To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 września 2020 r.

Mniej etatów w administracji, mniej tworzonych miejsc pracy na rynku i mniej nowych posiadaczy rachunków maklerskich na giełdzie. Za to wcale nie mniej koronawirusa w gospodarce. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń ekonomicznych z czwartku 10 września.

#1 Z administracji znikną "martwe etaty", zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz. To pierwszy etap procesu odchudzania publicznych kadr, o którym tym głośniej mowa, im bliżej do zapowiadanej rekonstrukcji w rządzie. Minister rozwoju zapowiada wprawdzie, że nie ma planu drastycznych cięć zatrudnienia w administracji centralnej w kolejnym roku. Z wypowiedzi można jednak wyczytać gotowość do zastępowania najstarszych kadr młodszymi, w ramach tak zwanego partnerstwa pokoleń.

#2 Wciąż nie jest to najlepszy czas dla rynku pracy. Ostatnie dni to prawdziwy wysyp danych podsumowujących II kwartał br., dzisiaj GUS udostępnił statystyki nowo utworzonych miejsc pracy. Od marca do czerwca włącznie powstało ich aż o 48 proc. mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Ostatecznie zaraportowano blisko 82 tys. nowych miejsc pracy, głównie w zakładach naprawy pojazdów i przetwórstwie przemysłowym (co piąte) oraz w budownictwie (ponad 12 proc.).

#3 Prawie 7 tysięcy nowych rachunków maklerskich założono na rodzimym rynku w sierpniu, wynika z danych KDPW. Nieco mniej niż w dwóch poprzednich miesiącach i znacznie mniej niż w rekordowym marcu (+30 tys.) czy później w kwietniu. Czy to koniec "pandemicznego szturmu na giełdę" i w których domach maklerskich inwestorzy najczęściej zakładali rachunki - zachęcam do sięgnięcia po szczegóły.

#4 Ile jeszcze można pisać o koronawirusie, pytają Państwo od czasu do czasu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę. Niemieckie ministerstwo finansów zapowiada, że tamtejsza gospodarka wróci do przedpandemicznego stanu dopiero w 2022 roku. Z kolei z Półwyspu Iberyjskiego płyną dziś informacje o hiszpańskiej gospodarce uszczuplonej już o 100 mld euro z powodu walki z Covid-19. Francja będzie łożyć na świadczenia postojowe do lata przyszłego roku. Między innymi dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie.

17:53 Niemiecka gospodarka powróci do przedkryzysowego poziomu w 2022 r.

17:45 Lekkie spadki na GPW. W dół energetyka

17:32 UE przedłuża sankcje za naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy

17:28 Przepełnione szpitale w Madrycie

15:22 Rząd Portugalii przywraca "teleszkołę"

15:18 Zadłużenie Polski wzrosło w tym roku o ponad 200 mld zł

14:34 Koronawirus w Polsce: w żółtej strefie trzy powiaty, w czerwonej – żaden

14:30 W ostatnim dziesięcioleciu liczba parków handlowych wzrosła dwukrotnie

13:56 KNF postuluje zwiększenie poziomu ochrony indywidualnych klientów UFK

13:45 Europejski Bank Centralny nie obniżył stóp procentowych

13:30 NBP chce ograniczeń w lokowaniu środków w obligacje kapitałowe przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji

13:00 Więcej Polaków popełnia samobójstwo, niż ginie na drogach

12:59 We Francji świadczenie postojowe dla pracowników do przyszłego lata

12:48 Rzecznik MŚP chce zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców

12:24 Hiszpania: walka z Covid-19 pochłonęła z budżetu już ponad 100 mld euro

11:50 Nowy Android 11 już dostępny

11:50 Polska umocniła pozycję ważnego dostawcy towarów do Niemiec

11:34 Brytyjska ustawa o rynku wewnętrznym nowym punktem spornym w relacjach z UE

11:29 PGG technicznym bankrutem, a związkowcy szukają kozłów ofiarnych

11:10 Najwyższa emerytura w Polsce wynosi prawie 23 tys. zł

10:56 50 tys. zł kary dla SGGW za wyciek danych z kilku lat rekrutacji

10:53 Putin chce powołać komisję śledczą w sprawie Nawalnego

10:44 Prezes Azotów: Niskie ceny gazu to już historia

10:35 Emilewicz o redukcjach w administracji: zaczynamy od martwych etatów

10:30 Nowa usługa od Inpostu. Paczkomaty staną wewnątrz budynków

10:24 Banki ostrzegają – będzie trudno o kredyty

10:12 Koronawirus uderzył w rynek pracy

10:09 Rachunków maklerskich przybywa, ale coraz wolniej

10:00 Tiffany kontra LVMH. Nie będzie największego w historii przejęcia producenta dóbr luksusowych?

09:37 Kurs euro w trójkącie. Frank się umocnił



09:35 Władze USA anulowały wizy ponad 1000 obywateli Chin



09:00 Liczba ofert pracy w sierpniu wzrosła

08:57 TVP na zakupach. Kupuje nowe auta i myjnię samochodową

07:53 Ceny ropy w USA powracają do spadków

07:38 Zysk PZU w II kw. mocno powyżej oczekiwań

07:27 Strach przed koronawirusem napędził sprzedaż polis

07:12 Bon turystyczny nie pomógł hotelom

07:10 Ochrona zwierząt dzieli rząd

07:08 Tarcza antykryzysowa także dla firm zagranicznych

07:04 Portale z filmami do rejestracji. Cda.pl, Wykop.pl czy Nk.pl zgłoszą działalność w KRRiT

07:00 Prezes PFR: Dynamiczne odbicie w gospodarce w III kwartale

06:57 LOT zanotował potężną stratę podatkową

06:54 Na uczelniach zajęcia głównie w trybie mieszanym

06:50 BP ogranicza wydobycie ropy i gazu na rzecz inwestycji w OZE i wodór

06:50 Buduje się ponad 1,2 tys. km dróg. Będą kolejne

06:49 Plan trzyletni Zjednoczonej Prawicy - służba zdrowia, sądownictwo, ochrona zwierząt

06:46 Były szef brytyjskiej branży futrzarskiej wzywa do zakazu sprzedaży futer

06:00 Przed kolejną rewolucją? Podsumowujemy badanie bankowców

04:15 USA ostrzegają Wielką Brytanię przed łamaniem umowy o brexicie

