To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 30 i 31 stycznia 2021 r.

WOŚP, protesty, szczepionki, nieruchomości, a nawet konkubinat - te słowa klucze niech będą esencją podsumowania ostatniego weekendu stycznia, na które serdecznie zapraszam.

#1 Zaczynamy od pieniędzy - tych, które w całej Polsce zbierane są na szczytny cel w ramach kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fenomen, który od lat łączy Polaków ponad podziałami i skutecznie zachęca ich do sięgnięcia do kieszeni, zasługuje na wsparcie. Dlatego po raz kolejny nasz zespół również przyłącza się do charytatywnej zbiórki. Przedmiotem aukcji jest dzień z redakcją Bankier.pl. Co przygotowaliśmy na tę szczególną okazję - o tym szczegółowo w materiale.

#2 W weekend niespokojnie na ulicach Rosji. Trwają protesty będące wyrazem poparcia dla Aleksieja Nawalnego czy też raczej - wyrazem sprzeciwu przeciwko rosyjskiej władzy. Już poranne statystyki mówiły o prawie 2 tys. zatrzymanych w 75 miastach. Jednocześnie wciąż nie milkną echa filmu o luksusowej nieruchomości nad Morzem Czarnym, opublikowanego kilkanaście dni temu przez Fundację Walki z Korupcją. Do posiadania obiektu nazywanego w materiale "pałacem Putina" w weekend "przyznał się" rosyjski biznesmen Arkadij Rotenberg, uważany za przyjaciela prezydenta Rosji. Materiał wpuszczony do sieci przez organizację założoną przez Nawalnego ma już ponad 100 mln wyświetleń.

#3 Protesty w Rosji, w Polsce, zamieszki w Stanach - zdjęcia między innymi z tych wydarzeń wielokrotnie obiegały świat w styczniu. W ostatni weekend miesiąca proponujemy fotograficzne podsumowanie minionych 31 dni. Niektóre z tych obrazów mówią więcej niż słowa.

#4 Czy wiedzieliście Państwo, że Politechnika Warszawska również pracuje nad szczepionką przeciwko COVID-19? Na jakim etapie znajdują się prace i dlaczego wciąż tak niewiele słyszy się o staraniach naukowców z Polski na tym polu - o tym w weekendowym materiale.

#5 Po statystykach z ubiegłego weekendu wnioskujemy, że spodobała się Państwu formuła poświęcona zagadnieniom na styku finansów osobistych i prawa. Dlatego za nami kolejny odcinek z tej serii. Tym razem publikujemy materiał poświęcony konsekwencjom związków małżeńskich z rozdzielnością majątkową versus związków partnerskich, zwanych konkubinatem.

#6 Ceny gruntów budowlanych w Polsce systematycznie pną się w górę, choć jak zauważa w najnowszej analizie Marcin Kaźmierczak - stawki ofertowe w regionach rosną mocniej niż w stolicach województw. Czyżby utrwalał się schemat poszukiwania kawałka ziemi dla siebie pod miastem, czy może w stolicach województw, po stronie kupujących, już dawno został przekroczony "próg bólu"?

P.S. Przypominam, że od jutra - 1 lutego - obowiązuje nowy zestaw obostrzeń, co przekłada się również na nowe zasady funkcjonowania (niektórych) podmiotów gospodarczych. Szczegóły w tym artykule.

A o czym jeszcze pisaliśmy w mijający weekend?

Niedziela - 31 stycznia

19:14 Lotnisko we Wrocławiu uruchomiło punkt badań na obecność COVID-19 jako pierwsze w Polsce

19:06 Trump, Nawalny, WHO czy Greta Thunberg. Nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla

17:52 Większość włoskich regionów łagodzi restrykcje, wprowadzą żółtą strefę

17:08 Czarnek: Pracujemy nad programami wspomagającymi dzieci i młodzież po pandemii

12:16 Zaległa dostawa szczepionek Moderny dotarła do Polski

09:11 Prawa jazdy nie zrobimy szybciej. Resort nie obniży limitu wieku

08:11 Wymóg testu na COVID-19 może wpłynąć na cenę biletów lotniczych

07:46 Impeachment Trumpa. Ubywa prawników w zespole byłego prezydenta

07:42 Izrael światowym liderem szczepień przeciwko COVID-19. Lek podawany jest też ciężarnym i młodzieży

07:08 Politechnika Warszawska pracuje nad polską szczepionką przeciw COVID-19

07:01 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; większość wydarzeń online

07:01 Protesty w obronie Nawalnego w Rosji. Setki zatrzymanych

06:17 Biden z rekordowym tempem podpisywania rozporządzeń wykonawczych

03:34 Amerykański sąd orzekł, że władze mogą wznowić proces wydalania dzieci imigrantów

02:13 Wielka Brytania składa wniosek o wejście do porozumienia handlowego na Pacyfiku

Sobota - 30 stycznia

18:56 Protesty we Francji przeciw ustawie o bezpieczeństwie i restrykcjom

18:52 Indonezyjski minister turystyki zachęca do zdalnej pracy na Bali

17:35 WHO krytykuje UE za zakaz eksportu szczepionek na COVID-19

16:47 Novavax i Johnson & Johnson: południowoafrykański wariant koronawirusa osłabia działanie szczepionek

14:37 Dramatyczna sytuacja hoteli w Rzymie. 25 proc. zamknęła się na stałe

14:12 Norwegia poluzuje część surowych restrykcji w regionie Oslo

08:17 Polska największym beneficjentem unijnych funduszy. Co czwarte euro wypłacone z UE trafiło do kraju

07:49 Na świecie podano 87 mln dawek szczepionek na Covid-19

06:25 USA wprowadzają obowiązek noszenia masek w środkach transportu

06:00 Działki w regionach drożeją mocniej niż w dużych miastach

05:51 Niższe składki ZUS. Ostatni dzień na zgłoszenie chęci korzystania z ulgi

00:20 UE wycofała się z planów przywrócenia kontroli na granicy irlandzkiej

