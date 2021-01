To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 23 i 24 stycznia 2021 r.

Zapisy na szczepionki ledwo się rozpoczęły, a terminów już zabrakło. CD Projekt wypuścił pierwszą dużą grupę poprawek do „Cyberpunka 2077” – czy udało mu się realnie poprawić wrażenia graczy? Sprawdziliśmy także, ile da się zarobić na królewskim sporcie (czyli szachach) i dlaczego śmieci są takie drogie. Zaczynamy podsumowanie weekendu.

#1 Brak szczepionek, brak terminów. Zainteresowanie szczepieniami wśród polskich seniorów przerosło na razie możliwości producentów szczepionek. Mamy ponad 3 mln zajętych terminów - zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia – poinformował w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. Tym samym „zajęte” zostały już wszystkie dawki szczepionek, które zgodnie z deklaracjami producentów mają zostać dostarczone w I kwartale do Polski. Można jednak wciąż zgłaszać chęć zaszczepienia zostawiając swoje namiary – jak tylko pojawią się wolne terminy, chętni na szczepienie mogą liczyć na kontakt zwrotny. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#2 Mieszane oceny pierwszego patcha do "Cyberpunk 2077". CD Projekt opublikował długo oczekiwaną pierwszą duża grupę poprawek do „Cyberpunka 2077”. Niestety dla spółki, zbiera ona mieszane oceny. Krytyka skupia się na niewielkiej skali zmian, jakie wprowadza wypuszczony przez spółkę patch. Zauważono lekką poprawę płynności gry. Jednak średnia ocena tytułu na razie nie drgnęła.

#3 Ile można zarobić na królewskim sporcie? Zima połączona z lockdownem wydaje się idealnym okresem na wzrost popularności szachów. Jednak w tym roku pojawiły się nowe czynniki, które wpłynęły na wzrost popularności królewskiego sportu. Serial Netfliksa pt. „Gambit królowej” i zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy nad mistrzem świata spowodowały, że sprzedaż szachów od listopada poszybowała w górę. Daria Usik sprawdziła, ile można zarobić grając zawodowo w szachy.

#4 Nasze drogie śmieci. Ten miejscami śmierdzący temat może być całkiem ciekawy. Udowadnia to Małgorzata Grzegorczyk, która w serii materiałów poświęconym temu, co wyrzucamy, sprawdza, dlaczego płacimy za śmieci coraz więcej, czy będzie jeszcze drożej, jak dobrze segregować śmieci i kto na tym wszystkim zarabia. I zadaje przewrotne pytanie – czy może przypadkiem nie idziemy złą drogą i zamiast coraz więcej segregować i przetwarzać, można by produkować mniej śmieci, jak pewna amerykańska rodzina, która przez rok wyrzuca litrowy słoik odpadów? Zapraszamy do zapoznania się z tym pachnącym jeszcze świeżością materiałem.

A jeśli weekend, to polecam także gospodarczo-rynkową zapowiedź tygodnia Michała Żuławińskiego: „PKB Polski i USA, wyniki gigantów, wirtualne Davos”

Co jeszcze działo się w ciągu weekendu?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela – 24 stycznia

