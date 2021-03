To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 5 marca 2021 r.

W piątek dowiedzieliśmy się o planowanym zaostrzeniu lockdownu w województwie pomorskim oraz również planowanym ograniczeniu teleporad. Prezes NBP nie daje szans na podwyżkę stóp RPP. Mamy też informacje o budzeniu się z zimowego snu komisów samochodowych oraz niekonstytucyjnie (w pewnych sytuacjach) naliczanym podatku od nieruchomości. A także wiele więcej ciekawych informacji. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Nowe obostrzenia w kolejnym województwie. W reakcji na wzrost liczby zakażeń, rząd wprowadzi obostrzenia w kolejnym województwie – pomorskim. Ale dopiero za tydzień. Liczba zakażeń w tym województwie sięgnęła 44,6 na 100 tys. mieszkańców. Przedłużone też zostały obostrzenia wprowadzone 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim. Z jednym wyjątkiem – dyrektorzy szkół w tym województwie mogą samodzielnie zdecydować o powrocie do szkół uczniów w klasach I-III. Więcej szczegółów wraz z mapką pokazującą liczbę zakażeń we wszystkich województwach w naszym artykule.

#2 Komisy samochodowe budzą się zimowego snu. Import używanych samochodów w lutym wzrósł o blisko 9 proc. w stosunku do stycznia, ale spadł o 13 proc. porównując do lutego 2020 r. To dało ponad 71 tys. używanych samochodów, które trafiły do Polski. O tym, jakie były najpopularniejsze modele samochodów ściągane do kraju w lutym pisze Marcin Kaźmierczak.

#3 Zero szans na podwyżkę stóp. Prezes NBP Adam Glapiński rozwiał nadzieje na rychłą „rozrywkę” w polityce pieniężnej banku centralnego. „Rozumiem, że ta polityka pieniężna, którą prowadzi NBP, jest nudna, bo niewiele się zmienia. Ale tutaj na jakąś rychłą rozrywkę w tym zakresie nie mogą państwo liczyć” - mówił prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji prasowej. Kolejny raz szef NBP wypowiedział się także na temat problemu kredytów frankowych.

#4 Podatek od nieruchomości nie zawsze naliczany zgodnie z konstytucją. Wyższa stawka podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy, ale niezwiązanych z prowadzoną działalnością, jest niezgodna z konstytucją – wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o czym donosi Dominika Florek.

#5 Mniej teleporad. Wielu na to czekało. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisze rozporządzenie ograniczające możliwości stosowania teleporad w służbie zdrowia. „Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad, jeżeli chodzi o formę kontaktu z pacjentem, to również niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego" – tak uzasadniał tę decyzję minister.

#6 Godne polecenia:

Zapraszam także na nasz cotygodniowy piątkowy „repertuar”:

O czym jeszcze pisaliśmy w piątek?

5 marca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

19:35 Apel o szybką pomoc dla zamkniętych hoteli. "Z szumnych zapowiedzi nic nie wynika"

19:22 Barcelona zorganizuje koncert dla 5 tys. ludzi

19:20 Nowy lek na Covid od firmy Eli Lilly zaakceptowany w UE

19:00 WHO: czas na rezygnację z patentów na szczepionki, trzeba pomóc biednym krajom

17:55 Restauracja czynna mimo zakazu. Sanepid musiał odstąpić od kontroli

17:32 Eurostat: Polska druga w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych

17:25 GPW: dzień na minus, tydzień na plus. Orlen i Lotos wyraźnie w górę

17:08 10 marca ruszą zapisy na szczepienia dla kolejnej grupy

16:48 Poczta Polska rezygnuje z opłat znaczkami pocztowymi

15:58 Polska Press w rękach PKN Orlen. RPO wnosi do sądu o uchylenie zgody na zakup

15:55 Podatek od nieruchomości nie zawsze naliczany zgodnie z konstytucją

15:42 Glapiński: NBP nie jest gospodarzem problemu kredytów frankowych

15:14 Rozpoczęło się drążenie tunelu w Świnoujściu

15:10 Oszuści wysyłają linki do wyłudzania danych kart kredytowych

15:04 Szef NBP: Prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji RPP wynosi zero

14:52 Będą zmiany w teleporadach. Minister ograniczy możliwość ich stosowania

14:46 Lockdown a wesela. Minister zdrowia tłumaczy

14:37 MF: w 2020 r. skuteczność kontroli celno-skarbowych wzrosła do 87,25 proc.

14:30 Wielkie zaskoczenie z amerykańskiego rynku pracy. Dolar drożeje

14:18 Rząd wprowadza obostrzenia w kolejnym województwie

14:12 Protesty na Balearach przeciw przymusowi wynajmowania mieszkań biednym

14:02 Niektórzy w RPP za podwyżkami stóp, jeżeli nasiliłaby się inflacja

14:00 Przerwy techniczne w bankach. Nie zalogujesz się do aplikacji i bankowości online

12:58 Gowin: Pracujemy nad dodatkową tarczą finansową dla firm z Warmińsko-Mazurskiego

11:58 Tym będą żyły rynki: Polska w cieniu zagranicy

11:50 Rok nowej normalności na rynku pracy. Nadal czujemy niepokój [Raport]

11:35 Australijska stacja SBS wstrzymuje nadawanie programów chińskiej telewizji

11:14 Nad propozycją ws. ugód z frankowcami pracuje 9 banków

11:13 Za uporczywe wypalanie traw rolnik może stracić dopłaty

10:35 Białoruscy specjaliści IT chętnie wybierają Polskę

10:30 Kuczyński: 129 mil gotówki

10:13 Leżaczki i przewijaki dla dzieci pod lupą UOKiK. Nieprawidłowości w co piątej partii

09:36 Kurs euro najwyższy w tym roku. Dolar najwyżej od listopada

08:58 Miedź na LME drożeje po najmocniejszym spadku notowań od marca 2020 r.

08:57 Dlaczego bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie mimo kryzysu?

08:11 Ropa w USA drożeje. OPEC+ nie rozluźni ograniczeń dostaw

07:25 Chiny ogłosiły projekt drastycznych zmian w systemie politycznym Hongkongu

07:15 AstraZeneca po raz kolejny opóźnia i zmniejsza dostawy szczepionki do UE

06:52 Krajowy Plan Odbudowy zaoferuje niewielkie wsparcie firmom prywatnym

06:51 Nowy Polski Ład będzie przedstawiony pod koniec marca na konwencji programowej PiS

06:50 Górnicy chcą m.in. gwarancji zatrudnienia do emerytury. Trwają negocjacje umowy społecznej

06:47 Skarbówka chce przesłuchiwać podatników na odległość

06:30 PFR chce przedłużyć termin wypłat subwencji z tarczy finansowej 2.0

06:00 Trwa galopada cen żywności. Inflacja jeszcze wzrośnie

06:00 Ranking domów maklerskich SII 2020: DM BOŚ obronił tytuł

06:00 Pierwsze wiosenne promocje kredytów hipotecznych. Stawki lekko w górę

05:18 Premier Chin ogłosił cel wzrostu PKB na poziomie ponad 6 proc.