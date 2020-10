To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 8 października 2020 r.

Cała Polska w żółtej strefie, rynek nieruchomości nadal na wzrostach i minister finansów, który przegrywa w europejskim banku, ale chce wygrać podatkową obietnicą złożoną w swoim kraju. To tylko niewielki wycinek czwartkowych wydarzeń. Zapraszam na podsumowanie 8 października.

#1 Od soboty w całej Polsce surowsze obostrzenia przeciwcovidowe. W praktyce oznacza to m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, mniej osób w restauracjach i czy podczas zgromadzeń. Nadal nie znika status "czerwonych stref", gdzie zalecenia będą jeszcze ostrzejsze. Czym różni się codzienność w czerwonych powiatach od tej w żółtych, wyjaśniamy w tym artykule.

#2 Ceny nieruchomości ciągle w górę i nic nie wskazuje na zmianę tego trendu. Indeks cen nieruchomości urban.one dla całej Polski przygotowany dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” wzrósł po dwóch miesiącach spadków. Ankietowani analitycy spodziewają się utrzymania wzrostów cen, co wiążą m.in. z niskim poziomem stóp procentowych, a przez to łatwiej dostępnym kredytem oraz planowanym zmniejszeniem podaży po stronie deweloperów. Póki co wyniki giełdowych spółek z tej branży są optymistyczne.

#3 Wybrano nowego szefa Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a właściwie szefową, bo na czele instytucji stanęła francuska polityczka (po raz pierwszy w historii - kobieta). Tym samym wygrała ze swoim jedynym kandydatem - polskim ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeuszem Kościńskim.

#4 "W przyszłym roku nie będzie żadnych nowych podatków", starał się dziś uspokoić opinię publiczną wspomniany już szef resortu finansów. Co więcej, odważnie dodaje "Ani o 1 grosz nie podwyższamy żadnego podatku w przyszłym roku". Zaraz po tym dodaje "*" - jedyna nowość to podatek od sprzedaży detalicznej, a "CIT od spółek komandytowych wynika z konieczności uszczelnienia systemu". Nie podatki, ale akcyza albo opłaty już tak, ironizują czytelnicy. Tymczasem prezydent po południu podpisał stosowną ustawę utrzymującą w 2021 roku tymczasowo podwyższony VAT na poziomie 23 i 8 proc., żeby szybciej wyciągać gospodarkę z pandemicznego kryzysu. Wiele jeszcze w tym temacie przed nami.



Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

19:31 Czechy wprowadzają kolejne obostrzenia. Zamknięte kina, baseny, ograniczenia w restauracjach

18:50 VAT nie będzie niższy. Prezydent podpisał ustawę



17:40 GPW w "żółtej strefie". Wirus rozdawał karty na sesji

16:41 Już ponad 4 mln wniosków o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

16:32 Jedna czwarta Ukraińców żyje poniżej progu ubóstwa

14:34 Bezrobocie w USA trzyma się mocno. Nowe dane wyższe od oczekiwań

14:15 Polska objęta żółtą strefą. Obowiązek zasłaniania nosa i ust w całym kraju



13:56 Odile Renaud-Basso nową szefową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

13:27 Lira rekordowo słaba. Wojna o Karabach szkodzi Turcji

12:00 Banki centralne ograniczyły zakupy złota

11:58 Akt oskarżenia ws. lichwiarskich pożyczek. Sprawcy przejmowali nieruchomości

11:35 Microsoft może znowu kupić Nokię

11:24 Linie lotnicze EasyJet po raz pierwszy zamknęły rok stratą

11:22 Ceny materiałów budowlanych we wrześniu wzrosły o 1 proc. rdr

11:15 Co drugi Polak obawia się pogorszenia na rynku pracy

10:53 Premier: Budżet 2021 r. to racjonalny kompromis

10:25 Rynek smartfonów skurczył się o 20 proc.

09:19 PE poparł podniesienie celu redukcji emisji gazów na 2030 rok do 60 proc.

09:05 Minister finansów: W przyszłym roku nie będzie nowych podatków

08:11 Dziś wybory szefa EBOiR. Kościński kandyduje

06:53 Turyści tłumnie ruszyli po swoje pieniądze

06:39 Bankomaty przegrywają z transakcjami cyfrowymi

06:03 Debata wiceprezydencka w USA zdominowana przez koronawirusa. I muchę

06:00 Ceny mieszkań bardziej nie spadną? „Uniemożliwi to rosnący popyt”

06:00 Solidne odbicie w sprzedaży mieszkań

06:00 Bliscy poszkodowanych z prawem do zadośćuczynienia?

06:00 Długi handlu detalicznego rosły w tym roku wolniej

03:37 Kanadyjczycy zwracają nienależnie pobrane zasiłki

00:48 USA zredukują liczbę żołnierzy w Afganistanie

00:30 Wielka Brytania i Ukraina podpiszą umowę o partnerstwie strategicznym

