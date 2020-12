To był rok inne niż wszystkie. 2020 na zdjęciach [Galeria]

fot. maradon 333 / Shutterstock

Rok 2020 na długo zapadnie w naszej pamięci. Dzieci będą się o wielu wydarzeniach ostatnich miesięcy uczyć w szkołach. Koronawirus paraliżujący życie na świecie, uderzający w każdego z nas bezpośrednio, wykorzystujący tę sytuację politycy, afery, skandale. Taki był rok 2020. Zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy na zdjęciach, jak to było.

POLSKA

Wyludnione polskie miasta, Warszawa jak z filmu katastroficznego

Kiedy w marcu 2020 roku oficjalnie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce i niedługo potem zmarł pierwszy pacjent, rząd wprowadził liczne obostrzenia, zalecał także pozostanie w domach. Kraj z dnia na dzień zaciągnął hamulec bezpieczeństwa. Ci, którzy mogli, zostali w domach - zamknięto przedszkola, szkoły, część zakładów pracy. Kto mógł, zaczął pracować zdalnie. Na poniższym zdjęciu widać pustą Warszawę 15 marca 2020 roku:

Warszawa, 15.03.2020. / fot. Kuba Stężycki / FORUM

Miłość w czasach zarazy

Branża ślubna, jak i wiele innych branż w tym roku, została mocno poszkodowana z powodu pandemii. Wiele uroczystości zostało odwołanych, część została przełożona na kolejny rok. Restauracje, hotele, kwiaciarnie, muzycy czy fotografowie zostawali bez pracy, pary młode i ich rodziny bez planu. Obostrzenia wprowadzane przez rząd w sposób chaotyczny nie pozwalały zaplanować uroczystości. Poniższe zdjęcie przedstawia Martę i Mariusza, którzy postanowili zawrzeć związek małżeński mimo pandemii. Ta fotografia z pewnością będzie jedną z ważniejszych w ich rodzinnym albumie fotograficznym.

Suwałki. 18.04.2020 r. Dzień ślubu Marty i Mariusza / fot. Andrzej Sidor / FORUM

Gigantyczny pożar w Biebrzy

W tym roku miał miejsce gigantyczny, trwający kilka dni, pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonęło ok. 1,3 ha łąk i lasów. W akcji gaśniczej wzięło udział ok. 150 strażaków. Pożar w Biebrzańskim PN jest jednym z największych, z jakimi polscy strażacy mieli do czynienia - ocenił w rozmowie z PAP uczestnik akcji gaśniczej w BPN mł. brygadier Tomasz Grelak. Biebrzański PN jest największym polskim parkiem narodowym. Chroni cenne obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych.

Biebrzański Park Narodowy, 22.04.2020 / fot. Michał Kość / FORUM

Majowe wybory, które się nie odbyły

Wiosną i latem jednym z czołowych tematów w mediach były wybory prezydenckie, sposób ich przeprowadzenia i pomysły rządzących na zebranie Polaków przy wyborczych urnach. Idea głosowania kopertowego, drukowanie kart do głosowania, zmiana kandydata Koalicji Obywatelskiej - pierwszy raz wybieraliśmy prezydenta w dobie pandemii.

Bilbord " Wybory w maju mogą zabić" , po trupach do celu - na ulicy Strykowskiej. / fot. Marian Zubrzycki / FORUM

Zapaść systemu ochrony zdrowia

Mimo zapewnień rządzących, że panują nad sytuacją, personel medyczny nie owijał w bawełnę i opisywał szczegółowo problemy, z jakimi przyszło się im mierzyć w związku z pandemią. Brak planu na epidemię i środków zabezpieczenia medycznego, przepełnione szpitale, karetki stojące w kolejkach przed SOR-ami, wstrzymana profilaktyka i planowe zabiegi, drastyczne braki w kadrach medycznych - takie informacje spływają do nas od wiosny. Grudniowe dane mówią, że od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto m.in. u 17 824 lekarzy, 1389 diagnostów laboratoryjnych, 45 612 pielęgniarek, 4218 położnych, 2742 ratowników, 1610 dentystów i 1845 farmaceutów. Liczba zakażonych Polaków przekroczyła 1,2 mln, zmarło ponad 27 tysięcy osób.

