To był weekend. Najważniejsze fakty z 14 i 15 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Wiodącym tematem wciąż jest i jeszcze przez jakiś czas będzie koronawirus. Na koniec dnia w niedzielę w całym kraju odnotowano 123 zakażeń nowym koronawirusem. To wzrost o 19 osób w stosunku do soboty. Trzech pacjentów zmarło. W sumie hospitalizowanych jest 768 osób, objętych kwarantanną 7535, a nadzorem epidemiologiczym: 25816. Więcej w artykule poświęconym temu tematowi.

Niedziela, 15 marca 2020 r.

19:42 Nauka zdalna. Resort cyfryzacji uruchamia stronę do nauki przez internet

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów i ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, można znaleźć na udostępnionej w niedzielę stronie www.

19:26 Koniec z lotami krajowymi

Będziemy chcieli wyłączyć wkrótce wewnątrzkrajowy ruch samolotowy - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił też, że rząd nie planuje zamykać miast i kierować wojska na ulicę.

19:14 WHO: nie ma dowodów, by zwierzęta domowe mogły zakazić się koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że nie ma razie dowodów na to, by psy, czy inne zwierzęta domowe, mogły zakazić się koronawirusem. Władze Hongkongu, gdzie w lutym zdiagnozowano nowego wirusa u psa, poinformowały, że po ponownych.

19:07 Holandia zamyka szkoły i restauracje, walcząc z epidemią koronawirusa

Władze Holandii zdecydowały w niedzielę o zamknięciu szkół, restauracji, kawiarni i klubów sportowych w walce z epidemią koronawirusa.

19:00 Brytyjczycy też rzucili się na sklepy

Główne brytyjskie sieci supermarketów zaapelowały w niedzielę we wspólnym liście do klientów o to, by nie robić w panice zapasów żywności i innych towarów, bo w ten sposób inni nie będą mieli szansy kupić, a nie ma niebezpieczeństwa, że żywności zabraknie.

18:57 KE ogranicza eksport sprzętu medycznego poza UE

Komisja Europejska zdecydowała w niedzielę o wprowadzeniu ograniczeń na eksport sprzętu medycznego poza terytorium Unii Europejskiej. Komisja obawia się, że z powodu pandemii koronawirusa w krajach UE zabraknie niezbędnego sprzętu ochrony osobistej.

17:36 Tauron zamknął punkty obsługi klienta

Ze względu na bezpieczeństwo odbiorców i pracowników Grupa Tauron, jeden z czterech głównych dostawców prądu w Polsce, zawiesiła działalność Punktów Obsługi Klienta. Spółka przechodzi na komunikację zdalną – elektroniczną i telefoniczną.

15:27 Zmiana zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w związku z sytuacją w systemie ochrony zdrowia wywołaną przez koronawirusa, zdecydował o zmianie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany mają na celu poprawę płynności finansowej placówek służby zdrowia.

15:10 LOT: Pierwszy rejs z Polakami w ramach akcji #LotDoDomu

W niedzielę na stołecznym Lotnisku Chopina wylądował samolot PLL LOT wiozący Polaków z Londynu - poinformował rzecznik prasowy portu Piotr Rudzki.

13:45 Orlen zachęca do ostrożnego tankowania

Przy dystrybutorach na stacjach Orlenu pojawiły się kartki, które zachęcają klientów do tankowania paliwa w rękawiczkach jednorazowych oraz płatności telefonem lub kartą.

12:57 Wszyscy wchodzący do Sejmu będą mieć mierzoną temperaturę

Wszystkim osobom wchodzącym na teren parlamentu, także posłom i senatorom, będzie mierzona temperatura; pracownicy przed wejściem będą wypełniać oświadczenia dotyczące m.in. kontaktu z osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - poinformował.

12:46 Mołdawia zamyka granice

Mołdawia od 17 marca zamyka swoje granice z powodu pandemii koronawirusa - poinformował w niedzielę premier tego kraju Ion Kiku.

11:19 Kazachstan wprowadza stan wyjątkowy

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wprowadził w niedzielę na terenie całego kraju stan wyjątkowy w związku z pandemią koronawirusa. W Kazachstanie do tej pory potwierdzono osiem przypadków zakażenia wirusem Covid-19.

