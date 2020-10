To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 17 i 18 października 2020 r.

Nowy ruch polityczny na polskiej scenie, nowe decyzje rządu w sprawie obostrzeń po protestach środowisk, których dotyczą, nowe informacje w sprawie Giertych/Krauze i nowe, choć już złamane obietnice rozejmu na Kaukazie. Zapraszam na podsumowanie weekendu.

#1 Na początek sięgnijmy pamięcią do piątku. Najpopularniejszy artykuł weekendu pochodzi bowiem z piątkowego wieczoru (nie załapał się na podsumowanie z 16 października) i dotyczy rządowej zmiany planów co do funkcjonowania basenów, siłowni, centrów fitness itp. Pierwotnie, w związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od 17 października, działalność obiektów pływackich miała zostać zawieszona. Postanowienie to spotkało się jednak ze sprzeciwem środowiska pływackiego. "Przecież w wodzie jest chlor, dzięki czemu jest to miejsce bezpieczniejsze od innych" - argumentowała Otylia Jędrzejczak. W piątek wieczorem opublikowano zaktualizowane rządowe zalecenia, według których część z wymienionych obiektów będzie mogła nadal funkcjonować, o ile spełnia określone zasady. Piszemy o nich we wcześniej wskazanym artykule.

#2 Weekend był kontynuacją politycznej/kryminalnej (należy skreślić jedną z opcji w zależności od tego, czyich komunikatów w tej sprawie się słucha) sprawy z ubiegłego tygodnia, ze znanym prawnikiem Romanem Giertychem i znanym przedsiębiorcą Ryszardem Krauze w rolach głównych. Ten ostatni w sobotę wieczorem ogłosił, że decyzją poznańskiego sądu nie zostanie aresztowany i jest wolny od dalszych zajęć. "Pomylono przychód ze stratą", mówił Krauze, w jednej z częściej cytowanych od wczoraj wypowiedzi.

#3 W ten weekend, już oficjalnie, na polskiej scenie politycznej pojawił się zapowiadany od dawna ruch. Liderem "Wspólnej Polski" jest kontrkandydat Andrzeja Dudy w ostatnich wyborach prezydenckich, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zwykle przy takiej okazji, padło dużo nowych obietnic. W tym ta o powołaniu nowego związku zawodowego - "Nowa Solidarność" ma reprezentować osoby samozatrudnione i pracujące na tzw. śmieciówkach.

#4 "Humanitarny rozejm" pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią w walkach o Górski Karabach - czytamy w jednakowych komunikatach wydanych w sobotę przez obydwie strony sporu. W praktyce miało to oznaczać wstrzymanie ognia od nocy z soboty na niedzielę. Przypomnijmy, że nie był to pierwszy zawarty rozejm, który nie przeszkodził w dalszym prowadzeniu walk. Niestety historia się powtarza. Niedzielne depesze mówią: "Armenia i Azerbejdżan znów oskarżają się nawzajem o złamanie rozejmu".

O czym jeszcze pisaliśmy w weekend? Poniżej wybrane wiadomości.



Niedziela - 18 października

18:47 Siłownia kontra obostrzenia. Przekształciła się w sklep i zachęca do odpłatnego testowania sprzętu

16:30 Szwajcaria ogłasza nowe restrykcje w związku z pandemią

13:02 Papież: Trzeba płacić podatki, to obywatelski obowiązek

12:31 Ponad 55 tys. osób ukaranych mandatem za brak maseczki

11:25 Znaczek pocztowy kupisz przez internet. Poczta Polska uruchomiła witrynę z dostępem do usług cyfrowych

10:48 Mateusz Morawiecki zakończył odbywanie kwarantanny

10:43 Prezydent w poniedziałek powoła Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki

07:33 Prezydent Tanzanii o rodzinach z dwójką dzieci: to lenie

07:16 Gigantyczny wzrost bezrobocia w miastach, które były liderami rynku pracy w Kanadzie

Sobota - 17 października

22:21 Ponad 26 mln Amerykanów już zagłosowało w wyborach

22:18 Bez aresztu dla Ryszarda Krauzego i czterech innych podejrzanych



21:19 Armenia i Azerbejdżan uzgodniły "humanitarny rozejm" od niedzieli

20:26 Rekordowe zwycięstwo Partii Pracy Jacindy Ardern w wyborach w Nowej Zelandii

19:04 Wyspy Kanaryjskie przywracają ruch wycieczkowców

17:58 Szef MZ: podmioty lecznicze walczące z Covid-19 mają gwarancję wpływu 1/12 ryczałtu co miesiąc



16:25 Słowacja przetestuje wszystkich mieszkańców na obecność koronawirusa

15:48 PSL pokazuje pomysły na walkę z epidemią. Projekt "Premia dla bohatera" zamiast premii w ministerstwach



15:15 Premier: Nie idziemy drogą państw, które kolejny raz wprowadzają lockdown

13:48 Grzesiowski: Trzeba zorganizować szpitale w szkołach, salach gimnastycznych, na halach targowych

13:07 "Wspólna Polska". Rafał Trzaskowski powołał nowy ruch

12:14 Godziny dla seniorów nie obowiązują w weekendy

12:04 Rzecznik MZ: Mamy 14,7 tys. łóżek dla pacjentów z koronawirusem i ponad 1,1 tys. respiratorów

09:50 Po wyroku TSUE nadal brak rozwiązań ws. transferu danych osobowych poza UE

09:06 Moody's obniżył rating Wielkiej Brytanii do Aa3

08:34 Szkoły w Europie walczą z koronawirusem. Które kraje zamknęły placówki?

08:00 Allegro napędza warszawską giełdę

07:44 Założyciel portalu "eBilet" chce unieważnienia akwizycji spółki przez Allegro

06:51 Ponad 200 zł za śmieci dla czteroosobowej rodziny w Warszawie

06:42 Wojewoda mazowiecki: Nie ma wojny rządu z lekarzami