14.10.2020. Lublin. Medycy z czerwonej strefy - oddziału ratunkowego Szpitala Klinicznego Nr 4. podczas opieki nad pacjentami. / fot. Jacek Szydłowski / FORUM

"Marsz na Warszawę". Tysiące ludzi na ulicach stolicy protestowało ws. decyzji TK

30 października odbył się największy w Polsce protest ostatnich lat, zorganizowany przez Strajk Kobiet. W Warszawie zebrał się z 100-tysięczny tłum wzburzonych obywateli, którzy przeszli ulicami stolicy pod dom Jarosława Kaczyńskiego, obstawiony gigantyczną policyjną blokadą.

30 października 2020, największy od czasu ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dot. aborcji, protest w Warszawie / fot. Kacper Pempel / FORUM

Jarosław... Jaruzelski

W reakcji na zaostrzające się protesty na polskich ulicach na antenie telewizji wystąpił Jarosław Kaczyński. Podczas przemówienia, które potem porównywano do wystąpienia Wojciecha Jaruzelskiego, kiedy ogłaszał stan wojenny, wezwał on do obrony kościołów.

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w TVP / PiS

Tak się burzy autorytet policji

23 listopada przed komendą policji odbyła się demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi, którzy trafili tam po proteście pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wśród nich była m.in. fotoreporterka "Gazety Wyborczej" Agata Grzybowska. Fotograf uchwycił moment, w którym Grzybowska pokazuje policjantowi swoją legitymację dziennikarską. Jej zatrzymanie zbudziło ogromne wzburzenie. Policja tłumaczyła, że usłyszała ona zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, bo rzekomo kopnęła funkcjonariusza w kostkę i błysnęła mu w oczy fleszem.

Warszawa 23.11.2020. Blokada Warszawy zorganizowana przez Strajk Kobiet. Protest pod MEN. Na zdjęciu Agata Grzybowska zatrzymana przez policję / fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Podczas jesiennych protestów policja stosowała wobec wychodzących na ulicę bardzo drastyczne środki. Politycy i dziennikarze spryskani gazem, bici, ranni - ale nie tylko dziennikarze, także obywatele - to teraz efekt prawie każdego większego protestu - z założenia pokojowego. Osoby odpowiedzialne za służby siłowe uznają jednak te metody za adekwatne.

Warszawa 24.10.2020, Międzynarodowy Marsz o Wolność / fot. Andrzej Hulimka / FORUM

ŚWIAT

Białoruś się budzi

Białoruś w tym roku ogarnęła największa fala protestów od momentu ogłoszenia niepodległości kraju w 1991 roku. Objęły one swoim zasięgiem całe terytorium państwa i były krwawo tłumione. Ich głównym postulatem było uczciwe przeliczenie głosów i dymisja rządzącego nieprzerwanie od 1994 roku prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Rok kończymy jednak z Łukaszenką w fotelu prezydenckim.

Mińsk, 23 sierpnia 2020 / fot. Valery Sharifulin / TASS

Brazylia jedną z największych ofiar koronawirusa

Według oficjalnych statystyk od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii ponad 7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory 186 356 osób. Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

Widok z lotu ptaka przedstawiający krzyże rzucające cień na cmentarz Parque Taruma podczas epidemii koronawirusa w Manaus, Brazylia, 15 czerwca 2020 r. / fot. Bruno Kelly / Reuters

Black Lives Matter

To, co wydarzyło się w USA po śmierci - z rąk policjanta - George'a Floyda, wstrząsnęło Ameryką, która już wtedy była pogrążona w pandemii. Protesty przeciw rasizmowi i brutalności stróżów prawa nie tylko rozlały się po USA, ale ogarnęły dziesiątki krajów.