11:12 PKO BP: obniżka stóp przyniesie szkody

Wypowiedzi członków RPP zapowiadają obniżkę stóp proc. w celu wsparcia gospodarki w obliczu koronawirusa. W ocenie PKO BP że obniżka stóp może spowodować wymierne szkody. Zdaniem analityków istnieje szereg innych działań, które przyniosłyby szybsze i lepsze efekty dla konsumentów i gospodarki.

11:04 Mer Moskwy zaprzecza pogłoskom o licznych zakażeniach koronawirusem

Mer Moskwy Siergiej Sobianin zapewnił w niedzielę, że pogłoski o wielkiej liczbie zachorowań w Moskwie z powodu koronawirusa nie są zgodne z prawdą i że władzom zależy na informowaniu o zakażeniach, by dotrzeć do osób, które miały kontakt z chorymi.

07:58 Estonia zamyka granice dla cudzoziemców

Z powodu pandemii koronawirusa Estonia od 17 marca zamyka swoje granice dla zagranicznych podróżnych - poinformował w niedzielę rząd tego kraju.

07:00 Polskie granice zamknięte. Obowiązkowa kwarantanna dla wracających

Od godziny 00:00 w niedzielę zamknięte są granice Polski dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy będą musieli poddać się.

06:27 Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się

Koronawirus nie zatrzymuje się we Włoszech, rośnie liczba przypadków w Lacjum, Piemoncie i Toskanii - odnotował epidemiolog Paolo D’Ancona z Instytutu Zdrowia. W dzienniku „Corriere della Sera” wyraził nadzieję, że restrykcje w kraju przyniosą.

06:00 Koronawirus: zmiany w sklepach Biedronka, Carrefour, Kaufland, Żabka i innnych

Chociaż sklepy spożywcze pozostają otwarte, część z nich wprowadziła zmiany, żeby zwiększyć bezpieczeństwo klientów i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Informują o tym małe markety i dyskonty, m.in. Biedronka, Lidl czy Kaufland.

03:04 Kwarantanna dla przybyszów na Maderze i Azorach

Rządy regionów autonomicznych Portugalii, Madery i Azorów, wprowadziły dla wszystkich osób przybywających na te atlantyckie archipelagi obowiązkową kwarantannę. Domagają się też od rządu w Lizbonie natychmiastowego zamknięcia granic kraju.

01:36 Trump z negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Prezydent USA Donald Trump nie ma koronawirusa; jego test dał wynik negatywny - przekazał w sobotę wieczorem czasu miejscowego lekarz amerykańskiego przywódcy, Sean P. Conley.

01:25 Koronawirus a sklepy. Jak bezpiecznie robić zakupy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych, w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni.

22:45 Płyn do dezynfekcji od Orlenu trafił do sprzedaży

Na stacje trafiła pierwsza partia płynu do dezynfekcji od Orlenu. Klientów zaskoczyła jego cena.

22:30 Apple tymczasowo zamyka sklepy (prawie) na całym świecie

Z wyłączeniem Chin, Tajwanu i Hongkongu sklepy Apple'a zostaną zamknięte na całym świecie co najmniej do 27 marca - ogłosił szef tego elektronicznego giganta Timothy D. Cook.

21:55 Stan zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w sobotę w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z pandemią koronawirusa. Na mocy rządowego dekretu wprowadzono szereg restrykcji w przemieszczaniu.

21:45 Litwa zamyka granice i ogłasza kwarantannę

W związku z epidemią koronawirusa Litwa od poniedziałku od północy wprowadza kwarantannę – postanowił rząd podczas posiedzenia w sobotę wieczorem. Został zatwierdzony 15-punktowy plan ograniczeń, które będą obowiązywały do 30 marca.

21:40 W Madrycie ludzie szturmowali supermarkety

Setki osób szturmowały w sobotę supermarkety w Madrycie, by zaopatrzyć się głównie w żywność i środki czystości. W dzielnicy Vallecas agresywni klienci uderzali w szyby supermarketu, usiłując zmusić personel do otwarcia sklepu. Musiała.

21:05 Kierowcy TIR-ów bez obowiązku kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy przewożą towary, po przekroczeniu granicy Polski są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny – poinformowało w przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

20:09 Włochy zaostrzają przepisy o walce z epidemią

Władze kolejnych miast we Włoszech zaostrzają przepisy ograniczające możliwość wyjścia z domu i aktywności na powietrzu w dniach epidemii koronawirusa. W Rzymie burmistrz nakazała zamknięcie parków, w Sassari na Sardynii nie wolno spacerować.

