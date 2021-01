To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 16 i 17 stycznia 2021 r.

Ostatni dzień ferii ma być też symbolicznym końcem zamknięcia biznesów - taką decyzję podjęła część przedsiębiorców i ponownie otwiera swoje działalności, mimo lockdownu. Ameryka odlicza czas do zmiany na stanowisku głowy państwa, a do Polski w ten weekend śle m.in. zakulisowe wyznania współtwórców "Cyberpunk 2077". Zapraszam na podsumowanie weekendu.

#1 Dziś ostatni dzień ferii, od jutra uczniowie najmłodszych klas wracają do szkolnych klas. Jeszcze do niedawna wydawało się, że, po długiej przerwie, 18 stycznia życie wróci do normy w większym zakresie. Że to już najwyższy czas, uważają m.in. niektórzy przedsiębiorcy, decyzjami rządu nadal nie mogący prowadzić działalności gospodarczej. Część z nich zapowiada, że od jutra ponownie otworzy swoje restauracje czy obiekty hotelowe, licząc się z finansowymi karami. O kolejnych decyzjach w tym zakresie informowaliśmy już w ten weekend. Tak było w przypadku dyskoteki w Olsztynie i siłowni w Olecku otwartych mimo lockdownu, w gorzowskim pubie czy restauracji na toruńskiej starówce. "Dla nas to być albo nie być", "jeśli się nie otworzymy, będzie trzeba ogłosić upadłość" - to najczęściej powtarzane przez właścicieli tych obiektów słowa. Czy popierają Państwo podobne decyzje przedsiębiorców, o to pytamy w naszej sondzie.

#2 Na chwilę przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, za oceanem wrze. Joe Biden zapowiada odwołanie najbardziej kontrowersyjnych decyzji Trumpa. Nowe rozdanie ma dotyczyć zarówno kwestii imigracji do USA, porozumienia klimatycznego, jak i obowiązku noszenia maseczek. W weekend publikujemy też informacje o tym, co właściwie oznacza postawienie Donalda Trumpa w tryb oskarżenia, skoro fizycznie nie ustąpi z urzędu, nim zajmie je jego następca.

#3 Za ocean rezonują też emocje związane z produktem polskiej firmy growej CD Projekt. Tematowi przyglądano się wnikliwie wczoraj na łamach serwisu Bloomberg - dziennikarze dotarli do obecnych i byłych pracowników firmy, którzy opowiadają o kulisach przygotowań "Cyberpunk 2077" - długo wyczekiwanej gry, która spotkała się z falą krytyki po wypuszczeniu jej na rynek, zawodząc nadzieje m.in. rzeszy inwestorów. Kolejna publikacja na ten temat to kolejna z lekcji o ryzyku.



#4 Weekend to zwykle okazja do sięgnięcia po tematy mniej typowe od tych, które serwujemy od poniedziałku do piątku. I kilka takich publikacji dziś polecam:

Nazwa pociągu, wyjazd z Rafałem Brzoską czy obraz namalowany przez konia - o najciekawszych aukcjach charytatywnych piszemy z okazji zbliżającego się finału WOŚP, - o najciekawszych aukcjach charytatywnych piszemy z okazji zbliżającego się finału WOŚP,

Jeansy za 14 zł. Tak firmy uczą klientów zero-waste , czyli materiał Weroniki Szkwarek o przyziemnych sposobach na to, żeby marnować mniej w branży tekstylno-odzieżowej, , czyli materiał Weroniki Szkwarek o przyziemnych sposobach na to, żeby marnować mniej w branży tekstylno-odzieżowej,

Powrót króla, koszmar inwestorów i drożejąca żywność - co to za król, co przeraża inwestorów i które pozycje spożywcze zyskują wyższe ceny - to sprawdzą Państwo w najnowszym wydaniu "Wykresów tygodnia", na które standardowo już zapraszamy co weekend. - co to za król, co przeraża inwestorów i które pozycje spożywcze zyskują wyższe ceny - to sprawdzą Państwo w najnowszym wydaniu "Wykresów tygodnia", na które standardowo już zapraszamy co weekend.

Ale to tylko część informacji z soboty i niedzieli. Polecam też inne, wybrane:

Niedziela - 17 stycznia

19:20 Aleksiej Nawalny zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie

17:00 Dworczyk: W poniedziałek trafi do Polski ok. 180 tys. dawek szczepionki Pfizera

16:55 Aleksiej Nawalny odleciał z Berlina do Moskwy

16:05 Szef brytyjskiego MSZ: Celem jest zaszczepienie do września całej dorosłej populacji

13:27 CD Projekt i katastrofalne wdrożenie "Cyberpunk 2077"

13:05 "Dług publiczny Francji będzie przez dekadę wynosił ponad 100 proc. PKB"

11:54 Austria przedłuża trzeci lockdown do 8 lutego

09:59 Karawana migrantów, która zmierza z Hondurasu do USA, dotarła do Gwatemali

08:09 Hotelarze: Sytuacja jest dramatyczna, pomoc finansowa do nas nie trafiła

07:22 Szef WHO na Ukrainie: Sytuacja wokół Covid-19 poważna, w szpitalach brakuje personelu

07:11 Niedziela ostatnim dniem ferii. W poniedziałek do szkół wracają najmłodsi uczniowie

06:21 Leki generyczne w Polsce najtańsze w UE

03:08 Zmarł Benjamin de Rothschild - dziedzic imperium bankowego

Sobota - 16 stycznia

23:40 Biden zapowiada odwołanie najbardziej kontrowersyjnych decyzji Trumpa

21:38 Paraliż szpitali w Portugalii, eksplozja nowych zakażeń koronawirusem

20:01 Blok elektrowni jądrowej na Białorusi odłączony, zadziałał system ochrony

13:25 Dworczyk: Wstrzymany transport 330 tys. dawek na pierwsze szczepienie w grupie 0

12:12 Toruń: pierwsza restauracja na Starówce otworzyła się ponownie pomimo lockdownu

11:53 Od poniedziałku Koleje Dolnośląskie przywracają zawieszone połączenia międzynarodowe

07:00 "Tarcza branżowa zostanie rozszerzona m.in. o obiekty turystyczne"

06:17 Od 1 lutego można składać wnioski o "500 plus" przez internet

06:11 W Polsce wykonano ponad 410 tys. szczepień

06:00 "Projekt dot. mandatów najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu"

04:12 Nowojorczycy zalegają z opłatami za czynsz na sumę 1 mld USD

