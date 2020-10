To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 10 i 11 października 2020 r.

Weekend przyniósł ogłoszenie nowej strategii rządu walki z epidemią. Dla nas oznacza to nowe restrykcje. Piszemy także o gospodarczych efektach epidemii, tych pozytywnych i negatywnych. Do tego przygotowujemy się do debiutu Allegro na GPW oraz rozmawiamy o przekazaniu firmy rodzinnej następnemu pokoleniu. Zaczynamy podsumowanie weekendu.

#1 Nowa strategia rządu na koronawirusa. Chcąc nie chcąc ponownie musimy skupić się na epidemicznych tematach. Liczba zarażonych rośnie, a rząd przedstawił nowa strategię walki z epidemią, aby ustabilizować sytuację i osiągnąć malejącą dynamikę wzrostu zachorowań. Jak zamierza to osiągnąć – o tym więcej w artykule na ten temat. Przypominamy jednocześnie, że od soboty cała Polska znalazła się w żółtej strefie, z wyjątkiem 38 powiatów objętych strefą czerwoną. A to oznacza nowe restrykcje. Warto też pamiętać, że od czwartku 15 października wracają godziny dla seniorów w sklepach i aptekach. I o tym, że za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa może grozić mandat do 500 zł.

#2 Gospodarcze efekty epidemii. Kryzys zawsze skutkuje wzrostem liczby, wartości oraz udziału niespłacanych kredytów bankowych. Pierwsze negatywne zmiany są widoczne w Polsce, całej Unii Europejskiej i USA. Koronawirusowy kryzys przyniósł wzrost liczby niespłacanych kredytów. Z pozytywnych efektów, pandemia przyspieszyła proces automatyzacji w sklepach, w którym z powodzeniem uczestniczą polskie firmy.

#3 Debiut Allegro. Już w poniedziałek największy debiut w historii GPW. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej akcji Allegro wyniosła 9 mld 182 mln zł – poinformowała spółka. Notowania akcji Allegro rozpoczną się o godz. 9:15 i spółka stanie się najprawdopodobniej do razu spółką o największej giełdowej kapitalizacji na GPW. Co jeszcze czeka inwestorów w nadchodzącym tygodniu?

#4 Sukcesja z sukcesem. Szacuje się, że w Polsce działa ponad milion firm rodzinnych i stanowią one prawie 80 proc. wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Powstawały na ogół po 1989 roku i właśnie następuje w nich zmiana pokoleniowa. To oznacza, że firmy te na własnej skórze uczą się, jak przeprowadzić sukcesję. Jak wygląda przekazanie firmy rodzinnej w Polsce, jakich błędów nie popełniać, jakie przepisy je ułatwiają i co jeszcze trzeba zmienić?

Co jeszcze wydarzyło się w trakcie weekendu?

Niedziela, 11.10.2020 r.

18:41 Trump: Lekarze stwierdzili, że nie mam już Covid-19

16:14 Szef MSZ: Włochy nie mogą pozwolić sobie na nowy lockdown

15:40 Starcia w Mińsku: milicja użyła armatek wodnych

15:10 Białoruś: Ponad 20 dziennikarzy zatrzymano podczas akcji protestacyjnych

14:30 Wybory na Litwie: frekwencja wyższa niż przed czterema laty

13:50 Spółka A1: Obniżyliśmy prędkość mobilnego internetu w Mińsku

13:27 Mucha: Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne sięganie po stan nadzwyczajny w związku z pandemią

13:07 Górski Karabach: "jest spokojniej, ale to się może zmienić"

08:26 Allegro: wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła blisko 9,2 mld zł

07:41 Lewica złoży projekt ustawy reprywatyzacyjnej

07:00 Samoloty LOT-u zimą polecą do blisko 60 miast

06:56 Pandemia przyspieszyła automatyzację w sklepach

06:51 Zainteresowanie testami komercyjnymi na Sars-Cov-2

06:00 Koronawirusowy kryzys przyniósł wzrost liczby niespłacanych kredytów

Sobota, 10.10.2020 r.

19:02 Niemcy: miasta wprowadzają ograniczenia godzin pracy restauracji i sklepów

17:26 Johnson: Zbadamy każdą możliwość zawarcia umowy z UE

15:28 Dworczyk: Premier Morawiecki zaprasza przedstawicieli opozycji na telekonferencję

13:30 Wracają godziny dla seniorów

08:00 Sukcesja z sukcesem [Podcast]

07:08 W czasie lockdownu Polacy marnowali mniej żywności

06:30 W żegludze śródlądowej więcej statków pasażerskich

06:23 Szwed: Aby uzyskać przeliczenie obniżonych zasiłków, należy złożyć wniosek

06:16 Od dziś policja sprawdza w całym kraju przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa

06:11 Cała Polska od soboty w żółtej strefie, z wyjątkiem 38 powiatów objętych strefą czerwoną

06:00 Ceny za metr kwadratowy mikromieszkań osiągają zawrotne wartości

06:00 O czym nie wspominać w CV? Skuteczne porady, jak napisać życiorys

03:34 Armenia i Azerbejdżan uzgodniły zawieszenie broni