19:51 Premier: Będziemy dbali o zapewnienie stabilności sektora finansów i sektora bankowego

Będziemy dbali o zapewnienie stabilności sektora finansów i sektora bankowego – poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o planowanych przez rząd działaniach w związku z epidemią koronawirusa.

19:42 Poczta Polska zawiesza wysyłanie przesyłek za granicę i skraca czas pracy placówek

W poniedziałek Poczta Polska wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów – poinformowała w sobotę spółka. Zmieni się też organizacja pracy jej placówek.

19:35 W Budapeszcie zamknięte żłobki, przedszkola, termy i zoo

Od poniedziałku stopniowo będą zamykane żłobki i przedszkola w Budapeszcie w związku z epidemią koronawiusa. Zamknięte zostaną także termy oraz ogród zoologiczny – powiadomił w sobotę burmistrz węgierskiej stolicy Gergely Karacsony.

17:30 Nieczynne bankomaty? Tylko niektóre i tylko chwilowo

Sektor bankowy uspokaja: wzmożone zakupy, a co za tym idzie - także wypłaty gotówki powodują, że w niektórych bankomatach i oddziałach tymczasowo brakuje banknotów. Bankowcy zapewniają jednak, że to chwilowe utrudnienia i na bieżąco uzupełniają.

19:19 Łotwa zamyka granice przed obcokrajowcami w obawie przed koronawirusem

Od wtorku Łotwa uniemożliwi obcokrajowcom wjazd do kraju, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa - oświadczył w sobotę premier Krisjanis Karins. Wszystkie międzynarodowe podróże samolotem, koleją, morzem i drogą lądową zostaną odwołane od północy w poniedziałek.

14:40 Koronawirus a firma. Zalecenia dla zakładów pracy

- MR informuje: Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

14:22 Banki w galeriach handlowych otwarte

Oddziały banków w galeriach handlowych nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zagrożeniem koronawirusem - wskazał szef Komisji Nadzoru Bankowego Jacek Jastrzębski na Twitterze, zachęcając jednocześnie do korzystania z e-bankowości.

14:12 Dostawy do sklepów będą utrzymane. "Towaru nie zabraknie"

Ciągłość produkcji i dostaw towarów do sklepów zostanie utrzymana – zapewniła w sobotę w komunikacie Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Nie ma ryzyka braku żywności w kraju, towar będzie na bieżąco uzupełniany - dodała.

13:52 Premier: Wchodzimy w nowy etap walki z koronawirusem

Pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem jest niekomfortowy, ale konieczny, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do Polaków o pozostanie w domach.

13:42 Testy szczepionki przeciw koronawirusowi w ciągu kilku dni

Naukowcy zapowiedzieli, że pierwsze przeprowadzane na ludziach testy szczepionki przeciwko koronawirusowi rozpoczną się w ciągu kilku dni w USA - podał w piątek brytyjski dziennik "Daily Telegraph".

13:06 Bezpłatny zwrot biletów PKP Intercity

Kolej wprowadza specjalnie zasady zwrotu biletów. Bilety zakupione do 4 marca na przejazd PKP Intercity można zwracać bez potrącenia odstępnego. W przypadku tych kupionych 5 marca br. i później odstępne będzie pobierane.

12:40 Rosyjski minister finansów: Koronawirus wpływa na gospodarkę bardziej niż ceny ropy

Rozprzestrzenianie się koronawirusa wpływa na dynamikę wzrostu gospodarczego Rosji bardziej niż spadek cen ropy, rząd pracuje nad sposobami zniwelowania tego czynnika - powiedział w sobotę minister finansów Rosji Anton Siłuanow.

12:36 Włosi robią zapasy w związku z koronawirusem

Prawie 40 proc. Włochów zgromadziło zapasy żywności w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 - takie dane przedstawił w sobotę związek rolników Coldiretti. Odnotowano, że większość osób znacznie ograniczyła wychodzenie do sklepów.

12:30 Sanatoria zawieszają działalność z powodu koronawirusa

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, od soboty 14 marca br. do odwołania uzdrowiska w całym kraju zawieszają czasowo swoją działalność - poinformowała w sobotę rzeczniczka śląskiego oddziału Narodowego Fundusz.

12:24 Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne dla lekarzy i dentystów odwołane

W związku z koronawirusem minister zdrowia Łukasz Szumowski zdecydował o odwołaniu egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i dentystów. Chodzi o egzaminy testowe oraz ustne, które były zaplanowane po 13 marca br.