16 czerwca 2020 r., Nowy Jork. Mural namalowany na ulicy upamiętniajacy ruch "Black Lives Matter". / fot. Vanessa Carvalho / Reuters

Wybory, jakich USA nie pamiętają

Wiele krajów na świecie, podobnie jak Polska, musiało zmierzyć się z wyborami w obliczu pandemii. Donald Trump nie obronił drugiej kadencji i przegrał z demokratą Joe Bidenem, który w styczniu wprowadzi sią do Białego Domu. Podczas debaty w Cleveland kandydaci nie szczędzili sobie gorzkich słów. Biden denerwował się, że rywal ciągle mu przerywa, rzucił więc: "czy ty zamkniesz się, człowieku?!", a potem kazał Trumpowi "zamilknąć". Prezydent w pewnym momencie stwierdził, że kandydat Demokratów "nie jest bystry", a na dowód przypomniał mu, że miał słabe wyniki w szkole. Przy innym temacie nazwał go także "pieskiem Putina". Debata często przeradzała się w pyskówki, a merytoryka schodziła na dalszy plan. Amerykanie byli tym spotkanie bardzo rozczarowani.

Pierwsza w 2020 roku debata prezydencka pomiędzy Joe Bidenem a Donaldem Trumpem w Cleveland, 29 października 2020 / fot. Pool / Reuters

Wyludnione Wuhan

Zdjęcia ze stycznia i lutego, przedstawiające kompletnie wyludnione chińskie miasta, m.in. Wuhan, wydawały nam się nieco nierealne, niczym z katastroficznych filmów. Mało kto wtedy zdawał sobie sprawę z tego, co za chwilę uderzy w pozostałą część świata i jak zmieni nasze życie na wiele miesięcy. I że niedługo podobnie będzie wyglądać między innymi Warszawa, ale też Nowy Jork...

20 lutego 2020. Koronawirus w Wuhan, kompletnie wyludnione miasto / fot. Yuan Zheng/Utuku/Ropi / Forum/ZUMAPRESS.com

Bergamo, największy OIOM w Europie

Na Bergamo w Lombardii pierwsza fala epidemii uderzyła z gigantyczną siłą, region szybko stał się centrum koronawirusa we Włoszech i symbolem przegranej z niebezpiecznym przeciwnikiem. Szpitale były przepełnione, chorował personel. Cmentarze też szybko się przepełniły, wojskowe ciężarówki woziły trumny ze zmarłymi do innych regionów.

14 kwietnia 2020, szpital w Bergamo, Lombardia / TASS

Moria woła o pomoc

Pod koniec września spłonął największy w Europie obóz dla uchodźców - grecka Moria. Ogień mieli podłożyć sami imigranci, chcący zwrócić uwagę na sytuację w ośrodku. W Morii przebywało około 11 tys. uchodźców i imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Wszystkie pięć oficjalnie działających ośrodków na greckich wyspach jest obecnie przepełniona. Moria, dawna baza wojskowa, była krytykowana przez organizacje pozarządowe z powodu fatalnych warunków na miejscu. Przebywała tam największa liczba osób od trzech lat, a przemoc była na porządku dziennym. Kobiety często skarżyły się pracownikom organizacji pomocowych, że czują się zagrożone.

20 października 2020, obóz Moria, Grecja / fot. Nik Oiko / ZUMA Press

Luksusowe więzienie

Rejs na pokładzie Diamond Princess miał być luksusowym przeżyciem pełnym rozrywek, dobrego jedzenia i wizyt w portach Azji Wschodniej. Z powodu koronawirusa skończył się jednak przymusową kwarantanną, a pasażerowie zostali praktycznie zamknięci w kajutach. Po wielu dniach zamknięcia poszczególne kraje ewakuowały swoich obywateli. Po testach okazało się, że ponad pół tysiąca osób zostało zakażonych.

10 lutego 2020, Japonia. Pasażerowie uwięzieni na wycieczkowcu Diamond Princess. / fot. KIM KYUNG-HOON / Reuters

Pfizer dał nadzieję na powrót do normalności

Kiedy na początku listopada firma Pfizer ogłosiła, że ma dobrego kandydata na skuteczną szczepionkę przeciwko Covid-19, rynki zareagowały euforią. I rzeczywiście to tą szczepionką została zaszczepiona pierwsza osoba na świecie, Brytyjka Margaret Keenan.

Pfizer opracował szczepionkę na koronawirusa / Pfizer

Amazonia płonie często i widowiskowo

Od początku roku 2020 w Amazonii wybuchły dziesiątki tysięcy pożarów. Co gorsza, jak podawała NASA, wynikają one nie tylko z suszy. Podopala człowiek przy przyzwoleniu tamtejszych władz. Przypominamy tekst o tym, dlaczego nic nas to nie obchodzi.