdują się m.in. kierowca mechanik czy technik budowy dróg.



#3 Zapowiedziane w tym tygodniu przez polski rząd otwarcie hoteli i obiektów noclegowych mogłoby sugerować, że oto śladami innych krajów, coraz łagodniej oceniane jest ryzyko zakażenia koronawirusem wśród uczestników ruchu turystycznego. Nie potwierdzają tego zupełnie doniesienia z zagranicy. Kolejne państwa zamykają granice dla osób spoza UE, dawniej sceptyczny wobec restrykcji premier Wielkiej Brytanii oficjalnie zapowiada, że jeszcze za wcześnie na ich znoszenie, Austria wręcz zaostrza restrykcje na granicach.



#4 W weekendy obok newsów często i chętnie polecam także materiały "do poczytania". Tym razem między innymi:

O czym jeszcze pisaliśmy w ten weekend?

Niedziela - 7 lutego

18:23 Biden zapowiada "skrajnie ostrą rywalizację" z Chinami

17:47 Biden: Sankcje będą zniesione dopiero po zaprzestaniu przez Iran wzbogacania uranu

17:30 Setki kar we włoskich miastach za łamanie przepisów o walce z pandemią COVID-19

16:27 Austria zaostrza kontrole przeciwepidemiczne na granicach

16:01 Emerytura z Niemiec. Można zdalnie sprawdzić uprawnienia

15:31 Rekordowe wpływy włoskich restauracji po złagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych

14:16 Holandia zapowiada zwrot dóbr zagrabionych byłym koloniom

13:10 Prezes EBC: Anulowanie długu covidowego państw strefy euro jest "nie do pomyślenia"

11:38 Wkrótce możliwe zatwierdzenie szczepionki Johnson&Johnson w USA

09:49 Hotele zmieniają przeznaczenie, żeby nie świecić pustkami

07:21 Kolejne kraje zamykają granice dla osób spoza UE. Podróże po Europie z testami i kwarantanną

07:08 Rusza powtórne testowanie nauczycieli na obecność SARS-CoV-2

06:00 Zmiany w rozliczeniach z fiskusem wynajmujących mieszkania. Firmy także rozliczą się ryczałtem

Sobota - 6 lutego

19:42 Bez rozstrzygnięć w sprawie nowego rządu Włoch. Będzie druga runda rozmów

19:00 Resort edukacji wskazał zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa

16:24 Słowenia poluzowała restrykcje na granicach. Sklepy znów otwarte

15:56 Tysiące protestujących rolników zablokowało autostrady w Indiach

15:18 Znalazł portfel i próbował wypłacić gotówkę z konta. Grozi mu 10 lat więzienia

14:10 Kolejne włoskie miasteczko sprzedaje domy za grosze. Ogromne zainteresowanie



11:22 "Czas na zmiany". Budka i Trzaskowski pokazali nowy plan dla Polski

11:10 Dwie 112-metrowe wieże tuż przy plaży. Deweloper z pozwoleniem na budowę w Międzyzdrojach

08:32 Tysiące manifestujących w Rangunie. Poważne zakłócenia w dostępie do internetu

07:51 Składka od reklam zamiast podatku cyfrowego dla cyfrowych gigantów

07:11 W Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności

06:48 Resort szykuje pomoc dla hodowców norek, którzy będą zmuszeni wybić swoje stada

05:53 150 ekonomistów apeluje o anulowanie zadłużenia państw w EBC

00:30 Strony konfliktu w Libii utworzyły nowy rząd tymczasowy

