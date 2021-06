To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 8 czerwca 2021 r.

/

Podwyżki, obniżki, nowe ograniczenia i nowe możliwości - o tym wszystkim w podsumowaniu wtorku. Zapraszam subiektywny zestaw wiadomości z 8 czerwca - jak zawsze o istotnym znaczeniu dla naszych portfeli.



#1 Znowu rekord w hipotekach. Łączna kwota zadłużenia, o jaką w maju wnioskowali klienci banków, przebiła wcześniejsze maksimum, notując wzrost o ponad 90 proc. r/r. O dwie trzecie w skali roku zwiększyła się liczba potencjalnych kredytobiorców składających wnioski, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez BIK.

Niskie stopy procentowe i postpandemiczne rozluźnienie polityki kredytowej zachęcają do zakupów na kredyt. Warto pamiętać, że w ślad za nieuniknioną podwyżką stóp, w górę pójdą także raty - wtedy to doceniać się będzie wywalczony, jak najniższy poziom marży. Tymczasem marże poszły w górę. Jak w czasach boomu wybierać kredyt mieszkaniowy z głową, żeby za kilka lat nie żałować - temu poświęcony będzie webinar organizowany przez Bankier.pl 15 czerwca. Gorąco zachęcam do skorzystania z wiedzy ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania czytelników.

#2 Jak niskie stopy, to - owszem - tani kredyt, ale też niestety mało atrakcyjne lokaty. I tu dla odmiany lepsze niż zwykle wieści - przy ofertach na 12 miesięcy średnie oprocentowanie dla większych kwot (100 tys. zł) poszło w górę, a to za sprawą podwyżki u lidera rankingów. Nie zmienia to jednak faktu, że w przededniu wakacji 2021 maksymalna stawka nie przekracza 2 proc. Polecam zerknąć na warunki, które banki proponują klientom mającym do ulokowania dziesięciokrotnie niższą kwotę.

#3 Teraz mniej typowa informacja, z kategorii "kariera". Rząd chce skuteczniej nadzorować zawodowy rozwój swoich przyszłych współpracowników, dlatego planuje uruchomienie nowej uczelni, która miałaby kształcić kadry resortu finansów. Podobno start już w następnym roku akademickim. "Nowoczesne, przyjazne i wygodne" - takie usługi obiecuje szef tego ministerstwa, do czego, jak mówi, należy odpowiednio przygotowywać przyszłych urzędników.

#4 Prawdziwym czytelniczym hitem zeszłotygodniowej "czerwcówki", czyli ostatniego długiego weekendu, był materiał poświęcony zmianie warunków podróży do Chorwacji (o, ten). Że wakacje za pasem, to coraz mocniej widać po statystykach - dziś licznie odwiedzany był materiał o nowych, obowiązujących dosłownie od wczoraj, warunkach wyjazdów do Grecji. Już wiadomo, że tamtejsze władze zezwolą na przekroczenie granicy na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID, ale to nie jedyna metoda transferu w nadal pandemicznym sezonie letnim 2021.

#5 Mimo gruntownego poluzowania obostrzeń w maju, to nie koniec decyzji rządu w tym temacie. Przed nami ogłoszenie zasad, jakie obowiązywały będą w okresie wakacyjnym. Rząd zapowiedział, że przekaże informacje w tym zakresie do końca tygodnia. Jedno wydaje się pewne - obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach nie zniknie.

O czym jeszcze pisaliśmy i warto wiedzieć dzisiaj?

Wtorek 8 czerwca - inne, wybrane informacje

17:52 Zadyszka GPW. Odzieżówka liderką w WIG20

17:12 Komisja Europejska zaproponowała budżet na 2022 r.

16:25 Powstanie nowa uczelnia. Będzie kształcić kadry dla resortu finansów

14:43 Rząd przyjął projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

13:04 Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.

13:01 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

10:55 Grecja zmienia zasady wjazdu do kraju. Na liście m.in. kwarantanna czy "paszporty" covidowe

10:15 ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie na potęgę. Najwięcej kontroli od początku pandemii

10:05 Rekordowe ceny benzyny w Holandii

09:39 Kurs euro odbił się z tegorocznego dołka

08:49 Miedź na LME w Londynie drożeje. Inwestorzy oceniają skalę popytu w Chinach

08:30 Abonament RTV w 2022 roku nie wzrośnie. Będziemy płacić tyle samo

08:12 Ceny ropy w USA powiększają spadki, ale prognozy popytu są pomyślne

07:47 Dobre sygnały z Azji. Eksport trzyma się mocno

07:42 Ceny żywności na świecie blisko przekroczenia najwyższego poziomu w historii

06:00 Ruch w salonach samochodowych wraca do normy. TOP20 modeli w maju

06:00 Prognozy dla złotego uległy poprawie. Kurs franka ma spaść poniżej 4 zł

