To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 marca 2021 r.

Coraz mniej nas w bankowych depozytach, coraz więcej za to na rachunkach maklerskich (zachęcam do przyjrzenia się nowym danym). Dla fanów bezpiecznego odkładania pieniędzy w banku nie mamy dziś dobrych wieści, podobnie zresztą jak dla entuzjastów wielkiego giełdowego ulubieńca. Poza tym dziś m.in. o podwyżkach płac za walkę z COVID-19 i kondycji europejskich gospodarek za sprawą pandemii. Zapraszam na podsumowanie wtorku - z ekonomią w tle.



#1 Czy niebawem przyjdzie nam płacić za trzymanie oszczędności w banku? Rynek obiegła dziś informacja jednego z dzienników o tym jakoby znany, duży gracz w sektorze przygotowywał się do wprowadzenia ujemnego oprocentowania na depozytach dla klientów indywidualnych. Historia widziała już takie przypadki w innych krajach, widziała je też nad Wisłą przy okazji depozytów firmowych. Na razie nie ma pewności, kto zdecyduje się przetrzeć szlaki, podobnie jak czy to realne plany, czy tylko grożenie palcem przez notujący pandemiczne problemy sektor.

Tymczasem dziś cytujemy dane, które potwierdzają, że na lokaty wpłacamy coraz mniej. W zależności od terminu zapadalności, spadek wartości deponowanych kwot między grudniem 2020 a styczniem 2021 r. sięgał nawet jednej piątej. Monika Dekrewicz podpowiada, które okresy cieszą się względnie największym zainteresowaniem, a przy okazji pokazuje, ile wynoszą dziś średnie rynkowe stawki na lokatach.

#2 Zainteresowanie inwestowaniem w kraju nie maleje, czego dowodem jest rosnąca baza otwartych rachunków maklerskich. W lutym "inwestorskich" kont było o 66,5 tys. więcej niż rok wcześniej, i to mimo korekt, które zdarzają się po drodze, a są - jak ta ostatnia w mBanku - spowodowane zamykaniem nieaktywnych rachunków. To właśnie wspomniana instytucja jest rynkowym liderem, swoimi 376,9 tys. rachunkami uzupełniając łączną rynkową pulę 1,3 mln kont.

#3 Po kwartale od giełdowej ekstazy wywołanej premierą polskiej gry "Cyberpunk 2077", dziś podsumowujemy, jak na parkiecie radzą sobie walory spółki-twórcy. Już sam tytuł materiału Adama Torchały wystarczyłby, w którym mowa o "giełdowej mizerii" i "rocznych minimach" wystarczyłby za komentarz, ale dla kronikarskiego porządku dodajmy, że akcje CD Projekt kosztują dziś 223 zł, czyli daleko mniej niż w przededniu wspomnianej premiery, kiedy to za papiery CDR płacono 464,2 zł.

#4 45 mln euro na nagrody dla lekarzy, personelu medycznego i niemedycznego za walkę z COVID-19... przeznaczą Czesi, informowaliśmy wczoraj wieczorem. Dziś piszemy o staraniach o wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Istotą nieporozumienia jest zmiana tzw. współczynników pracy, które to warunkować będą przyszły poziom płac u medyków. "Brak wzrostu wynagrodzeń u blisko 160 tys. pielęgniarek i położnych uważamy za skandaliczny i oburzający", komentują propozycję resortu zdrowia związkowcy.

#5 Europa nie oparła się lockdownowej recesji, wynika z najnowszej publikacji Eurostatu. O blisko 5 proc. rdr spadł PKB dla całej Unii Europejskiej, podobnie skończył wskaźnik strefy euro. Jeśli popatrzeć na zmiany w poszczególnych krajach, odniesienia IV kwartału 2020 roku do okresu o rok wcześniej są jednoznacznie na minusie - od nawet 8-9 proc., jak w Grecji czy Hiszpanii, po ok. 2-3 proc., jak w Polsce (-2,7 proc.), Szwecji, Holandii czy na Słowacji. Znacznie lepiej wyglądają zmiany w odniesieniu do III kw. 2020 r. - w tym pojedynku niektórzy wyszli na plus. Zachęcam do zerknięcia na wykres przygotowany przez Krzysztofa Kolanego.



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Wtorek 9 marca - wybrane z kraju i ze świata

20:02 Kredyty we frankach. ZBP szacuje koszt bankowych ugód

19:03 Dania łagodzi kolejne restrykcje, otwarte zostaną szkoły średnie

17:26 WIG20 bliski 2000 pkt. Mocne wzrosty Dino i PZU

15:42 Giełdowa mizeria CD Projektu trwa. Notowania blisko rocznych minimów

15:07 Liczba rachunków maklerskich w dół przez "porządki" w mBanku

14:58 ZUS: Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

14:56 OECD podwyższyło prognozę globalnego wzrostu PKB za sprawą programu Joe Bidena

13:15 Na lokaty wpłacamy coraz mniej. Spadło też średnie oprocentowanie otwartych depozytów

12:45 Nadchodzą radykalne zmiany w koszyku inflacyjnym

12:08 Chiny wprowadzają „paszporty szczepień” dla podróży zagranicznych

12:07 EuroPKB: Europa nie oparła się lockdownowej recesji

11:39 KNF: nowy podmiot na liście ostrzeżeń

11:31 Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. "Uznajemy to jako wyraz arogancji i lekceważenia rządzących"

10:23 UOKiK spodziewa się korzystnej dla konsumentów uchwały SN ws. kredytów walutowych

09:38 Awaria w mBanku

09:01 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ofiarą cyberataku

08:43 Ceny ropy zawróciły ze szczytu

07:29 Tajlandia umożliwi turystom odbycie kwarantanny na jachcie

07:05 Dopłacimy do konta w banku

06:00 Najlepsze lokaty kwartalne. Maksymalna stawka idzie w dół

Już teraz zapraszam na jutrzejsze podsumowanie.