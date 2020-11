To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 21 i 22 listopada 2020 r.

Rząd nakreślił wreszcie plan odmrażania gospodarki. To najważniejsza informacja tego weekendu, składająca się z wielu szczegółów, które prezentujemy opisując dokładnie w kilku tekstach. Poza tym mamy zapowiedź odkrycia kart przez dwie największe spółki z GPW, przyglądamy się fenomenowi Tesli oraz piszemy o tym, ile można zaoszczędzić, kupując mieszkanie w małym mieście. Przedstawiamy także o wiele więcej ważnych informacji z weekendu. Zaczynamy.

#1 Rząd nakreślił plan odmrażania gospodarki. Po kilku tygodniach prowizorki, rząd wreszcie przygotował tabelkę, która pokazuje, jakie obostrzenia będą obowiązywały w zależności od obciążenia służby zdrowia nowymi zakażeniami koronawirusa. Informacje te ogłosił premier Morawiecki w sobotę. W najgorszym wypadku ma zostać wprowadzona narodowa kwarantanna – warto poznać, jakie obostrzenia będą obowiązywały w takim przypadku.

Ale nie tylko to – dowiedzieliśmy się także, że galerie handlowe zostaną otwarte od 28 listopada w najwyższym reżimie sanitarnym. Zamknięte co najmniej do świąt będą szkoły. Ferie szkolne zostaną skumulowane w jednym dwutygodniowym terminie, co spotkało się z natychmiastową krytyką ze strony branży turystycznej. „Ogłoszona decyzja o skumulowaniu ferii zimowych jest skandaliczna i nielogiczna. Oznacza bankructwa w branży hotelarskiej” – mówi prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz. W odpowiedzi rząd twierdzi, że pomoc dla turystyki będzie uruchomiona szybciej.

#2 Kupno mieszkania w małym mieście. Niepodważalną zaletą tzw. prowincji są ceny nieruchomości. Można powiedzieć, że Polska powiatowa to pod tym względem zupełnie inny świat niż Polska wielkomiejska. Duże różnice cenowe prowokują osoby, które przymierzają się do kupna “własnego M”, do pytań o to, czy nie postawić na bardziej oddaloną, za to zdecydowanie tańszą lokalizację. Jak w praktyce to wygląda?

#3 Allegro i CD Projekt odkryją karty. W centrum uwagi inwestorów w nadchodzącym tygodniu znajdą się dwie największe spółki giełdowe – opublikują one swoje wyniki finansowe za III kwartał. Oprócz tego zamkniemy cykl publikacji październikowych danych z polskiej gospodarki i otworzymy listopadową rundę danych ze świata. Szczegóły w zapowiedzi tygodnia przygotowanej przez Michała Żuławińskiego.

#4 Fenomen Tesli. Jak, produkując auta elektryczne, na których wszyscy tracą, można zarabiać? Na czym polega spektakularny sukces firmy, która obaliła stare zasady? W czym tkwi haczyk? Wspólnie z gośćmi „Pulsu Biznesu do słuchania” haczyka szuka Marcin Bołtryk.

#5 Tego nie rób w bankowości internetowej. Bankowość internetowa i mobilna to wygodne rozwiązania pozwalające zdalnie zarządzać finansami. Pisaliśmy już o zaletach obu tych rozwiązań. Teraz podpowiadamy, czego lepiej nie robić, by nie narazić się na utratę pieniędzy. Licho nie śpi – oszuści na różne sposoby próbują przechytrzyć cyfrowych klientów banków. Złe nawyki seniorów korzystających z bankowości internetowej przedstawia Wojciech Boczoń.

Co jeszcze wydarzyło się w trakcie weekendu?

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

Niedziela - 22 listopada

18:33 Pierwsi Amerykanie mogą zostać zaszczepieni na Covid-19 już 11 grudnia

18:32 Nowe reguły na stokach narciarskich we Włoszech

17:25 Korzystniejsze zasady najmu mieszkań komunalnych we Wrocławiu

15:59 Erdogan do UE: Dotrzymajcie obietnic w kwestii członkostwa

14:04 Aresztowano mężczyznę, który ukradł pół miliona złotych z rachunku bankowego

14:02 W. Brytania: po lockdownie powrót do restrykcji regionalnych, ale zaostrzonych

12:33 Czechy nieznacznie złagodziły ograniczenia związane z epidemią

11:07 Kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych mają być regularnie monitorowane

11:04 Ponad 40 proc. pozytywnych testów i przeszło 300 zgonów

07:26 Warszawa zawiesi nocne kursy metra?

06:40 Rzymski: Wyścig o skuteczną szczepionkę na COVID-19 jeszcze się nie skończył

06:00 Na kupnie mieszkania w małym mieście można sporo zaoszczędzić

06:00 W zarządzaniu finansami omijamy banki

Sobota – 21 listopada

22:29 Wielka Brytania planuje poluzowanie restrykcji na okres Bożego Narodzenia

21:02 Premier Portugalii ogłosił nowe restrykcje i pomoc dla firm

20:41 Gowin: Żadnego z przedsiębiorców nie pozostawimy bez pomocy

20:09 Bank Światowy ostrzega państwa G20 i apeluje o "trwalsze umorzenie długów"

20:04 Szef Pfizera: Możemy wysyłać szczepionkę w kilka godzin po jej zatwierdzeniu

18:37 Wielka Brytania i Kanada zawarły przejściową umowę o wolnym handlu

18:35 Boeing 737 Max może otrzymać zgodę na wznowienie lotów w styczniu

15:14 Projekt na kwarantannę narodową: wyjścia z domu tylko do pracy, lekarza, po zakupy

14:24 Ferie od 4 do 17 stycznia. Zakaz organizacji wyjazdów

14:23 Galerie handlowe zostaną otwarte. Biznes się cieszy

14:00 Pierwsza runda dialogu ekonomicznego między USA i Tajwanem

13:28 Gowin zapowiada konsultacje z branżami objętymi restrykcjami

12:57 Tatrzańska Izba Gospodarcza: Decyzja ws. ferii skandaliczna, będą bankructwa

11:25 "Historia z portfela", czyli skąd się wzięły bajońskie sumy

11:09 Niedzielski: Regiony wybrane do badań przesiewowych to Podkarpacie, Małopolska i Śląsk

11:00 Premier: Zasady dot. zasiłków opiekuńczych na dzieci takie same jak w ostatnich miesiącach

10:34 Szkoły pozostaną zamknięte

10:34 RPO: Sąd uznał odrzucenie spadku po wyroku SN w związku ze skargą nadzwyczajną

10:09 Rząd przedłuża obowiązywanie obostrzeń

08:03 Xi: Myślimy o wstąpieniu do paktu transpacyficznego CPTPP

08:00 Fenomen Tesli [Podcast]

07:30 Pomoc dla turystyki będzie uruchomiona szybciej

06:00 Amazon w paczkomatach, Polska z najwyższą inflacją i bitcoin w zasięgu rekordu [Wykresy tygodnia]

06:00 Tego nie rób. Złe nawyki seniorów korzystających z bankowości internetowej

06:00 Fałszywy podmiejski raj, czyli dlaczego wracamy do miast? [Wywiad]

06:00 Polska drugim najaktywniejszym rynkiem magazynowym w Europie

05:49 Bilet wstępu do Wenecji będzie obowiązywał od 2022 roku

01:15 Prezydent Trump weźmie udział w szczycie G20

00:21 Koronawirus może być zabójczy dla nowojorskiego transportu publicznego