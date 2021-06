To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 czerwca 2021 r.

/

W podsumowaniu środy będzie sporo nowinek - z Netfliksa, Lidla i GPW, a także tłumaczenie wiceministra z nowinek fotowoltaicznych, które ogłoszone ostatnio nikogo nie ucieszyły. Do tego o szykującym się słonym rachunku za błędy polityków oraz schizofrenii polskiego państwa. Zaczynamy podsumowanie środy.

#1 Fotowoltaika mniej opłacalna po zmianie przepisów? Ten temat wywołał w ostatnich dniach gorące dyskusje. Z zaproponowanych przez rząd zmian tłumaczył się dziś wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Według wiceministra, obecny system rozliczeń powoduje, iż produkowana przez prosumentów nadwyżka energii latem zamienia sieć energetyczną w wirtualny magazyn energii. Tymczasem każda sieć ma swoją ograniczoną pojemność. Stąd propozycja zmian a także zapowiedź wsparcia instalacji magazynów energii.

#2 Netflix nie odpuszcza dzielącym konto. Wygląda na to, że Netflix kolejny raz zmienia zdanie w sprawie dzielenia konta. Tym razem korzystanie z serwisu poza jednym gospodarstwem domowym sprawdzi nowa metoda weryfikacji, którą popularna platforma ma zamiar przetestować. Ta metoda, znana m.in. z bankowości internetowej, to nic innego, niż wpisywanie kodu weryfikacyjnego wysłanego do użytkownika konta. Więcej na ten temat pisz Łukasz Gosik.

fot. / / Bankier.pl

#3 Dla giełdowych inwestorów Global Connect. Taką nazwę ma nosić nowy segment rynku, który chce stworzyć GPW. Mają być na nim notowane spółki zagraniczne, m.in. z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Global Connect ma być odpowiedzią giełdy na zainteresowanie polskich inwestorów indywidualnych inwestowaniem za granicą. Nowy segment ma powstać jeszcze w tym roku.

#4 Zakupy z Lidla w paczkomatach. Znana sieć dyskontowa zaoferowała w swoim sklepie internetowym nową formę dostawy zakupów – do paczkomatów. Od czerwca klienci z całej Polski mogą skorzystać z darmowego dostarczenia produktów przy zamówieniach powyżej 199 zł. Zwrot zakupionych produktów dla korzystających z tej formy odbioru, niezależnie od wartości zakupów, będzie darmowy. Więcej na ten temat pisze Dominika Florek.

#5 Pozew na 800 mln funtów przeciwko Polsce. Szykuje się kolejny słony rachunek, jaki będziemy musieli zapłacić za błędy polityków. Prairie Mining w ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce złożyło pozew, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP, czyli ok. 4,2 mld zł. Chodzi o m.in. kopalnię Jan Karski w Zagłębiu Lubelskim – spółka bezpodstawnie nie dostała prawa do użytkowania górniczego. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#6 Pracownicy korzystający z "elektryków" zapłacą dodatkowy podatek. Skomplikowanie polskiego systemu podatkowe rośnie prawdopodobnie z każdym dniem. Najnowsza sprawa, to nałożenie przez fiskusa dodatkowego podatku na pracowników korzystających z ekologicznych aut. Chodzi o zwrot kosztów ładowania służbowych elektryków w domu przez pracowników firmy. Prawnicy twierdzą, że to zakrawa na schizofrenię państwa.

#7 Godne polecenia:

I na koniec krótka, ale istotna informacja dla kredytobiorców - RPP nie zmieniła stóp procentowych.

O czym jeszcze warto wiedzieć dzisiaj?

Środa 9 czerwca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

19:18 ING Bank: RPP przygotowuje grunt pod istotnie wyższe projekcje CPI

19:00 Problemy z dostawami szczepionek od AstryZeneki. Priorytetem będą drugie dawki

18:36 Bank Pekao: pierwsza podwyżka stóp procentowych w marcu przyszłego roku

17:53 Jacek Kurski powołany na prezesa TVP na kolejne cztery lata

17:36 WIG czerwony po raz trzeci. Węgiel i energetyka ciążą GPW

16:56 Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów stołecznych podstawówek

16:17 Od środy możliwe szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

16:17 Fotowoltaika mniej opłacalna po zmianie przepisów? Wiceminister tłumaczy

16:15 Komisja Europejska jest gotowa pomóc w znalezieniu rozwiązania ws. Baltic Pipe

16:07 Polska awansuje o 6 pozycji w rankingu atrakcyjnych miejsc dla inwestycji w OZE

15:48 MF i GPW pracują nad regulacjami, by podnieść atrakcyjność inwestowania pasywnego

15:24 NFZ motywuje przychodnie do odchodzenia od teleporad. Zmiany w finansowaniu wizyt

15:12 GPW chce do końca roku uruchomić rynek Global Connect z zagranicznymi spółkami

15:03 Kraków oferuje turystom tańsze bilety komunikacji miejskiej

14:56 Portugalia już w czerwcu będzie przyjmować turystów na podstawie certyfikatów szczepionkowych

13:52 Sześć nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych KNF

13:34 Ustawa tworząca Deweloperski Fundusz Gwarancyjny z podpisem prezydenta

13:18 KE kieruje do TSUE sprawę przeciwko Polsce w związku z przepisami dot. zamówień publicznych

12:37 Nowe loty z Modlina do Grecji, Włoch i na Ukrainę

11:58 Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku

11:51 Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w aplikacji mObywatel

10:59 Wicepremier Gowin przedstawił nową Politykę Przemysłową Polski

11:50 Dziś premiera polskiego hitu growego na konsolach

10:06 Przepychanki w JSW. Zarząd obstaje przy podwyżkach dla załogi nawet przy sprzeciwie związków

09:52 Fabryka świata się przegrzewa. Doleje paliwa do inflacyjnego ognia

09:44 Parlament Europejski poparł Unijne Certyfikaty Covidowe

09:43 Polska i rynki wschodzące redukują walutowy grzech pierworodny

09:09 Ukraina łagodzi zasady wjazdu do kraju

08:59 Chiny potępiły amerykańską ustawę o rywalizacji technologicznej

08:51 Miedź podtrzymuje wzrosty cen. Popyt na metale przemysłowe pomaga

08:14 Allegro postawiło cztery własne automaty paczkowe zasilane zieloną energią

08:06 Patkowski: Osłabienie tempa wzrostu inflacji w II połowie roku

08:01 Ceny ropy w USA powróciły do poziomu powyżej 70 USD/b

07:00 Wakacyjne plany Polaków. Na urlop najchętniej wydalibyśmy do 2 tys. zł

06:50 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny może uderzyć po kieszeni nabywców mieszkań

06:47 Polska nadal atrakcyjna dla imigrantów zarobkowych

06:38 Polacy najbardziej boją się wzrostu cen [Sondaż]

06:25 Handel podróbkami w UE kwitnie. Dziesiątki miliardów euro straty rocznie

06:21 Konferencja WallStreet 25 online rusza już dziś

06:00 Bezpłatne konto i 1700 zł bonusu pieniężnego na koncie firmowym

06:00 Trudniej jest dostać kredyt hipoteczny? To mit, liczy się indywidualna sytuacja klienta

06:00 Kolejny miesiąc, kolejne spadki na lokatach – tym razem dotyczą również wpłat

06:00 Zadłużenie Polaków po roku pandemii wzrosło o 177 mln zł [Raport]