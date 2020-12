To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 12 i 13 grudnia 2020 r.

Jeśli słyszą Państwo ten hałas, to wciąż słyszalne echo najgłośniejszej premiery polskiej gry. Z Warszawy w ten weekend dobiegały z kolei głosy protestujących rolników, zza oceanu - sygnał startu mechanizmu szczepień przeciwko koronawirusowi, a zza zachodniej granicy w tym samym czasie łypie na nas widmo ponownego przymknięcia gospodarki. Zapraszam na podsumowanie 12 i 13 grudnia.



#1 Stany Zjednoczone - kraj, w którym odnotowano najwięcej zakażeń koronawirusem na świecie (16,5 mln) - zatwierdziły szczepionkę Pfizera, a to oznacza, że pierwsze dawki trafią do mieszkańców USA lada moment. Już poinformowano, że do końca roku ze szczepionek skorzysta nawet 20 mln Amerykanów. Podobnych informacji będzie przybywać, tylko w ten weekend podobną decyzję zatwierdzono w Meksyku. Z niektórych kierunków nadal jednak płyną mniej optymistyczne obwieszczenia na temat pandemii - agencja Reuters podaje, że w nadchodzącym tygodniu Niemcy wprowadzą tzw. twardy lockdown.

#2 Na ulicach Warszawy w ten weekend protesty nie tylko kobiet, ale także rolników. Obecni w stolicy zgłaszali sprzeciw w związku z niemożnością sprzedania swoich towarów m.in. do restauracji w związku z przedłużającymi się obostrzeniami.

#3 Skoro nabrzmiewał miesiącami, trudno spodziewać się jego wygaszenia w ciągu kilku dni. Temat głośnej premiery gry "Cyberpunk 2077" polskiej spółki CD Projekt nie cichnie. W weekend podajemy informacje o negatywnych komentarzach graczy testujących nowy produkt na konsolach. Przed nami tydzień, kiedy oczy inwestorów znowu będą zwrócone w stronę notowań CDR - tym bardziej, że w ostatni czwartek i piątek zaskoczeń nie brakowało.

#4 Jak co niedzielę, polecam uwadze najnowsze wydania stałych publikacji przygotowywanych przez redakcję Bankier.pl, w tym:

podsumowanie najważniejszych faktów mijających dni w postaci zestawu wykresów tygodnia , przygotowanych przez Darię Usik,

, przygotowanych przez Darię Usik, zapowiedź wydarzeń nadchodzącego tygodnia w formule "Tym będą żyły rynki"; a jak pisze Michał Żuławiński, to będzie ostatni taki tydzień roku.

PS. Korzystając z przywileju, że weekend jeszcze się nie skończył i jest to jeden z niewielu, jakie pozostały do świąt, polecam wydawnictwo, które opublikowaliśmy w ostatni piątek, a które może okazać się przydatnym zestawem książkowych inspiracji z myślą o prezentach pod choinkę. Ów zestaw 50 tytułów to nie lada gratka, bowiem polecali je czytelnikom Bankier.pl nasi goście, czyli w ogromnej mierze praktycy rynku finansowego.

Przeczytaj też na Bankier.pl: "Książka na prezent? 50 tytułów, które polecili nam ludzie biznesu i nauki". Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do artykułu /

O czym jeszcze pisaliśmy w weekend?



Niedziela - 13 grudnia

16:52 Członek RPP: W II poł. '21 do rozważenia rozpoczęcie ostrożnych podwyżek stóp proc.

14:48 Trwa protest Strajku Kobiet i Strajku Przedsiębiorców

13:48 Zniesiono część restrykcji w czterech regionach Włoch, w tym w Lombardii

13:21 Azerbejdżan i Armenia znów oskarżają się wzajemnie o naruszanie rozejmu

12:51 Umowa handlowa pomiędzy UE i Wielką Brytanią wciąż możliwa

09:52 Protesty rolników na ulicach Warszawy

09:32 Niemcy wprowadzają twardy lockdown

08:21 Ukraina chce wpisać Czarnobyl na listę światowego dziedzictwa UNESCO

07:15 Kanadyjski raport: dochód gwarantowany to prawie 600 tys. nowych miejsc pracy

07:11 CPK: 38 mieszkańców zainteresowanych sprzedażą gruntów

Sobota - 12 grudnia

21:58 Dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi w USA rozpocznie się w niedzielę

17:50 Solidarna Polska chce zablokować ustalenia z Brukseli

13:24 Dworczyk: Możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie

10:32 Kolejna eksplozja w holenderskim sklepie z polskimi artykułami

09:36 Szwajcaria zamroziła aktywa finansowe Alaksandra Łukaszenki

08:00 Od niedzieli nowy rozkład na kolei

07:00 Apart poprosił o wsparcie rząd. Firma znalazła się w ogniu krytyki

06:50 Urzędnicy z nagrodami. Rozdano 15,5 mln zł

05:25 W USA zatwierdzono szczepionkę Pfizera

03:43 Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o anulowanie głosów części stanów USA

03:27 Meksyk zatwierdził szczepionkę Pfizera przeciw koronawirusowi

00:10 Gracze konsolowi negatywnie oceniają "Cyberpunk 2077"

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.