11:55 Polska otrzyma 7,4 mld euro od UE w związku z koronawirusem

Z unijnego funduszu o wartości 37,3 mld euro w ramach pakietu środków mających złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę Polsce ma przypaść najwięcej - 7,4 mld euro - wynika z dokumentów KE. To dlatego, że Polska jest największym beneficjentem.

11:33 Litwa wprowadza kontrole na granicy z Polską i Łotwą w związku z koronawirusem

W związku z koronawirusem Litwa od soboty od godz. 18 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce) wprowadza kontrole na granicy z Polską i Łotwą - poinformowała na konferencji prasowej w Wilnie minister spraw wewnętrznych Rita Tamusziene.

11:27 Łatwiejsze rozliczanie funduszy UE wz. z koronawirusem

"Chcemy ułatwić firmom, samorządom i organizacjom pozarządowym korzystanie z tych pieniędzy. Wydaliśmy rekomendacje dla instytucji państwowych, które w uzasadnionych przypadkach i po dokładnej analizie mogą teraz nieco łagodniej traktować rozliczanie inwestycji finansowanych z UE" - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

10:15 Wizz Air zawiesza loty. Co z biletami?

Wizz Air zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do odwołania - poinformowała w sobotę węgierska linia lotnicza i informuje co zrobić z zakupionymi już biletami.

09:56 Koronawirus znacznie odbije się na CCC

Wprowadzone w piątek przez rząd z powodu pandemii koronowirusa ograniczenie działalności centrów handlowych będzie miało istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe CCC w pierwszym kwartale - ocenia CCC w komunikacie.

09:50 Rosja zamknie granicę lądową z Polską i Norwegią

Rosja zakaże cudzoziemcom wjazdu przez granicę lądową z Polską i Norwegią - zapowiedział w rozporządzeniu w sobotę rosyjski premier Michaił Miszustin. Decyzja podjęta w ramach walki z koronawirusem jest czasowa i wchodzi w życie w niedzielę.

09:46 Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe zostają zachowane

Krajowe połączenia lotnicze oraz kolejowe zostają zachowane - poinformował w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że jednym z głównych tematów sobotniego posiedzenia rządowego zespołu kryzysowego będzie kwestia przylotów Polaków.

08:35 Ikea tymczasowo zamyka wszystkie sklepy w Polsce

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i klientów popularna szwedzka sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz od 14 marca zamyka tymczasowo wszystkie sklepy Ikea w Polsce.

06:29 Koronawirus dopadł Kanadę. Ze sklepów znika żywność i papier toaletowy

Puste półki, na których nie ma nawet octu – tak wyglądały w czwartek i piątek sklepy w Toronto. Znajomi opowiadają sobie o kolejkach, a media społecznościowe krytykują tych, którzy wykupują środki czystości, by odsprzedać je drożej.

06:11 Koronawirus a jedzenie. Brak dowodów, by żywność mogła być jego źródłem

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przekazał, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, by żywność mogła być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2 – podał Główny Inspektorat Sanitarny.

05:56 Koronawirus w Chinach odpuszcza. Europa walczy z pandemią

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w sobotę o 11 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 13 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to nieznaczny wzrost zakażeń.

04:48 Czechy zamykają sklepy i restauracje

Władze Republiki Czeskiej poinformowały w nocy z piątku na sobotę, że począwszy od godz. 6:00 rano w sobotę wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepów z żywnością, z kosmetykami oraz aptek będą zamknięte przez 10 dni. Nieczynne mają być też.

03:05 Kanada obniżyła stopy procentowe z powodu koronawirusa

Kanadyjski parlament zawiesił w piątek obrady w związku z koronawirusem, ale zdążył jeszcze ratyfikować nową umowę NAFTA. Bank centralny Kanady obniżył główną stopę procentową, a rząd zaoferował firmom 10 mld dolarów specjalnej linii kredytowej.

00:54 Irlandia zaleca ostrożność w związku z podróżami do państw UE

Irlandia zaleciła w piątek wieczorem swoim obywatelom, aby zachowali dużą ostrożność przed podjęciem decyzji o wyjeździe do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

00:52 British Airways będą zwalniać przez koronawirusa

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa British Airways będą musiały uziemiać samoloty na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej i zwalniać pracowników, ostrzegł w piątek prezes firmy, dodając, że stawką jest przetrwanie linii.

Opracował: Marcin Dziadkowiak