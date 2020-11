To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 listopada 2020 r.

Potencjalna szczepionka na Covid-19 to w poniedziałek temat numer 1. Jednak nie ograniczamy się tylko do niego. Piszemy także o pozwie na 55 mln euro dla państwowej spółki, o finansach spółki legendarnego inwestora Warrena Buffeta oraz o pandemicznej ciszy przed burzą w mieszkaniówce. Zapraszam na podsumowanie najciekawszych informacji z poniedziałku.

#1 Szczepionka na Covid-19. To niekwestionowany temat numer 1. Zarówno w tematyce społecznej, jak i na rynkach finansowych. Ogłoszenie przez amerykańską firmę Pfizer, że ma dobrego kandydata na szczepionkę przeciwko Covid-19 spowodowało znaczne ruchy na rynkach finansowych. Mocno podrożały akcje, ropa i złoty. Tracą metale szlachetne. Także na GPW zawitały gwałtowne wzrosty wielu spółek – drożały przede wszystkim te, które tracą na lockdownie, odwrót nastąpił od tzw. spółek covidowych. Pod szum wywołany tematem potencjalnej szczepionki „podłączył się” premier Morawiecki, który poinformował, że na środę planowane jest podpisanie umowy z firmami Pfizer i BioNTech SE na dostawę szczepionek na koronawirusa.

#2 Pozew na 55,8 mln euro. Pozew na tę kwotę został złożony przeciwko Polskiej Grupie Lotniczej przez niemieckie linie lotnicze Condor. To sprawa jeszcze sprzed epidemii – pod koniec stycznia, z wielką pompą, ogłoszono, że PGL przejmie niemieckie linie. Tymczasem restrykcje rządowe nałożone po wybuchu epidemii niemal sparaliżowały branżę lotniczą. W efekcie PGL odstąpiło od wykonania umowy inwestycyjnej. Linie Condor twierdzą, że bezprawnie.

#3 Buffet śpi na gotówce. Jeszcze jeden temat rynkowy. 145,7 mld dol. gotówki, jej ekwiwalentów i amerykańskich bonów skarbowych jest w posiadaniu Berkshire Hathaway, holdingu kontrolowanego przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta. A w minionym kwartale Berkshire zanotował 30,1 mld dol. zysku, o ponad 80 proc. więcej niż przed rokiem. Finansom spółki Buffeta przyjrzał się Maciej Kalwasiński.

#4 Cisza przed pandemiczną burzą w mieszkaniówce? Stabilizacja obserwowana latem na rynku mieszkaniowym i przerzedzona oferta zachęciły deweloperów do śmielszego inwestowania we wrześniu. Druga fala pandemii, która nadciągnęła w październiku, może jednak zgasić wracający do wysokich poziomów popyt i wstrzymać wiele rozpoczętych inwestycji. Temat opisuje Marcin Kaźmierczak.

19:34 UE nakłada karne cła na USA

18:12 Premier zapowiada umowę z firmami Pfizer i BioNTech SE na dostawę szczepionek na koronawirusa

18:00 Gwałtowne wzrosty na GPW. Odwrót od spółek "covidowych"

17:40 Condor złożył pozew przeciwko Polskiej Grupie Lotniczej

17:34Trzaskowski: Grosz opłaty dla przedsiębiorców za zajęcie pasa drogowego

16:57 Borys: Realna perspektywa szczepionki może zmienić scenariusz gospodarczy

16:40 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakażony koronawirusem

16:18 PFR do końca października pozytywnie rozpatrzył wnioski za 1,4 mld zł w tarczy dla dużych firm

15:51 Większość Polaków nie odczuło negatywnego wpływu pandemii na stan swoich finansów

15:42 W Portugali wszedł w życie stan wyjątkowy

15:36 Kolejny protest taksówkarzy w Warszawie

15:10 Patkowski: Nie będzie tarczy dla konsumentów, skupiamy się na ochronie miejsc pracy

15:10 Afera Polnordu. Prokuratura: Braki formalne w zażaleniu dot. aresztu dla podejrzanego

15:08 Brytyjski rząd wskazuje na możliwy kompromis z UE w kwestii rybołówstwa

14:35 Reprywatyzacja. Na mocy nowej ustawy lokatorom wypłacono ponad 2,1 mln zł odszkodowań

14:10 Awaria w Banku Pekao w całej Polsce

14:00 RPP o budżecie na '21: zbyt szybkie ograniczenie deficytu finansów publicznych szkodliwe dla gospodarki

