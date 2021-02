To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 27 i 28 lutego 2021 r.

Czeki na 1400 dolarów są już w połowie drogi do Amerykanów. Gorzej z wypłatami mają byli pracownicy Idea Banku, którzy twierdzą, że ich nowy pracodawca, Pekao, „zwyczajnie nie odpisuje na kłopotliwe maile”. Nieciekawe wiadomości mamy z „koronawirusowego frontu” – szykuje nam się trzecia fala zachorowań. Ale jeszcze gorzej jest w Birmie, gdzie sytuacja po puczu armii zaczyna powoli przypominać prawdziwy front - policja zaczęła bowiem używać przemocy wobec protestujących. Zaczynamy podsumowanie weekendu.

#1 Amerykański Plan Ratunkowy. Nowy prezydent USA Joe Biden wykonał pierwszy z dwóch kroków w planie dostarczenia Amerykanom czeków po 1400 dolarów miesięcznie oraz po 400 dolarów dodatkowego zasiłku dla bezrobotnych tygodniowo. Jego pakiet pomocowy, zwany American Rescue Plan, został zaakceptowany (choć nie w całości) przez Izbę Reprezentantów. Pakietu pomocowy, który "ma stymulować wzrost gospodarczy w warunkach epidemii", trafi teraz do Senatu, gdzie przeprawa będzie trudniejsza, bo ta izba amerykańskiego Kongresu dzielona jest po równo między Demokratów i Republikanów.

#2 (Nie)porozumienie z nowymi pracownikami Banku Pekao. W lutym miały zostać rozwiązane kwestie z przejęciem zatrudnionych przez Pekao pracowników byłego Idea Banku. Tak się nie stało, a pracownicy pozostają w dużej niepewności co do swojej przyszłości. „Mówi się o zwolnieniach grupowych”, „kiedy nas zwolnią?”, „większość jest rozgoryczona” – takie sygnały od nich docierają do Redakcji Bankier.pl. Bank Pekao zapewnia, że odpowiada na wszystkie pytania, pracownicy twierdzą, że „Pekao zwyczajnie nie odpisuje na kłopotliwe maile”. Sprawę opisuje Weronika Szkwarek.

#3 Birma zaczyna spływać krwią. Rośnie brutalność policji, która zaczyna coraz częściej używać przemocy, a nawet broni palnej w stosunku do demonstrantów protestujących przeciwko puczowi armii w Birmie. W ciągu weekendu w kilku miastach Birmy kilka osób biorących udział w protestach zostało zabitych przez policjantów. "Birma przypomina dziś jedno wielkie pole bitwy" - napisał w niedzielę na Twitterze kardynał Charles Maung Bo. Więcej informacji na temat sytuacji w Birmie w artykule na Bankier.pl.

#4 Małe działki częściej przeceniane od dużych. Choć w ostatnich miesiącach to małe działki budowlane drożały w ofertach szybciej, styczeń przyniósł odwrotną tendencję. Szukający najmniejszych gruntów budowlanych częściej mogli liczyć na przeceny – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Najnowsze dane opisuje Marcin Kaźmierczak.

#5 Gwałtownie rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji. Wygląda na to, że przed nami trzecia fala zachorowań na koronawirusa w Polsce. Liczba zakażeń i hospitalizacji gwałtownie rośnie w ostatnich dniach. Trzeciej fali zachorowań spodziewają się także Niemcy. Tymczasem Portugalii już ogłoszono jej koniec. A jak sobie radzą na antypodach? Władze Nowej Zelandii zarządziły 7-dniowy lockdown w Auckland w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem niewiadomego pochodzenia. Natomiast w Izraelu działają już „paszporty” szczepień.

Niedziela, 28 lutego 2021 r.

18:11 Niemcy ograniczają ruch na granicy z francuską Mozelą

16:34 Ponad 20 mln Brytyjczyków otrzymało pierwszą dawkę szczepionki

16:03 Premier Orban zaszczepiony chińskim preparatem

15:25 Nawalny przybył do kolonii karnej w Pokrowie, w europejskiej części Rosji

14:52 Czechy zaczną szczepienia Sputnikiem V, nie czekając na zgodę unijnej agencji EMA

12:35 Gwałtownie rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji

12:29 Rzecznik MŚP: Młode firmy mogą skorzystać z pomocy wz. z zamknięciem działalności

11:21 Prezes NRL: Powinno się wprowadzić ceny urzędowe na maseczki

10:14 Prezes NRL: Propozycja podwyżki najniższych płac dla medyków nie jest nawet symboliczna

10:08 Policja otworzyła ogień w Tave, Rangunie i Pegu. Zginęło 8 osób

09:21 Od poniedziałku wyższe opłaty za parkowanie we Wrocławiu

09:07 Paszporty szczepień na świecie: działają w Izraelu, w UE są w planach

08:00 Gminy będą mogły łagodzić zapisy o lokalizacji wiatraków

07:14 NBP analizuje zagadnienia dot. pieniądza cyfrowego banku centralnego. "Przeważają raczej negatywne wnioski"

06:00 Biuro w mieszkaniu. Hipoteka może być wliczona w koszty firmy, ale pod pewnymi warunkami

06:00 Katastrofa ekologiczna, pucz wojskowy i przeprosiny dla Polski. Luty na zdjęciach [Galeria miesiąca]

06:00 Koronakryzys nie szkodzi luksusowi. Willa w Hiszpanii sprzedana za 40 mln euro

06:00 Zamknięte miasto w Rosji odcięte od świata. Żywność dostarczają śmigłowce

02:06 Szczepionka firmy Johnson&Johnson zatwierdzona do użycia w USA

Sobota, 27 lutego 2021 r.

22:18 Premier Francji: Musimy zaostrzyć kontrole, by uniknąć narodowego lockdownu

21:38 "Strategiczna kakafonia" w Unii Europejskiej

20:03 Niemiecki ekspert o trzeciej fali pandemii: Będzie tak źle, jak w szczycie drugiej fali

19:47 Koniec trzeciej fali epidemii w Portugalii. Rząd zapowiada likwidację restrykcji

14:08 Obniżka VAT, podwyżka kwoty wolnej, likwidacja podatku Belki, handel w niedziele... - "Recepta na kryzys" wg PO

12:51 Władze zarządziły 7-dniowy lockdown w Auckland

09:40 Fiskus przypomina: 1 marca upływa termin złożenia deklaracji PIT-28

09:18 Izba Reprezentantów poparła pakiet pomocowy Bidena dla ofiar epidemii

08:24 Konkurs na produkcję kosmicznej żywności

07:32 (Nie)porozumienie z nowymi pracownikami Banku Pekao

07:14 Coraz więcej państw reguluje działalność cyfrowych gigantów. Przykład daje Australia

06:02 Wiceprezes ZUS: Pełne umorzenie składek możliwe, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

06:00 Wcale nie tak łatwo napisać testament. Oto jakie problemy mogą czyhać na piszącego

06:00 "Bądź mniej biały", czyli kurs dla pracowników Coca-Coli

06:00 Prostytutki w Holandii zapowiedziały protest. Żądają zgody na powrót do pracy

06:00 Kto płaci za brexit [Podcast]

06:00 Małe działki częściej przeceniane w ofertach od dużych na początku roku [Nowy raport]

06:00 Wyrwa w polskiej turystyce, inflacja i rok koronakrachu na GPW [Wykresy tygodnia]

05:46 Nowe obostrzenia dla osób podróżujących z Czech i Słowacji