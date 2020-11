To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 14 i 15 listopada 2020 r.

Tematem weekendu wzbudzającym bardzo duże kontrowersje jest państwowa pomoc finansowa dla artystów. Ale pomoc ma także dostać PLL LOT. Przy weekendzie opisujemy także rosnące „zatrudnienie” maszyn w usługach oraz jesień na rynku nowych apartamentów w Trójmieście – jest drogo. Zaczynamy podsumowanie weekendu.

#1. Setki milionów dla polskich artystów. To najchętniej czytany temat tego weekendu na portalu Bankier.pl i zapewne główny temat komentarzy w internecie. „O tym, kto dostał wsparcie nie decydowały sympatie, ale algorytm” – tłumaczy wątpliwości dotyczące opublikowanej w internecie listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury wicepremier Gliński. Głos zabrali także sami zainteresowani, między innymi Kazik Staszewski czy Kamil Bednarek. Więcej w artykule na portalu, pod którym zachęcamy do komentowania tej sprawy. Temat tak nabrzmiał, że ostatecznie minister Gliński postanowił wstrzymać realizację wypłat i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji.

#2 Potężny pakiet wsparcia dla PLL LOT. Ledwie LOT wyszedł z poprzedniej pomocy publicznej, już szykuje się nowa. O wielomiliardowej pomocy przygotowywanej dla LOTu poinformował Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. "LOT znalazł się w sytuacji bardzo trudnej, nie ma dzisiaj praktycznie połączeń lotniczych, a koszty są” – wyjaśnia Sasin. Więcej na ten temat.

#3 Rośnie "zatrudnienie" maszyn w usługach. Wartość globalnej sprzedaży robotów "zatrudnianych" do pracy w sektorze usług wzrosła o rekordowe 32 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki. Systematycznie w górę idzie zastosowanie maszyn m.in. w logistyce i medycynie, czemu sprzyja nie tylko pandemia. Ten bardzo ciekawy temat opisuje Malwina Wrotniak.

#4 Jesień na rynku nowych apartamentów w Trójmieście. Trójmiasto to jeden z najsilniejszych rynków mieszkaniowych w Polsce, a zarazem jeden z głównych rynków mieszkań luksusowych. Segment premium nad Bałtykiem ma się dobrze i – przynajmniej na razie – niespecjalnie odczuwa skutki COVID-19. Po więcej informacji zapraszam na Bankier.pl.

A jeśli to weekend, to zapraszam także na rynkową zapowiedź tygodnia Michała Żuławińskiego oraz wykresy tygodnia – tym razem m.in. szczepionka na Covid, portfele Polaków i społeczeństwo bez gotówki.

O czym jeszcze pisaliśmy w weekend?

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

Niedziela – 15 listopada

16:36 Rząd Kirgistanu prosi obywateli o datki, by ratować budżet państwa

15:39 Wójcik o budżecie UE: Nie możemy sobie dać narzucić kagańca

15:28 Wybuch gazu we Włodzimierzowie. Trzy osoby pod gruzami

15:10 Kontrowersyjny fundusz dla polskich gwiazd. Minister kultury wstrzymuje wypłaty dla artystów

15:03 Trump przyznał, że Biden wygrał wybory. "Ale zostały sfałszowane"

14:22 Negocjator o brexicie: są postępy w rozmowach z UE, ale może nie być umowy

11:43 Trwają zatrzymania protestujących na Białorusi. Milicja użyła granatów hukowych

09:13 Szykuje się pierwszy w historii pozew zbiorowy przeciwko branży naftowej za niewnoszenie opłat za grunty

08:04 Według 40 proc. Polaków rząd Zjednoczonej Prawicy nie dotrwa do końca kadencji

07:42 15 krajów podpisało największą na świecie umowę o wolnym handlu

07:09 Ponad 17 mln zł na wsparcie bezdomnych

06:52 Minister zdrowia o dodatkach dla medyków: są naliczane od listopada

06:00 Polacy nadal chętnie palą w piecach węglem

03:41 Elon Musk zakażony koronawirusem

Sobota – 14 listopada

21:31 Sasin: Skupienie nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa było trafną decyzją

20:55 Służba bezpieczeństwa twierdzi, że udaremniła zamach na premiera Armenii

20:27 Sasin: Przygotowaliśmy pakiet wielomiliardowej pomocy publicznej dla PLL LOT

19:54 Prof. Gut: Zapewne szczepienie przeciw Covid-19 trzeba będzie powtarzać co 3 lata

18:46 Marsz sympatyków Donalda Trumpa w Waszyngtonie

17:37 Austria się zamyka. Od wtorku ogólnokrajowy lockdown

17:31 Ukraińskie miasta odwołują weekend, żeby obejść lockdown

16:19 Portugalia wesprze gospodarkę dodatkową kwotą 25 mld euro

14:40 Wystartowała 20. odsłona akcji Szlachetna Paczka

14:11 Setki milionów złotych dla polskich gwiazd. Minister tłumaczy, kto dostał pieniądze

13:12 Zatrzymano podejrzewanego o podpalenie mieszkania w trakcie Marszu Niepodległości

13:11 Rośnie "zatrudnienie" maszyn w usługach. Tutaj pandemia sprzyja

10:29 Gowin: Mam nadzieję, że w grudniu sklepy będą już otwarte

08:46 Minister zdrowia: Mamy plan naprawczy dla ochrony zdrowia po epidemii

08:00 Co denerwuje kobiety [Podcast]

07:39 Jak prezydent-elekt zostaje prezydentem USA

07:11 3,8 mln zł odszkodowań dla lokatorów poszkodowanych przez reprywatyzację

07:08 Mikrochipy w mózgu. Więcej korzyści czy zagrożeń?

07:05 Sanepid przyspieszy jak strumień. Ale pomocy nie dostanie

07:05 Wiceminister Patkowski radził firmom przebranżowienie. Minister tłumaczy

06:48 Szczepionki przeciwko COVID-19 mogą być przechowywane w zwykłej lodówce

06:32 Filozofowie przeciwko lockdownowi. "Poświęcamy życie, żeby uniknąć kilku zgonów"

06:03 Powstała bawełna, która dezynfekuje się na słońcu. Idealna na maseczki?

06:00 Drożej jest tylko w Warszawie. Jesień na rynku nowych apartamentów w Trójmieście