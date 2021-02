To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 5 lutego 2021 r.

Końcówka tygodnia obfitowała w interesujące informacje gospodarcze. Obostrzenia, paliwa, upadłości, gotówka - zapraszam na podsumowanie piątku.

#1 Efekt oddolnych nacisków, świadomego planowania czy wyników danych? Rząd ogłasza zmiany w zakresie obostrzeń obowiązujących w gospodarce. Od 12 lutego otwarte zostają m.in. hotele, kina, stoki narciarskie i baseny. Nie - restauracje. Jedni są zaskoczeni, inni - dość nieufni. Nowe otwarcie jest bowiem "na próbę", czyli na dwa tygodnie. Zbyt wcześnie jeszcze, by ogłaszać wiosnę w pandemii.

#2 Od ubiegłego roku nie ma wielu okazji, by posłuchać, co ma do powiedzenia przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, za sprawą której w ubiegłym roku stopy procentowe spadły do poziomu, który jaki jest - każdy widzi. Dziś miało miejsce już drugie w tym roku wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego odpowiadał na wcześniej nadesłane pytania dziennikarzy. Co wiemy? Że nie ma w Polsce miejsca na marginalizowanie gotówki jako środka płatniczego i nie ma mowy o tym, by akceptacja banknotów czy monet nie była powszechna. Że nawet jeśli w Polsce pojawi się banknot o nominale 1000 zł, to nieprędko, bo prace nad jego wprowadzeniem jeszcze nawet się nie rozpoczęły. Wreszcie - że w ramach umacniania złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe.

#3 Waluty to temat lubiany przez naszych czytelników mniej więcej tak samo, jak paliwa. A te - powiada dziś Krzysztof Kolany - "są najdroższe od 11 miesięcy. I jeszcze podrożeją". 4,71 zł/l benzyny Pb95 i 4,69/l oleju napędowego to uśrednione stawki dla całego kraju, przy dystrybutorach w niektórych regionach przyjdzie kierowcom zapłacić sporo więcej. Skoro piszemy dziś również o tym, że ropa drożeje, na stacjach paliw nie należy spodziewać się rychłych obniżek.

#4 Niepokojący wykres rysuje dziś na łamach Bankier.pl Michał Kisiel, bazując na najnowszych danych o upadłości konsumenckiej. Tylko w styczniu tego roku do grona bankrutów dołączyło kolejne 1,5 tysiąca osób. Był to już ósmy miesiąc z rzędu, kiedy ta statystyka przekracza 1 tys. osób. Zainteresowanie rozwiązaniem prawnym, które uległo istotnym zmianom w marcu ubiegłego roku, ewidentnie rośnie.



#5 Świecką tradycją w piątki polecam kilka stałych punktów programu:

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?



Piątek 5 lutego - wybrane z kraju i ze świata

19:05 Restrykcje w Belgii przedłużone do kwietnia

18:14 Amerykański Senat przegłosował pakiet pomocowy w wysokości 1.9 bln dolarów

17:30 Wzrosty na GPW. Serinus obniżył loty, ukraińska hossa trwa

16:30 Prezes NBP broni gotówki. Banknot 1000 zł i "cyfrowy złoty" nieprędko

15:46 Helios nie otworzy kin w połowie lutego

15:25 Polska ma największe rezerwy walutowe w historii. NBP uratuje złotego przed osłabieniem?

15:04 Glapiński: Kolejne interwencje walutowe możliwe. "Inflacja nie przekroczy celu NBP"

14:45 Amerykański rynek pracy pozostał bez formy

13:10 Przerwy techniczne w bankach. Sprawdź, czy Twój jest na liście

12:10 Paliwa są najdroższe od 11 miesięcy. I jeszcze podrożeją

12:01 Program leczenia niepłodności jednak będzie realizowany

11:52 Włochy otwierają stoki, Polska nie planuje dodatkowych obostrzeń w związku z tym

11:04 UOKiK zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen

11:00 Otwarte hotele, kina i teatry oraz stoki narciarskie - rząd ogłasza odmrażanie gospodarki

10:25 Wjazd do Czech tylko z negatywnym wynikiem testu i w niezbędnych przypadkach

10:15 Kazar zamyka sklepy w galeriach handlowych. "Sytuacja jest katastrofalna"

09:41 Kurs euro powrócił do 4,50 zł. Funt blisko lokalnego szczytu

09:40 Upadłość konsumencka nie zwalnia – 1,5 tys. bankrutów w styczniu

09:16 Sprzęt wspinaczkowy. UOKiK wykrył sporo nieprawidłowości

08:50 Kolejna akcja phishingowa. Fala fałszywych e-maili "od Poczty Polskiej"

08:27 Ropa w USA dalej drożeje. Rosną oczekiwania silniejszego popytu na paliwa

08:11 Zamach stanu w Birmie. Wojsko umacnia władzę mimo protestów

08:00 Dwie skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego dla ochrony frankowców

07:43 Warszawa ma duże opóźnienia z zaświadczeniami o przekształceniu użytkowania wieczystego

07:26 Na Ukrainie wzrosła liczba bezdomnych w związku z epidemią

06:50 Trudny rok za branżą pogrzebową. Koronawirus nie pomógł biznesowi

06:00 Roszady w promocjach kredytów hipotecznych. Obniżki i podwyżki stawek

06:00 Parkowanie w miastach już nie takie dochodowe. Mniejsze przychody z płatnych stref przez pandemię



06:00 Wyniki spółek są coraz później. Kalendarium raportów za 2020 r.

01:18 Wielka Brytania wprowadzi kwarantannę w hotelach po powrocie z 33 krajów

