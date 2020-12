To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 8 grudnia 2020 r.

Europa ruszyła ze szczepieniami przeciwko Covid-19, polski rząd publikuje narodową strategię w tym zakresie. Jako że nie zanosi się na szybką zmianę sytuacji, uczelnie ekonomiczne lojalnie informują swoich studentów o tym, co dalej. A co mogłoby być dalej, to wręcz trzeba sprawdzić w opublikowanych dziś "szokujących prognozach". Zapraszam na podsumowanie wtorku.

#1 W świątecznej koszulce z życzeniami "Merry Christmas" trafiła dziś do głównych wydań dzienników informacyjnych na całym świecie. 90-letnia Margaret Keenan jako pierwsza została zaszczepiona przeciwko Covid-19, tym samym inaugurując dziś program szczepień w Wielkiej Brytanii, która najszybciej weszła w posiadanie dużych ilości wyczekiwanego "lekarstwa na pandemię". Także w Polsce temat szczepień, mimo że szczepionka nad Wisłę jeszcze nie dotarła, grał dziś pierwsze skrzypce - rząd przedstawił szczegóły tzw. narodowego planu w tym zakresie. Coraz częściej słychać zapewnienia o starcie w styczniu, ale każde z nich, co zresztą zrozumiałe, na razie kończy się konkluzją: jeśli producenci dotrzymają obietnic. Szczepionki będą darmowe i dobrowolne, ale do skorzystania z tej opcji mają zachęcać specjalne preferencje.

#2 Wiadomość, która mogła Państwu umknąć, a ma niemałe znaczenie dla wielu portfeli. Bankier.pl podaje dziś, że uczelnie ekonomiczne solidarnie ogłosiły przedłużanie nauczania zdalnego aż do wakacji roku 2021. Jak tłumaczą władze szkół wyższych, komunikat wydano także z troski o budżety żaków - żeby nie trzymać ich w niepewności co do dalszych decyzji mieszkaniowych. Studiowanie na odległość może oznaczać sezonowy odpływ młodzieży z ośrodków akademickich, dotąd uznawanych za pewne inwestycje wśród kupujących nieruchomości na wynajem.

#3 Z pewnością niektórzy z Czytelników widzieli w ostatnich dniach relacje znajomych z Wysp Kanaryjskich czy Zanzibaru (do tego tematu niebawem powrócimy) i fakt - część turystów z Polski z powodu wstrzymania dużej części ruchu w hotelarstwie (o tym, że nie zawsze jest to możliwe, przypomina przedłużony do 31 grudnia zakaz lotów), odpoczywa poza granicami kraju. Tymczasem Wizz Air uruchomił dziś loty do kilku europejskich miast, połączenia z Niemcami przywraca też Lufthansa. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć też o najnowszych doniesieniach dotyczących szeroko zakrojonych zwolnień u tego przewoźnika. W niemieckiej linii lotniczej pracę ma stracić blisko 30 tysięcy osób.

#4 Robią to co roku i co roku wzbudzają zainteresowanie. Saxo Bank pokazał tegoroczną edycję "szokujących prognoz", których materializacja mogłaby wywołać istotne konsekwencje dla światowych gospodarek. Jeśli choć odrobinę rozmyślają Państwo o przyszłości, tę pozycję polecam przeczytać uważnie.

#5 Na koniec o przygotowaniach. CD Projekt przygotowuje się do oficjalnej premiery "Cyberpunk 2077", na ten moment od dawna czekają też inwestorzy. Jak na serwis internetowy nr 1 dla inwestorów przystało, w tym tygodniu więcej niż zwykle o grudniowym ruchu popularnej giełdowej spółki. Znane są już wyniki pierwszych recenzji nowego produktu, prezes deklaruje zadowolenie z opinii branżowych mediów. My z kolei przyglądamy się dziś tematowi po konsumencku - zachęcam do lektury artykułu Komputer, laptop i konsola do "Cyberpunka 2077". Ile trzeba wydać, żeby zagrać?.

W redakcji przygotowujemy się intensywnie także do 15 grudnia, czyli pierwszego takiego Dnia złota i srebra w Bankier.pl. W tym duchu polecam dziś publikację o zakupach pierwszego z kruszców, na które w październiku ruszyły reprezentacje różnych państw. To materiał z biernym Zachodem i kupującym Wschodem w rolach głównych.

Post scriptum. Hiszpania rozważa 4-dniowy tydzień pracy. Może Polska też powinna? O to pytamy w dzisiejszej sondzie - zachęcam do oddania głosu.

20:11 Orban o budżecie UE: Dzieli nas centymetr od osiągnięcia porozumienia

19:55 Wielka Brytania zawarła przejściową umowę o wolnym handlu z Norwegią i Islandią

19:00 Saksonia wprowadza lockdown od przyszłego tygodnia

18:03 Słabość CD Projektu i fala zieleni w WIG20

17:52 Jastrzębski: KNF proponuje bankom zawieranie z klientami ugód ws. kredytów frankowych

16:36 Glapiński: Wynik finansowy banków w 2020 spadnie o ponad połowę. W 2021 dalszy spadek

15:22 Znamy szczegóły projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

15:05 mBank podnosi opłaty

14:05 Premier o budżecie UE: Może być konieczny kolejny szczyt

13:41 Morawiecki: Nie planujemy dodatkowych niedziel handlowych

13:28 Niemieccy rolnicy protestują z powodu niskich cen w marketach

12:51 Budowa fabryki Tesli w Niemczech wstrzymana

12:50 Drastyczny wzrost liczby zgonów w Polsce. Najtragiczniejszy miesiąc od II wojny światowej

12:17 Łukaszenka zaproponował przekazanie część swoich uprawnień Zjazdowi Ludowemu

12:01 Chiny krytykują USA za sankcje i grożą odwetem za sprzedaż broni Tajwanowi

11:39 Premier Japonii: Pakiet stymulacyjny podniesie PKB o 3,6 proc.

11:02 Stare diesle nie wjadą do centrów miast? Jest projekt ustawy



11:00 Uczelnie ekonomiczne wydłużają naukę zdalną do lata 2021 r.

10:25 Zmierzch placówek bankowych

10:04 Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Rząd przedstawił projekt



09:54 Frank osiągnął najwyższy poziom od trzech tygodni

09:42 Minister edukacji: Rozważamy pięć wariantów nauki w szkołach po 17 stycznia

09:35 Rząd do końca roku przedłuża zakaz lotów międzynarodowych

09:24 Lufthansa zwolni 29 tys. osób

09:10 Hiszpania rozważa 4-dniowy tydzień pracy



08:48 BIK: w listopadzie zainteresowanie kredytem mieszkaniowym spadło o 5,6 proc.

07:57 Ceny ropy spadają - odrodzenie pandemii przytemperowało optymizm szczepionkowy

06:51 Polska wiodącym producentem miodów w UE

06:46 W Wielkiej Brytanii zaczynają się szczepienia przeciwko koronawirusowi

06:00 Ruch w komisach samochodowych coraz słabszy. Jakie modele wybierają Polacy?



06:00 Zmiany w rankingu lokat kwartalnych. Banki podnoszą i obniżają stawki

03:08 ONZ przyjęła rezolucję, wzywająca Rosję o opuszczenia Krymu

01:15 Departament Stanu umieścił Nigerię na "czarnej liście"

