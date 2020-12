To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 7 grudnia 2020 r.

Poniedziałek przyniósł wiele ciekawych informacji. Przede wszystkim ruszyła nacjonalizacja prywatnych mediów w Polsce, CD Projekt ma za sobą szaloną sesję, działa już system ING Makler, a z koronawirusowych „obszarów” dochodzą optymistyczne informacje. To tylko niektóre z tematów, o których pisaliśmy dzisiaj. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1. Nacjonalizacje prywatnych mediów ruszyła. Po sektorze bankowym (przejęcie Pekao i Aliora przez PZU), przyszedł czas na media – kontrolowany przez państwo PKN Orlen poinformował dziś o przejęciu sieci dzienników regionalnych w Polsce, czyli wydawnictwa Polska Press. Według Orlenu spowoduje to wzmocnienie koncernu w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych. Po szczegóły zapraszam na Bankier.pl.

#2 Szalona sesja CD Projektu. Od oficjalnej premiery „Cyberpunka 2077” dzieli nas już tylko kilka dni, wraz z nią rosną emocje inwestorów. Dzisiejsza sesja CD Projektu była szalona – kurs akcji spółki sięgnął po rekord wszech czasów, by potem nagle tąpnąć o ponad 10 proc. Ostatecznie przecena spółki nie była tak duża, a indeks WIG20 zaliczył udany finisz giełdowej sesji. A już po sesji pojawiły się pierwsze recenzje „Cyberpunka 2077”.

#3 ING Makler działa, ale są prowizyjne kontrowersje. Od kliku dni piszemy o chyba największej awarii internetowego systemu obsługi inwestorów, jaka miała miejsce w Polsce. W ciągu weekendu bankowi ING udało się awarię usunąć i klienci ING mogli powrócić do handlu na GPW, a bank obiecał m.in. zaprzestanie pobierania prowizji do końca roku. Niektórzy klienci zgłaszali jednak, że prowizje wciąż są pobierane. Co na to bank?

#4 Powrót do szkół? Choć Niemcy nie są zadowoleni ze „covidowych” statystyk, Dania ogłasza częściowe zamknięcie kraju, a Litwa wydłuża kwarantannę do końca roku, to w Polsce zaczynają nieśmiało pojawiać się pozytywne informacje dotyczące koronawirusowych obostrzeń. Przede wszystkim w poniedziałek zanotowaliśmy tylko nieco ponad 4 tys. nowych zakażeń. Choć tak niska liczba jest wytłumaczalna tym, że dane pochodzą z niedzieli, to i tak jest bardzo optymistyczna. W efekcie resort zdrowia rozważa "odmrożenie" części łóżek dla pacjentów "niecovidowych". Rzecznik rządu z kolei zapowiedział, że po świętach jest szansa na przejście do czerwonej strefy. Natomiast minister zdrowia wyjawił, że najprawdopodobniej po feriach uczniowie klas I-III będą wracać do szkół.

#5. Godne polecenia. Zachęcam do przeczytania naszych porannych tekstów:

A o czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Wybrane informacje z kraju i ze świata

19:34 Zofia Paryła prezesem Grupy Lotos

19:33 Brytyjski rząd może usunąć sporne klauzule z ustawy o rynku wewnętrznym

19:21 UE: szczepionki przeciwko koronawirusowi będą tymczasowo zwolnione z VAT-u

18:48 Austria łagodzi obostrzenia po trzech tygodniach lockdownu

18:38 GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje dot. metod opracowywania indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

18:30 "Cyberpunk 2077" ze średnią ocen 90/100 pkt. na portalu Metacritic

18:18 Walia jedyną częścią kraju ze wzrostem zakażeń, możliwy nowy lockdown

17:57 Światowe Forum Ekonomiczne przeniesione z Davos do Singapuru z powodu koronawirusa

17:47 Szwajcarski regulator nie zatwierdził szczepionek przeciwko koronawirusowi

17:44 Agencja Fitch obniża prognozę dynamiki PKB Polski na 2021 rok

17:40 Udany finisz WIG20. GPW zielona mimo zamieszania na CD Projekcie

17:28 Rau: Szefowie MSZ państw UE zgodzili się, że sytuacja na Białorusi wymaga kolejnych sankcji

17:14 Prof. Horban: Koniec prac nad strategią szczepień już niedługo

17:06 Rosja i Niemcy dążą do rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainie

17:02 GDDKiA odstąpiła od umowy na odcinek S7 od węzła Widoma do Krakowa

16:56 Program szczepień przeciw koronawirusowi. NFZ odpowiada na najczęstsze pytania placówek

