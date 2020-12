To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 5 i 6 grudnia 2020 r.

Wreszcie wyczekiwany koniec kilkudniowej awarii systemu bankowego. Dyskusja o gospodarczych skutkach Covid-19 na dobre przenosi się na stoki. Chiny podobno już jak dawniej, czego wciąż nie można powiedzieć o Europie, skąd płyną kolejne negatywne dane ekonomiczne. Zapraszam na podsumowanie weekendu w Bankier.pl.

#1 Ten weekend w świecie finansów należał do ING Banku Śląskiego, niestety nie w sposób, jakiego by sobie życzył. Do późnej pory w sobotę trwała bowiem aż kilkudniowa awaria systemu ING Makler obsługującego rachunki maklerskie. W czwartek, piątek i sobotę aktualizowaliśmy ten temat wielokrotnie, redakcję zalała wręcz lawina zgłoszeń od klientów instytucji w tej sprawie. Pozbawieni dostępu do rachunków, inwestorzy od środy nie mieli możliwości dokonywania operacji w ramach swojego portfela, domagając się rekompensat z tego tytułu. W sobotę wieczorem ING poinformował, że uporał się z awarią, a w ramach zadośćuczynienia do końca roku nie będzie pobierał prowizji za transakcje.

#2 Sezon zimowy ruszył na dobre, co widać po liczbie publikacji dotyczących działania wyciągów narciarskich. W tym roku temat wzbudza szczególne emocje, bo wielu nie spodziewało się, że w dobie wysokiej ostrożności w walce z Covidem, zakazów przebywania w lokalach gastronomicznych czy wyjazdów turystycznych, te obiekty będą otwarte. Owszem, mają do tego prawo. W ten weekend informujemy m.in. o tym, że działają już obiekty dla narciarzy w Beskidach. Nie wszystkie, podobnie jak na Podkarpaciu, gdzie nieczynna zdecydowana większość stacji narciarskich. Polecam lekturę tych artykułów, żeby sprawdzić choćby jak funkcjonują w tych lokalizacjach obiekty gastronomiczne. A gdyby ktoś planował wypad do południowych sąsiadów - Czesi właśnie ogłosili, że u nich wyciągi ruszą 18 grudnia. Lepiej późno niż wcale, powiedzieliby ci, którzy nastawili się na szusowanie we Francji, Niemczech czy Włoszech. Te trzy kraje zamkną wyciągi na okres świąt, inaczej niż w Austrii i Szwajcarii.

#3 W okolicach rocznicy, od kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o groźnym wirusie z Chin, w Państwie Środka życie wróciło już prawie do normy, relacjonuje PAP mieszkający w Wuhan polski dziennikarz. Przyznaje jednak, że w kraju widać przykre konsekwencje gospodarcze epidemii. Z Covid-19 nie poradziły sobie natomiast jeszcze inne państwa tej części świata. W weekend informowaliśmy, że nowe restrykcje w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wprowadza Seul. Nie trzeba przypominać, jak bolesne tylko do tej pory były skutki wirusa w Europie. W sobotę podano, że we Włoszech z tego powodu zlikwidowano pół miliona miejsc pracy.

#4 Jak w każdą niedzielę, tak i tym razem odsyłam do stałych punktów programu serwowanych przez redaktorów Bankier.pl, w tym:

przypomnienie najważniejszych danych mijających dni w formie Wykresów tygodnia ,

, zapowiedź, czym będą żyły rynki - a w nadchodzącym tygodniu może być o Polsce wyjątkowo głośno.

#5 Na koniec weekendu polecam 2x longreads. Jeden o zmianach w książeczkach mieszkaniowych, gdzie można sprawdzić, na czym w praktyce będą polegały uchwalone niedawno zmiany wykorzystania premii gwarancyjnych. Drugi to materiał, który zatytułowałam "GospoDANEarka. 9 wykresów o "nowej ropie", które warto zobaczyć". Pokazuję w nim liczby, które stoją za sloganami o gospodarce danych i nowym surowcu XXI wieku. "To smutne dane", napisał ktoś z czytelników w komentarzach pod artykułem. Ostrzegałam.

O czym jeszcze pisaliśmy w ten weekend?



Niedziela - 6 grudnia - wybrane wiadomości

13:50 W Wenezueli rozpoczęły się bojkotowane przez opozycję wybory do parlamentu

13:27 120 dni po wyborach na Białorusi. Protesty i kolejne zatrzymania

11:45 Ruszyły wyciągi w Beskidach; narciarze przestrzegają obostrzeń

09:54 Na Podkarpaciu nieczynna zdecydowana większość stacji narciarskich

09:13 Seul objęty nowymi restrykcjami w związku ze wzrostem zakażeń

07:33 Nawet 100 euro za danie. W Hiszpanii i Portugalii na wynos gotują znani szefowie kuchni

06:21 Były szef GIS: Utrzymanie obostrzeń do końca roku słuszne; ferie powinny być rozciągnięte w czasie

06:08 Szczepionka od Pfizera jednak dla dzieci? W badaniach klinicznych brali udział 12-latkowie

02:24 Premier: 2021 rok może być rokiem gospodarczej odnowy

Sobota - 5 grudnia - wybrane wiadomości



21:20 Rząd liczy na uruchomienie środków z tarczy finansowej 2.0 w styczniu

20:40 We Włoszech zlikwidowano pół miliona miejsc pracy od początku pandemii

19:17 Portugalia zapowiada restrykcje na Nowy Rok, m.in. zakaz wychodzenia z domu

18:20 Santander zamknie 1000 oddziałów w Hiszpanii do lipca 2021 roku

17:26 Demonstracje we Francji przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie

17:24 W Bułgarii 150 dzień antyrządowych protestów. „Borisow do więzienia!”

12:47 Wyciągi narciarskie w Czechach ruszą najwcześniej 18 grudnia

11:19 Wybory parlamentarne w Kuwejcie w cieniu głębokiego kryzysu gospodarczego

09:56 Poczta Polska chce uruchomić 2 tys. nowych automatów paczkowych

07:59 W Moskwie rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19

07:42 Rok po wybuchu pandemii koronawirusa w Wuhanie nie ma już prawie żadnych restrykcji

07:12 "Czternastymi emeryturami komisja sejmowa zajmie się w grudniu lub w styczniu"

07:05 Biden ma już 279 głosów elektorskich; Trump skarży wybory w kolejnym stanie

07:00 Skarbówka jest przygotowana do walki z ewentualną szarą strefą na rynku e-papierosów

06:54 Wyciągi narciarskie zamknięte we Francji, Niemczech i Włoszech; Austria otworzy je na święta

06:51 Legalizacja marihuany coraz bliżej? Do końca roku założenia pakietu projektów ustaw konopnych



06:34 Protest rolników w Warszawie. "To nie jest nasze ostatnie słowo"

06:00 Zmiany dotyczące książeczek mieszkaniowych. Premie będą wypłacane częściej

