To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 28 i 29 listopada 2020 r.

Galerie handlowe w Polsce znowu otwarte, tymczasem z zagranicy przybywa doniesień o trzeciej fali pandemii. Czy lekarze w końcu dostaną zapowiadane dodatki za walkę z epidemią? Minister zdrowia obiecuje, że już niebawem. Zapraszam na podsumowanie weekendu.

#1 Na ten weekend czekał i handel, i konsumenci. Od soboty 28 listopada ponownie zezwolono na działalność wcześniej zamkniętych sklepów w galeriach handlowych. Weekend pod znakiem Black Friday i święta na horyzoncie przyciągnęły do galerii tłumy klientów. Funkcjonują też m.in. wyciągi narciarskie i wypożyczalnie zimowego sprzętu, działać mogą salony kosmetyczne czy fryzjerzy. Wszystko to jednak w ramach reżimu sanitarnego - zainteresowanych poszczególnymi usługami odsyłam do sprawdzenia, czego wymaga się od świadczeniodawców w grudniu.

#2 Kiedy w Europie niektóre obostrzenia ulegają liberalizacji, z Azji płyną sygnały o ponownie zwiększającej się liczbie zakażeń i nowych ogniskach koronawirusa. Coraz częściej mowa jest o trzeciej fali Covid-19, coraz częściej wiązanej ze spadkiem temperatury. Do tych doniesień odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, mówiąc, że także w Polsce spodziewany jest ponowny wzrost liczby zakażeń. Trzecia fala może nastąpić w styczniu i lutym.

Temu, jak przebiegała pandemia w różnych częściach świata, poświęciliśmy wczorajszy materiał pt. „Bałem się, że Polakom każą wracać do Polski”. Covid, relacje z emigracji. W opinii czytelników tekst "może stanowić studium przypadku człowieka w niepewności". Bohaterowie artykułu opowiadają o zmaganiach z covidowym czasem m.in. z perspektywy prowadzących biznes poza granicami Polski. Pada wiele słów o realiach turystyki i rynku nieruchomości.



Przeczytaj też na Bankier.pl: "Bałem się, że Polakom każą wracać do Polski. Covid, relacje z emigracji" (kliknij w zdjęcie, żeby przejść do artykułu) /

#3 Czy walczący z epidemią koronawirusa lekarze dostaną w końcu obiecywane dodatki do wynagrodzeń? Minister zdrowia - jak mówił, odpowiadając na "lawinę fake newsów" - przekonywał w ten weekend, że tak. Środki mają znaleźć się na kontach medyków najpóźniej około 10 grudnia. W niedzielę poinformowano, że prezydent podpisał stosowną ustawę. Zastanawiają się Państwo, czy pomoc trafi do szerokiego grona? W żadnym przypadku. "Celem ustawy jest konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu".

#4 Jak co weekend, polecam stałe publikacje w naszym repertuarze:

O czym jeszcze pisaliśmy w ten weekend?



Niedziela - 29 listopada

16:43 W życie wchodzi estoński CIT. Opodatkowane zostaną także spółki komandytowe

16:29 Prezydent podpisał ustawę ws. dodatków dla medyków skierowanych do pracy przy COVID-19

15:43 Johnson: Restrykcje regionalne po lockdownie wygasną 3 lutego

13:26 Władze w Czechach rozluźniają ograniczenia

12:38 Szczerski: Czekamy na propozycję niemieckiej prezydencji w sprawie budżetu UE

08:15 Będzie można łatwiej wymienić zniszczone banknoty

06:00 Maszyny za pracowników - to już się dzieje

00:04 Szefowa rządu Szkocji: Nigdy nie byłam tak pewna niepodległości

Sobota - 28 listopada

22:31 W Hiszpanii i Portugalii taniej mieszkać w hotelu niż wynajmować mieszkanie

22:02 W. Brytania i Francja zaostrzą walkę z nielegalną imigracją przez La Manche

19:22 Minister zdrowia: 1 XI poleciłem wypłatę 100 proc. dodatku do wynagrodzenia

18:21 Budowa Nord Stream 2 będzie wznowiona w grudniu

18:13 Sejm zdecydował, że 40 tys. firm zapłaci dodatkowy podatek

15:58 MF: Wypłata trzynastego wynagrodzenia nie jest zagrożona

15:29 Tłumy w galeriach handlowych

13:33 Pracodawcy postulują uproszczenie procedur zatrudniania obcokrajowców

12:58 Senat za dalszymi zmianami w tarczy 6.0

11:19 Wiceminister zdrowia: Trzecia fala zakażeń może nastąpić w styczniu i lutym

09:54 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

09:02 Ferie zimowe w innym terminie niż zwykle

08:00 Panele słoneczne kupisz przez internet. Miejsce na dachu wybierze algorytm

07:04 Trzecia fala Covid-19 w Japonii i Korei Płd.

06:41 W pandemii dług branży meblarskiej wzrósł o jedną czwartą

06:31 Od soboty sklepy w galeriach i parkach handlowych otwarte dla kupujących

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.