16:26 Ikea kończy wydawanie katalogu po 70 latach

16:11 Grecja przedłuża krajową kwarantannę do 7 stycznia

15:28 Obajtek: PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press

14:48 Zysk sektora bankowego od stycznia do października dużo niższy rdr

14:40 Rezerwy walutowe Polski najwyższe w historii [Wykres dnia]

14:28 Ścieki do "Czajki" popłyną nowym kolektorem w tym miesiącu

14:23 Porozumienie Zielonogórskie chce zmiany kryteriów naboru do programu szczepień

14:20 Niemcy nie wykluczają kolejnych obostrzeń; statystyki covidowe są "dalekie od oczekiwań"

14:14 NBP zapowiada wystąpienie wideo prezesa Adama Glapińskiego

14:10 Kaufland i Biedronka szykują paczki dla pracowników

13:59 Rada Europejska krytycznie ws. propozycji mechanizmu dot. praworządności

13:58 Niemiecki przemysł odrobia koronawirusowe straty

13:57 ZUS uruchomił kolejne stanowiska do obsługi e-wizyt

13:45 "ING Makler jednak pobrał prowizję". Klienci zdziwieni, ale bank rozwiewa wątpliwości

13:43 Zaszczepieni Brytyjczycy otrzymają kartę potwierdzającą zabieg

13:30 Litwa wydłuża kwarantannę do północy 31 grudnia

13:30 Premier Danii ogłosiła częściowe zamknięcie kraju

12:40 Klienci odbiorą zakupy online w Żabce po 15 mintach od złożenia zamówienia

12:39 Oto najlepsze uczelnie biznesowe w Europie. Wśród nich jedna z Polski

12:06 Fitch: weto Polski ws. praworządności nie miałoby od razu wpływu na rating

11:58 Firmy budowlane prowadzą politykę agresywnego ofertowania w przetargach GDDKiA. Raport PZPB

11:56 Resort zdrowia rozważa "odmrożenie" części łóżek dla pacjentów "niecovidowych"

11:39 Pierwszy pozew wobec ubezpieczyciela ws. praktyk przy likwidacji szkód z AC

11:36 Rzecznik rządu: Po świętach szansa na przejście do czerwonej strefy

11:26 Barnier przekazał ambasadorom państw UE, że w sprawie umowy z Wielką Brytanią trwa impas

10:50 Szalona sesja CD Projektu. Maksima... a potem "błyskawiczny krach"

11:05 W poniedziałek nieco ponad 4 tys. nowych zakażeń

10:45 Pozornie potężny wzrost chińskich rezerw

09:19 Prokuratura zajmie się wyprowadzeniem ok. 93 mln zł z Polnordu

09:09 W poniedziałek wieczorem zostanie opublikowany projekt narodowej strategii szczepień

09:00 Rekordowa nadwyżka handlowa Chin

08:55 Niedzielski: Zakładamy, że po feriach uczniowie klas I-III będą wracać do szkół

08:44 UOKiK nałożył ok. 120 mln zł kar na spółki z grupy Veolia. PGNiG uniknęło kary

08:36 Szacunek MRPiT: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc.

08:21 Ceny miedzi opuszczają najwyższy poziom od ponad 7 lat

08:10 U 40 proc. Polaków pogorszyła się sytuacja finansowa w ostatnich 3 miesiącach

08:10 Rumunia: PSD wygrała wybory, ale nie obejmie rządów

08:06 Ceny ropy spadają z najwyższych poziomów od 9 miesięcy

07:06 Problemowe przechowywanie szczepionek. Brak mroźni sparaliżuje szczepienia?

07:00 Ponad 20 proc. badanych nie zamierza przestrzegać zakazu dużych spotkań w Boże Narodzenie

07:00 Gowin: Praktyczne skutki weta to brak budżetu, którego Polska jest beneficjentem

06:42 Morawiecki: Wkrótce przedstawimy główne założenia naszego uderzenia gospodarczego

06:17 Sanepid z policją skontrolował od 1 grudnia blisko 6900 placówek handlowych i usługowych

06:08 Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów: Powikłania po COVID-19 nawet do trzech miesięcy

06:02 Rząd rozpoczyna konsultacje w sprawie szczepień przeciw COVID-19

06:00 NBP o kredytach „frankowych” – nadszedł czas na ugody

06:00 Pandemia napędziła bankom cyfrowych klientów. Spadła sprzedaż kredytów

03:55 Prawie połowa Kalifornijczyków objęta lockdownem