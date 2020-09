To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 19 i 20 września 2020 r.

Losy rządowej koalicji nadal pod znakiem zapytania, strajk górników na horyzoncie i dziesiątki tysięcy protestujących na ulicach Tajlandii - to tylko niektóre z wiadomości mijającego weekendu. Zapraszam na podsumowanie.

#1 Co dalej z rządem? Weekend nie przyniósł nadziei zwolennikom porozumienia Zjednoczonej Prawicy - wręcz przeciwnie - poseł PiS Marek Suski w niedzielę deklarował, że "na dziś kolacji nie ma". Jak twierdzi, do dalszych decyzji w zakresie rozłamu, o którym mowa od głosowania ws. ustawy o ochronie zwierząt, może dojść w poniedziałek. Co to ma wspólnego z gospodarką? No ma. Zakres współpracy klubów parlamentarnych w praktyce przekłada się na przebieg prac legislacyjnych.

#2 Górnicy nie składają broni w walce o swoje miejsca pracy i właśnie przygotowują się do strajku. W uzasadnieniu mówią o zagrożonej przyszłości w sektorze górnictwa i energetyki i nieefektywnych w ich opinii rządowych pracach nad

#3 Od tygodni informujemy o protestach na lokalizacyjnie bliskiej nam Białorusi, tymczasem w weekend do protestów przeciwko władzy doszło o wiele dalej, za to w kraju dobrze znanym polskim turystom. Kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło na ulice Bangkoku, żeby dać wyraz swoim prodemokratycznym dążeniom w tym kraju. Uczestnicy zgromadzenia domagają się ustąpienia rządu, reformy monarchii i nowej konstytucji.

#4 Ze statystyk ZUS-u wynika, że w Polsce żyje coraz więcej stulatków. Tzw. świadczenie honorowe pobiera dziś 2,2 tys. osób, które mają na koncie co najmniej sto "wiosen". W ciągu dwóch lat to grono powiększyło się aż o 200 seniorów. Do domowego budżetu każdego z nich co miesiąc trafia ponad 4 tys. zł, niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty.

Jak co weekend, gorąco polecam przygotowany przez naszych wydawców zestaw "Wykresów tygodnia", a tym razem również wyjątkową rozmowę Macieja Kalwasińskiego, dziennikarza Bankier.pl specjalizującego się w tematyce Chin, z Michaelem Pettisem z Peking University - o przyszłości trudnych relacji Państwa Środka i Stanów Zjednoczonych. To jedno z nagrań, jakie zrealizowaliśmy w ramach projektu "20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl".

Niedziela 20 września

18:29 Prezydent Iranu: Nigdy nie ugniemy się przed presją USA

17:01 Sąd wstrzymał restrykcje administracji Trumpa wobec WeChata

16:31 W Mińsku masowe zatrzymania uczestników protestu

12:15 Wielka Brytania w punkcie krytycznym epidemii

11:20 Suski: Na dzisiaj koalicji nie ma

11:19 Włochy: referendum konstytucyjne i wybory lokalne w reżimie sanitarnym

11:05 Sanepid: jakość wody u ujścia Wisły odpowiada wymaganiom sanitarnym

09:34 W Tatrach nadal bardzo duży ruch turystyczny

06:08 W Polsce przybywa stulatków

06:07 Arktyka przestawia się na nowy klimat

02:30 "Wielka eksmisja eksmitowanych" w Argentynie

Sobota 19 września

23:54 Boris Johnson: Za złamanie zasad izolacji grzywny do 10 tys. funtów

18:07 Górnicy szykują się do strajku

14:36 Władze Madrytu ograniczyły swobodę przemieszczania się

13:18 Rekordowa liczba uczestników prodemokratycznego protestu w Bangkoku

07:02 RPO złożył skargę nadzwyczajną, gdyż sąd nie zbadał dopuszczalności klauzul z umowy ubezpieczenia

07:00 Kanadyjskie firmy udowadniają, że śmieci to cenne surowce wtórne

06:43 Kryzys cebulowy może osłabić wpływy Indii w regionie

06:35 Sąd obniżył spółce Srebrna opłatę za użytkowanie wieczyste

06:08 Prezes ZUS: 20 września ruszamy z wyrównywaniem nadpłat składek

06:05 MF: spółki komandytowe nie będą służyć jako narzędzie do optymalizacji podatkowej

06:00 Sześć najciekawszych wykresów tygodnia. I jedna tabela

05:35 Prawie połowa zamożnych nowojorczyków chce opuścić miasto

03:05 Granica Kanady z USA pozostanie zamknięta przez kolejny miesiąc

