To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 grudnia 2020 r.

Gorąco w strukturach unijnych, gorąco wśród graczy i inwestorów. W podsumowaniu ekonomicznych wydarzeń środy także temat kredytów frankowych i lekarzy (obydwa zresztą o nie niższej temperaturze).

#1 Wciąż bez porozumienia w sprawie unijnego budżetu, zawetowanego przez Polskę i Węgry, ale przybywa głosów, że jednak uda się dojść do porozumienia w tej sprawie. Rzecznik rządu zaznaczał po południu, że negocjacje nadal trwają. Kanclerz Niemiec deklaruje, że próbuje znaleźć drogę do odblokowania weta, ale unika jakichkolwiek deklaracji. W ostrzejszym tonie wypowiada się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Czas na rozstrzygnięcia w tej sprawie może nadejść jutro, w trakcie szczytu Rady Europejskiej.

#2 W nocy premiera "Cyberpunk 2077". Dla tych z Państwa, którzy wciąż zastanawiają się, skąd ten fenomen i dlaczego wszyscy tak czekają na polską grę, dzisiejszy odcinek z serii "Tłumaczymy". Interesujące i wyczerpujące opracowanie Michała Żuławińskiego i Adama Torchały podpowiada, jakie znaczenie mają takie premiery dla inwestorów i konsumentów. Jeśli po lekturze pozostanie niedosyt, warto sięgnąć także po dzisiejsze "10 wykresów" o tej głośnej grze spółki CD Projekt. Czy to zamieszanie jeszcze przed wypuszczeniem produktu na rynek okaże się uzasadnione i przysłuży się posiadaczom papierów twórcy gry, o tym będziemy informowali od jutra. Jak CD Projekt radził sobie na giełdzie w przededniu 10 grudnia, można sprawdzić tutaj.

#3 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przemówił wczoraj do bankowców, przekonując ich, że już najwyższy czas skończyć z tematem tzw. kredytów frankowych. Kompromisem zniechęcającym klientów do wchodzenia na ścieżkę sądową miałaby być możliwość spłacania zobowiązania tak, jak gdyby kredyt frankowy od początku był złotowym. Co na to Państwo, posiadacze kredytów w złotych? Dziś prezes Związku Banków Polskich oficjalnie "pozytywnie ocenił propozycję KNF", a banki poddają ją analizie, do której mają odnieść się w ciągu kilku tygodni.

#4 Posiadaczom samochodów elektrycznych zaczyna się robić pod górkę. Od dzisiaj płatne jest korzystanie z ładowarek zasilających tego typu pojazdy na kilku pierwszych stacjach paliw Orlenu. Docelowo opłaty będą pobierane na każdej z nich. Cennik przewiduje 1,43 zł za każdą kilowatogodzinę na najwolniejszym sprzęcie.

#5 Grupa zawodowa medyków wciąż bez obiecanych tygodnie temu dodatków za pracę na rzecz walki z Covid-19. Widzieli wirusa, kiedy zobaczą pieniądze? - pyta dziś Weronika Szkwarek, relacjonując nastroje, jakie panują w szpitalach.



Wybrane wiadomości z 9 grudnia

19:46 Szefowa MFW chce, by zamrożenie spłat kredytów krajów biednych zostało przedłużone

18:00 WIG20 na zielonej fali. Mocne wzrosty Lotosu i energetyki

17:53 Kanada dopuściła do stosowania szczepionkę Pfizera

16:36 Ładowanie aut na prąd na stacjach PKN Orlen od środy zaczyna być płatne

16:10 Pietraszkiewicz: ZBP pozytywnie ocenia propozycje KNF ws. kredytów w CHF, banki ją analizują

16:08 Ukraina wprowadza lockdown

14:46 Tajlandia ponownie otwarta dla turystów z całego świata

14:13 Rzecznik rządu: Nie ma jeszcze porozumienia w ramach UE

13:41 Szwecja coraz bliżej wstąpienia do NATO

13:06 Do Polski trafiają coraz starsze używane auta. Padł niechlubny rekord



12:24 Minister edukacji i nauki przedstawił pakiet wolności akademickiej

12:20 Pracownicy upominają się o emerytury stażowe. Piszą list do prezydenta

10:52 PKO BP przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

10:46 Merkel: Zaciągnięcie nowych długów konieczne dla zwalczania pandemii

10:28 Odwiedzalność galerii w pierwszym tygodniu od uruchomienia spadła rdr o 25-30 proc.

10:13 WIG20 dobił do 2000 punktów. Pierwszy raz od koronakrachu

09:59 Kurs euro wyłamał się z konsolidacji. Złoty najmocniejszy od września

09:18 Niebawem premiera „Cyberpunka 2077”. CD Projekt bez mocnych spadków



08:42 Obajtek: Orlen może przejąć PGNiG już za rok

08:36 Wszystkie stany USA certyfikowały rezultaty wyborów prezydenckich



06:58 Polska na trzecim miejscu w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru

06:00 Trzeci kwartał przerwał korektę cen mieszkań. „Stabilizacja stawek także w przyszłym roku”

06:00 Ranking kont oszczędnościowych. Zarobimy połowę tego, co przed rokiem

06:00 Widzieli wirusa, kiedy zobaczą pieniądze? Lekarze wciąż bez obiecanych dodatków

