To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 13 i 14 lutego 2021 r.

Trump jednak niewinny. Europa ma nowego giełdowego lidera. Po otwarciu hoteli turyści szturmują polskie góry. Będzie też o Walentynkach, ale dość przekornie. Zapraszam na podsumowanie weekendu.

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z podsumowaniem dnia.

#1 Pierwszy od dawna weekend, który można spędzić z noclegiem w obiekcie turystycznym, pokazał, że Polacy najwyraźniej na to czekali. W Tatrach tłumy, która policja nazywa wprost "potężnym najazdem na Zakopane". Nie obyło się bez interwencji. Przypomnijmy, że rząd nazywa obowiązujące obecnie poluzowanie obostrzeń okresem próbnym i nie wyklucza, że w razie niesubordynacji obywateli dalej idące obostrzenia powrócą. Póki co, od 12 lutego otwarte pozostają m.in. stoki narciarskie, baseny (ale nie aquaparki), kina, teatry, muzea czy dopisane do listy w ostatniej chwili kasyna.

#2 Na chwilę przenosimy się daleko dalej. Zza oceanu bowiem w weekend dotarły doniesienia o uniewinnieniu przez Senat Donalda Trumpa w procesie o impeachment. Byłemu już prezydentowi Stanów Zjednoczonych zarzucano podżeganie swoich zwolenników do ataku na Kapitol. Rozstrzygnięcie w swojej sprawie przedstawiciel Republikanów nazywa końcem polowania na czarownice i nowym początkiem, czym zapowiada dalszą walkę o to, by Ameryka była "great again". Jako uniewinniony, w kolejnych wyborach Trump będzie mógł ponownie ubiegać się o prezydencki fotel w Stanach.

#3 Amsterdam jest już przed Londynem. W styczniu wyprzedził brytyjskiego konkurenta pod względem obrotów w handlu akcjami, w tle pozostawiając wszystkie inne giełdy na mapie Europy. Komentatorzy upatrują tu przede wszystkim namacalnych konsekwencji Brexitu.

#4 Biznes nie pozwala zapomnieć, że dziś Walentynki. My sugerujemy mieć w pamięci, że miłość to też randki, randki to też internet, a internet to teraz bardzo wdzięczne pole do wszelkich nadużyć. W sobotnim artykule podajemy faktyczne przykłady, jak tracono pieniądze lub dostęp do wrażliwych danych w ramach wirtualnych relacji. Zaangażowane były zaproszenia na fałszywe portale randkowe, prośby o przelew albo zdjęcia dokumentów. Tymczasem okolice 14 lutego to także wysyp pozornych promocji czy próby łapania klientów na podróbki - przypomina UOKiK.

Idąc za ciosem, polecam jeszcze dwie publikacje z mijającego weekendu, które każą się zastanowić nad majątkowymi i prawnymi konsekwencjami tak formalnych, jak i nieformalnych związków.

- obydwa artykuły z lubianej przez czytelników serii "Finanse dla dwojga".

Przed nami 7. tydzień roku. Co nas wtedy czeka w gospodarczym kalendarium - o tym piszemy w "Tym będą żyły rynki". Tradycyjnie też niedosyt danych z ostatnich dnia zaspokajamy "Wykresami tygodnia", w programie tym razem: wyższa inflacja, Tesla inwestuje w bitcoiny, cyberatak na CD Projekt.

Korzystając z okazji, już teraz zapraszam na specjalne wydanie serwisu w czwartek 18 lutego, które w dużej mierze poświęcimy fenomenowi fotowoltaiki w Polsce. W specjalnych publikacjach oraz podczas debaty na żywo będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie czy i komu takie inwestycje faktycznie się opłacają.



Kliknij, żeby przeczytać więcej na temat Dnia fotowoltaiki w Bankier.pl » / Bankier.pl

A o czym jeszcze informowaliśmy w ten weekend? Polecam zestaw wybranych wiadomości.

Niedziela - 14 lutego

18:58 Nowy stan wyjątkowy w Czechach od poniedziałku; ograniczenia pozostają

17:52 Doradcy rządu Włoch: Nie ma warunków do otwarcia stoków narciarskich

17:15 Bułgaria: Od poniedziałku otwarte szkoły w mniejszych miejscowościach, gastronomia – od 1 marca

16:14 Od czwartku szpitale we Francji będą działać w trybie kryzysowym

14:12 Rada Przedsiębiorczości apeluje o uregulowanie pracy zdalnej w elastyczny sposób

12:30 Od północy Niemcy ściśle kontrolują granicę z Czechami

10:03 Ponad 100 osób rannych w trzęsieniu ziemi w pobliżu Fukushimy

09:30 Putin zapowiedział, że Moskwa "nie porzuci Donbasu"

09:09 Rozpoczęły się wybory do parlamentu Katalonii

07:46 Opóźnia się kampania szczepień przeciw COVID-19 w USA

07:31 Francja, Włochy, Niemcy Rosja... Jak obchodzi się Walentynki na świecie

07:21 Ponad 500 Polaków wzięło w 2020 roku tzw. ślub w ciągu doby na Ukrainie

06:08 Od poniedziałku druga tura zapisów na szczepienia pracowników żłobków

06:00 Oszacowano ilość koronawirusów na świecie; całość zmieściłaby się w puszce Coli

06:00 Wrocław i Warszawa wśród „Miast przyszłości”

Sobota 13 lutego

23:48 Senat USA uniewinnił Donalda Trumpa w procesie o impeachment

19:09 Amsterdam wyprzedził Londyn w obrocie akcjami

18:20 Biały Dom domaga się, by Chiny przekazały WHO dane ws. COVID-19

17:19 W Birmie trwają protesty przeciwko wojskowej juncie

17:12 Morawiecki: Projekt ws. opodatkowania reklam nie uderzy w medialny pluralizm



16:30 Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w pobliżu Fukushimy

12:26 Policja: Potężny najazd turystów na Zakopane, 60 interwencji

12:11 Rząd Mario Draghiego został zaprzysiężony

11:39 Tłumy turystów nad Morskim Okiem

08:00 7-latek grał na telefonie matki i nabił rachunek na tysiące euro

07:17 Rzecznik Finansowy: Posiadacze “kredytów walutowych” powinni poczekać na propozycje ugód

06:00 Oszuści atakują w Walentynki. Taka randka może drogo kosztować

04:31 Słowacja wznowi kontrole graniczne 17 lutego

03:31 USA przyjmą z Meksyku około 25 000 osób ubiegających się o azyl

00:35 Google obiecuje zapłacić francuskiej prasie 63 mln euro