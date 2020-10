To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 24 i 25 października 2020 r.

Ruszyły zapowiadane w tygodniu nowe restrykcje w ramach walki z koronawirusem. Na Białorusi masowe protesty w przededniu strajku generalnego, masowe protesty także na ulicach Polski. Zapraszam na podsumowanie weekendu, w którym rzut oka także na to, co czeka nas w kolejnych dniach.



#1 W weekend dołączyliśmy do grona państw zaostrzających restrykcje w walce z epidemią SARS-CoV-2. Od soboty cała Polska znajduje się w tzw. czerwonej strefie, co w praktyce oznacza m.in. że restauracje działają, wyłącznie wydając żywność na wynos, że obowiązują limity klientów w sklepach, limity dotyczą transportu zbiorowego i nie można organizować imprez rodzinnych, w tym na przykład wesel. Zmiany odczują nie tylko konsumenci, ale i biznes.

#2 Masowe protesty na Białorusi w przededniu zapowiadanego strajku generalnego. Dzisiaj mija termin ultimatum, jakie przywódczyni opozycji - Swiatłana Cichanouska - postawiła Alaksandrowi Łukaszence. Jeśli ten nie ogłosi swojej dymisji, nie zaprzestanie przemocy wobec protestujących i nie zwolni więźniów politycznych, w poniedziałek w kraju protest na wielką skalę. Firmy już zapowiadają wstrzymanie działalności.

#3 Kolejny dzień z rzędu tłumy również na ulicach Polski. W sobotę i niedzielę tysiące osób ponownie protestowało przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, które w drugiej części tego tygodnia stało się dominującym tematem w wielu mediach. Masowe protesty zbiegły się z zaostrzeniem restrykcji przeciwcovidowych. Reprezentujący resort zdrowia przedstawiciel rządu komentuje: "protesty mogą być bombą biologiczną".



#4 Kolejna fala pracowników musi podjąć decyzję, czy chce oszczędzać w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, bowiem w wielu firmach lada moment mija czas na wdrożenie PPK. Do wtorku 27 października 75 tysięcy przedsiębiorstw - mikro, małych i średnich rozmiarów - jest zobowiązane podpisać stosowne umowy, by uruchomić nowe programy oszczędzania. Warto przypomnieć, że w tym rozwiązaniu pracownik zostaje zapisany do PPK z automatu. Jeśli nie chce odkładać w proponowanym przez rząd modelu, powinien zgłosić pracodawcy taką decyzję.

Niedziela - 25 października

19:54 Zakończyły się wybory lokalne na Ukrainie, w Kijowie będzie druga tura

19:27 Litwa: zakończyły się wybory do Sejmu

17:42 Giertych odniósł się do stawianych mu zarzutów

15:45 Rząd Hiszpanii ogłosił stan zagrożenia epidemicznego

15:34 Tłumy protestują w Mińsku. Firmy ogłaszają, że w poniedziałek będą zamknięte

14:44 Premier Włoch: Wskaźnik zakaźności przekroczył poziom krytyczny

12:02 Włochy zaostrzają restrykcje

11:00 Cichanouska do milicji i urzędników: to jest dzień wyboru

08:00 Demokraci mogą zdobyć większość w obu izbach Kongresu

07:02 Rozpoczęły się wybory lokalne na Ukrainie

07:00 75 tys. mikro, małych i średnich firm musi podpisać umowy o zarządzanie PPK

06:00 Mieszkania w czasach pandemii. 5 widocznych trendów

Sobota - 24 października

22:34 Wezwania do muzułmańskiego bojkotu francuskich produktów

17:00 AliExpress został sponsorem Lecha Poznań

15:55 Szefowa KE: 100 mln euro na zakup 15-22 mln zestawów do testów na koronawirusa

15:45 Trzeci dzień protestów w związku z orzeczeniem TK ws. aborcji

11:58 W całym kraju limity osób w sklepach i placówkach świadczących usługi pocztowe

11:33 W całym kraju posiłki z restauracji tylko na wynos lub z dostawą

11:21 MF przygotowało zmiany usprawniające Tax Free

11:14 W całym kraju obowiązują limity w transporcie zbiorowym

10:57 Zakaz organizacji m.in. wesel i konsolacji. Nie działają kluby nocne, dyskoteki, wesołe miasteczka

10:54 Baseny, restauracje i siłownie w hotelach dostępne tylko dla zameldowanych gości

10:25 Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym

10:01 Kraska: Protesty po wyroku TK mogą spowodować kolejną falę zachorowań



08:14 Prezydent Andrzej Duda ma koronawirusa

07:16 Kary za brak maseczki w Europie

07:06 Zmiana czasu. 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinę

06:53 Dworczyk: W dużych aglomeracjach system jest na granicy wytrzymałości

06:11 Cała Polska w czerwonej strefie. Zakazy dla seniorów i dzieci, nauka zdalna, restauracje na wynos...

