To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 19 i 20 grudnia 2020 r.

Rusza wsparcie z tarczy branżowej, bitcoin znowu na szczytach, a Europa poddenerwowana nową mutacją wirusa. Zapraszam na podsumowanie weekendu - ostatnie przed świąteczną przerwą.

#1 Znowu głośno o bitcoinie. Marcin Dziadkowiak informuje, że kurs najpopularniejszej kryptowaluty pobił w ten weekend kolejne rekordy wszechczasów, sięgając poziomu 24 tysięcy dolarów. Zgodnie z historyczną prawidłowością, pionowe wręcz wzrosty kursu bywają zapowiedzią istotnych korekt, o czym więcej w artykule na ten temat.

#2 O pierwszoplanową rolę w ten weekend z bitcoinem walczył też koronawirus, a ściślej - nowa jego mutacja, o której w Europie robi się coraz głośniej. Wielka Brytania wprowadza dodatkowe restrykcje z obawy przed nowym wariantem SARS-CoV-2, który wykryto w ubiegłym tygodniu u ponad 1000 osób, na 60 różnych obszarach geograficznych. Belgia i Holandia reagują zawieszeniem lotów i połączeń kolejowych z Wyspami, nad podobnymi ruchami zastanawiają się głośno inne kraje. Temat trafił na wokandę weekendowego spotkania przywódców kilku unijnych krajów i szefów wspólnotowych struktur.

#3 W tym samym czasie nabrzmiewa temat szczepionki przeciw Covid-19. W Stanach Zjednoczonych właśnie zatwierdzono do użycia produkt Moderny. Zza oceanu płyną też informacje, że bogaci mieszkańcy Kalifornii już przebierają nogami w nadziei na szybszy dostęp do szczepionki, w zamian za dodatkową odpłatność, rzecz jasna. W Polsce prezydent Duda utwierdził się w przekonaniu i już bez ogródek deklaruje, że również zdecyduje się na szczepionkę. Innego zdania ma być spora część naszych sąsiadów z zachodu - według sondaży od 30 do 50 proc. mieszkańców Niemiec nie chce się zaszczepić, co okazuje się poważnym problemem dla tamtejszego rządu.

#4 Tarcza 6.0, czyli tzw. tarcza branżowa, schodzi w ten weekend z poziomu teorii na poziom narzędzia. W sobotę ruszyły dotacje do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców, które mają mieć formę pomocy bezzwrotnej, pod warunkiem utrzymania działalności przez co najmniej trzy miesiące od udzielenia finansowego wsparcia. Resort rozwoju szacuje, że z tego rodzaju pomocy skorzysta 240 tys. firm. Przypominamy, że nazwa programu zobowiązuje, wobec czego pieniądze trafią wyłącznie do firm z katalogu określonych działalności.

#5 W ten weekend tekstem "Obalamy mity. Bankowość internetowa dla seniorów" kończymy wspólny projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Santander Bankiem Polska. W kolejnych tekstach (wszystkie można znaleźć tutaj) uczulaliśmy na najważniejsze kwestie najmłodszych i najstarszych użytkowników bankowości internetowej. W ślad za autorem tekstów, Wojtkiem Boczoniem, zachęcam do podrzucania tych treści znajomym nastolatkom i seniorom, zwiększając tym samym szansę, że uchronią się przed błędami swoich rówieśników i nasiąkną wyłącznie dobrymi nawykami.

Przeczytaj też na Bankier.pl: "Obalamy mity. Bankowość internetowa dla seniorów" (kliknij w zdjęcie, żeby przejść do artykułu) / fot. elenabsl / Shutterstock

W nadchodzącym tygodniu ja i Marcin przygotujemy dla Państwa ostatnie podsumowania dnia przed dłuższą, świąteczno-noworoczną przerwą. Powrócimy po Nowym Roku.

Na dziś polecam jeszcze zestaw najciekawszych w mojej opinii informacji z soboty i niedzieli.



Niedziela - 20 grudnia

17:08 Przywódcy Francji i Niemiec oraz szefowie instytucji UE rozmawiali o nowej odmianie koronawirusa

16:35 Sąd Apelacyjny w Gdańsku wylosował sędziego referenta ws. Amber Gold

16:04 Kolejne kraje zawieszają lub zapowiadają zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią

12:43 Belgia zawiesza loty i połączenia kolejowe Wielką Brytanią

11:44 Prezydent Nepalu rozwiązała parlament

08:05 Duża część Niemców nie chce się szczepić

07:49 Republikanie i Demokraci porozumieli się w kwestii pakietu gospodarczego

07:46 Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja... Nowe ograniczenia epidemiczne na Święta

06:13 Włosi mają świąteczny lockdown z przerwami

05:43 Bogaci Kalifornijczycy chcą kupować szybszy dostęp do szczepionki

Sobota - 19 grudnia

19:33 Weekendowe rekordy bitcoina. 24 tys. dolarów zdobyte

19:08 Większe restrykcje w Londynie i ograniczenie poluzowania na Święta

17:19 Resort finansów Białorusi planuje opłaty za przekraczanie granicy autem

15:49 Rząd Węgier do lipca przedłuży moratorium na spłatę kredytów oraz zmniejszy lokalne podatki

14:14 W Wielkiej Brytanii możliwe zaostrzenie restrykcji z powodu nowej mutacji koronawirusa



09:56 W niedzielę sklepy otwarte

09:21 NFZ: Do 28 grudnia wydłużony termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19

07:11 Wyciągi narciarskie zamknięte w niemal w całej Europie, otwarte tylko w Szwajcarii, Czechach i na Słowacji

09:51 Przedsiębiorcy już mogą ubiegać się o dotację do 5 tys. zł z Tarczy 6.0

07:00 Dzięki waloryzacji emerytur w górę pójdą nie tylko świadczenia



03:18 W USA zatwierdzono do użycia szczepionkę Moderny