13:48 Co dalej ze sklepami meblowymi? Gowin chce jak najszybszego ich otwarcia

13:43 Goldman Sachs znacznie obniża prognozy dot. PKB dla najważniejszych gospodarek

13:41 Zmiany w rosyjskim rządzie. Putin zwolnił kilku ministrów

13:08 PPK: we wtorek mija termin podpisywania przez MŚP umów z pracownikami

13:05 Lidl wycofuje ser kozi z powodu wykrycia bakterii

13:04 Rząd nie rozważa dobrowolnych składek na ZUS dla firm

13:01 Pfizer ma szczepionkę na Covid-19? Rynek chce w to wierzyć

12:58 Patkowski: Wykonanie budżetu na koniec br. raczej zbliży się do założeń z nowelizacji budżetu

12:35 Bank Millennium zmienia godziny otwarcia placówek

12:28 Polkomtel chce mieć ponad 11 mln osób w zasięgu sieci 5G w 2021 roku

12:22 Obecne obostrzenia nie wpływają znacznie na kondycję operacyjną spółek budowlanych

12:10 Dworczyk: "Narodowa kwarantanna" to nie pełny lockdown

12:09 Tak się zarabia w zarządach spółek giełdowych. Raport PwC

12:00 Wracają weekendowe nadania paczek w InPost. Firma przygotowuje się na świąteczny ruch

11:27 Nie tylko rodzinni. Kolejni lekarze będą mogli zlecać test w kierunku koronawirusa

11:23 MRiPS: Przyznano już ponad 4 mln świadczeń z programu "Dobry start"

11:20 Zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u większej liczby kobiet niż mężczyzn

10:58 UOKiK wszczął 21 kolejnych postępowań w sprawie zatorów płatniczych

10:56 Od poniedziałku sądy z rekomendowaną pracą na dwie zmiany

10:28 Epidemia koronawirusa: Europa ogranicza działanie szkół

10:26 Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego w okresie 9-29 XI wynosi 2,8 mld zł

10:20 Samorząd lekarski postuluje pilne zmiany w strategii walki z COVID-19

09:57 Orban gotów zawetować budżet UE w razie powiązania z praworządnością

09:45 Kurs euro zszedł poniżej 4,50 zł. Zyskują też peso i lira

09:36 Na liście z zakazem wywozu z kraju m.in. szczepionki przeciwko grypie i dozowniki do tlenu

09:30 XTB potwierdza - zysk netto w górę o 341%

09:22 Ubezpieczyciele sfinansują dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

09:20 Microsoft Teams z dużą aktualizacją

09:19 NBP: Pożegnanie gospodarczych skutków epidemii dopiero w 2022 r.

09:07 Ukraina wprowadzi kwarantannę weekendową

09:00 Słoneczna gorączka ogarnia rolników, diecezje i spółki

09:40 "Wysokie zyski na kryptowalutach" – to oszustwo, ostrzega BNP Paribas

08:20 Dramatyczny wzrost liczby zgonów w Polsce

08:13 Notowania miedzi wzrosły powyżej 7000 USD/t po zwycięstwie Bidena

08:07 Ropa w USA mocno zyskuje po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich

07:48 Erdogan odwołał kolejnego prezesa banku centralnego

07:30 Buffett śpi na gotówce

07:13 Po zamknięciu siłowni służby trenują w konspiracji

07:06 SW Research: 28,7 proc. Polaków zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-19

07:03 Czarnek: W pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać do stycznia lub dłużej

06:59 Bałagan na stadionie. "Budowa Szpitala Narodowego ruszyła, zanim premier wydał decyzję"

06:41 Kościński: Nie ma obecnie potrzeby, by pisać budżet od nowa

06:25 Polacy nagminnie przegrzewają mieszkania

06:12 Ruszyło zdalne nauczanie. Od dziś szkoły pracują tylko online

06:04 W 2030 r. polska energetyka będzie najbardziej emisyjna w UE. Analiza Ember

06:00 Leasing samochodu za 100 tys. zł w czasach pandemii

06:00 Nowy reżim sanitarny w bankach. Home office, gorące biurka, zmiany w garderobie i taksówki

06:00 To może być cisza przed pandemiczną burzą w mieszkaniówce?

06:00 Co czwartej firmie wystarczy sił na trzy miesiące lockdownu. Badanie BIG InfoMonitor

04:46 Gowin: Uważam wprowadzenie lockdownu za ostateczność

00:10 Minister finansów Turcji podał się do dymisji