To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 7 czerwca 2021 r.

/

Chcielibyśmy w podsumowaniach zamieszczać same dobre wiadomości, ale niestety - przynajmniej dziś się nie da. Mamy więc kilka kiepskich informacji dla naszych portfeli – m.in. dotyczących instalacji fotowoltaicznych. W dobie boomu na hipoteki zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze. Informujemy także o strajku pielęgniarek oraz zmianach szykowanych przez rząd w prawie spadkowym. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. To strajk ostrzegawczy. Na razie tylko w 40 szpitalach w Polsce i tylko na dwie godziny. Protest dotyczy warunków pracy i płacy. Jego częścią była demonstracja przed siedzibą Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Skąd ten protest? Według organizatorek minister zdrowia Adam Niedzielski projektem nowelizacji ustawy o płacach pielęgniarek "zburzył to, o co do tej pory trzech ministrów budowało – cały system wynagrodzenia". Znacznie więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#2 Fotowoltaika nie będzie już tak opłacalna? Po cichu pojawił się projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Kiedy słyszymy to hasło, zwykle nie oznacza ono nic dobrego. Niemal każdy rząd próbuje pod nim ukryć niekorzystne zmiany dla obywateli. Tym razem chodzi o zmniejszenie korzyści z produkcji prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej.

#3 Przegląd techniczny auta podrożeje? I ponownie kiepska informacja dla naszych portfeli. To jeszcze nic pewnego, ale możliwe, że cena przeglądu technicznego wzrośnie. Dodajmy, że byłaby to pierwsza podwyżka od 17 lat. Ministerstwo Infrastruktury, w odpowiedzi na interpelację poselską, nie wykluczyło, że taka podwyżka nastąpi, o czym pisze Katarzyna Waś-Smarczewska.

#4 Krótsza kolejka do spadku. Rząd szykuje zmiany w prawie spadkowym. Największe zmiany dotkną dalszych krewnych, terminów na odrzucenie bądź przyjęcie spadku czy dziedziczenia przez dłużników alimentacyjnych. Przyjęcie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości jest planowane na IV kwartał 2021 r., a najważniejsze szczegóły opisujemy na Bankier.pl.

#5 Boom na hipoteki. Podczas gdy banki notują rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi, może nie być tak łatwo o dobrą ofertę takiego kredytu. Dlatego organizujemy bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o bieżącej sytuacji i nowościach na rynku "hipotek", a doradca kredytowy odpowie na pytania z perspektywy praktyka. Gorąco zaprasza Malwina Wrotniak.

#6 Szef Amazona poleci w kosmos. Jeffa Bezos poinformował, że wraz z bratem dołączy do osoby, która wygra aukcję, na której można kupić miejsce na pokładzie statku New Shepard udającego się w lecie w pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos. Szczegóły tego debiutu turystyki kosmicznej opisujemy w artykule na Bankier.pl.

#7 Godne polecenia:

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Poniedziałek 7 czerwca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

19:47 Ukraina luzuje zasady wjazdu do kraju dla cudzoziemców

19:20 Szef WHO: Mamy teraz do czynienia z "dwutorową pandemią"

18:00 Zmarnowana szansa na GPW. Spadki banków, zaskoczenie CI Games

17:35 Gowin: Projekt Nowej Polityki Przemysłowej przedstawiony zostanie w środę

15:37 Obostrzenia w kościołach będą luzowane? Apel KEP do premiera

14:10 Krótsza kolejka do spadku. Rząd szykuje zmiany w dziedziczeniu

13:45 Obozy pod namiotami dla dzieci. Wymagania higieniczno-sanitarne GIS

13:44 Jeff Bezos i jego brat dołączą do zwycięzcy aukcji lotu w kosmos

13:24 W Irlandii po raz pierwszy w tym roku otwarto puby i restauracje

13:00 Boom na hipoteki. Jak teraz dostać (dobry) kredyt? Darmowy webinar Bankier.pl

12:49 LOT wznawia połączenia do Nur-Sułtanu - stolicy Kazachstanu

12:40 Czarnobyl "odrodzony". Ma być magnesem turystycznym

12:26 Pielęgniarki na dwie godziny odeszły od łóżek. Strajk ostrzegawczy w 40 szpitalach w Polsce

12:22 Likwidacja OFE. Borys: Reformę systemu emerytalnego trzeba zakończyć

12:00 Chińczycy rezygnują z inwestycji w elektromobilność w Polsce

12:00 Fotowoltaika nie będzie już tak opłacalna? Rząd szykuje zmiany w prawie

11:38 MRPiT: Nowa baza informacji o przedsiębiorcach w CEIDG

11:22 Z warszawskich pojazdów komunikacji miejskiej zniknęły strefy wydzielone. Nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek

11:07 Rada UE przyjęła Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

11:04 Resort pracy: Majowa stopa bezrobocia w dół

11:00 Oficjalne rezerwy walutowe Chin najwyższe od ponad 5 lat

10:46 GPW wprowadziło kontrakty terminowe na akcje Pepco

10:34 ZUS: seniorzy mogą więcej dorobić do swoich świadczeń

10:12 Ekonomiści: Podwyżka stóp procentowych w Polsce możliwa w każdej chwili

09:51 Kurs euro uspokoił się po piątkowym zamieszaniu

09:22 Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce Cefetra Polska

09:16 Prezes PFR: Podwyżki stóp procentowych na przełomie roku

09:06 Miedź tanieje wraz z innymi metalami. Zdecydowały komentarze sekretarz skarbu USA

09:00 Wystrzał chińskiego importu

08:51 Ceny ropy w USA w dół. Inwestorzy oceniają perspektywy popytu

07:08 Tłuste marże firm w Polsce. Na jak długo?

06:50 Polak na rowerze i hulajnodze. Tylko co trzeci ma ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

06:35 Warszawa przyciąga inwestorów. Dwie branże na czele

06:26 Salwador uzna bitcoina za prawny środek płatniczy

06:08 Ruszają szczepienia młodzieży w wieku od 12 do 15 lat

06:00 Szybko przybywa frankowych pozwów – wzrost o prawie 30 proc. w kwartał

06:00 Młodzi bezrobotni. Koronawirus zagonił do urzędów pracy

06:00 Długi wobec telekomów rosną

05:45 Technologiczny ETF od dziś na GPW