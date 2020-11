To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 5 listopada 2020 r.

Wyniku wyborów w USA wciąż nie znamy, ale na rynkach już panuje fiesta. Tymczasem wicepremier Gowin obiecuje pomoc dla firm dotkniętych rządowymi ograniczeniami, banki podnoszą opłaty, a polscy górnicy potrzebują blisko 5 mld euro, żeby dalej fedrować. Piszemy dziś także o planowanym zniknięciu z rynku znanej aplikacji. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Nowy prezydent USA wciąż nieznany, ale na rynkach już trwa fiesta. Czwartek na GPW był kolejnym dniem, który stał pod znakiem wzrostów. Drożały m.in. akcje dużych detalistów, pozytywnie wynikami zaskoczyły banki na czele z ING. Także na innych rynkach panowała dziś prawdziwa fiesta, choć wynik amerykańskich wyborów wciąż pozostaje nieznany. O sytuacji na GPW pisze dziś Adam Torchała. Natomiast sytuację na rynkach międzynarodowych opisujemy w relacji z amerykańskich wyborów, która kolejny dzień trwa na Bankier.pl.

#2 Nowe ograniczenia, nowa pomoc dla firm. Coraz większe obostrzenia nakładane przez rząd utrudniają pracę firm. Dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami wz. z pandemią uruchomimy wszystkie fundusze, które sprawdziły się wiosną. Trwają prace nad nowymi instrumentami wsparcia - obiecuje wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Najnowsze ograniczenia zaczną obowiązywać od najbliższej soboty – zamknięta zostanie część sklepów w galeriach handlowych. Z przygotowanego rozporządzenia wynika jednak, że będzie sporo wyjątków.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że surowe restrykcje koronawirusowe wprowadzono już niemal w całej Europie.

#3 Banki podnoszą opłaty na kontach firmowych. Zgodnie z zapowiedzią z wczorajszego newslettera, także dziś nie mamy dobrych wieści dla klientów banków. Kolejne instytucje podnoszą bowiem opłaty za prowadzenie kont firmowych. Informacje o tym, jakich banków to dotyczy i w jakiej wysokości podwyżki są wprowadzane przygotowała Dominika Florek.

#4 Polscy górnicy potrzebują 4,7 mld euro. Transformacja Polskiej Grupy Górniczej w ciągu najbliższych 10 lat może wymagać ok. 4,7 mld euro pomocy publicznej - wynika z przygotowanych na potrzeby rozmów z Komisją Europejską szacunków opublikowanych dziś przez Polską Agencję Prasową. Jeśli plan ten zostanie wdrożony, będzie to oznaczało, że jako podatnicy dopłacimy do każdej tony węgla wydobytego przez PGG 23 euro rocznie.

#5 Koniec popularnej aplikacji treningowej. Używasz Endomondo? Ta popularna aplikacja mobilna do śledzenia treningów zniknie z rynku wraz z końcem 2020 roku. Użytkownicy mają kilka miesięcy na przeniesienie danych. Co z kontami premium? Odpowiedź na to pytanie w artykule na Bankier.pl.

A będąc już przy znanych aplikacjach, dziś piszemy także o nowej funkcji w WhatsApp.

O czym jeszcze pisaliśmy w czwartek?

Wiadomości z kraju i ze świata

18:26 Koronakryzys w Portugalii

17:39 Sasin: Są możliwości repolonizacji aktywów ciepłowniczych

17:20 Wyraźne wzrosty na GPW. W górę LPP i ING

16:27 W. Brytania: pensje z budżetu dla niepracujących z powodu epidemii

15:47 LOT: vouchery elektroniczne zostają przedłużone do 24 miesięcy

15:41 Branża gamingowa zyskała w wyniku pandemii

15:29 Zamknięte sklepy w galeriach. Jest dużo wyjątków

15:26 W Brukseli porozumienie ws. mechanizmu dot. praworządności w budżecie UE

15:20 W najbliższych dniach do szpitali tymczasowych ma trafić 500 respiratorów

15:40 mBank – oszuści podszywają się pod pracowników banku

14:57 RPO pyta premiera o zakupy aut dla administracji publicznej

14:30 Polacy przybywający do Norwegii muszą okazać ujemny wynik testu na koronawirusa

14:28 Projekt rozporządzenia: hotele tylko dla podróżujących służbowo, medyków, pacjentów i ich opiekunów

14:21 Projekt rozporządzenia: teatry, kina, muzea, galerie sztuki zamknięte do 29 listopada

14:20 Wakacje kredytowe znów zyskują na popularności

14:05 Szpital na Stadionie Narodowym już działa

13:58 Wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji

13:37 Polskie badania: osocze łagodzi objawy COVID-19, skraca czas choroby, obniża śmiertelność

13:30 Popyt na złoto najniższy od 11 lat

13:09 Gowin: W ramach pomocy firmom uruchomimy wszystkie fundusze, które sprawdziły się wiosną

13:04 Rząd Hiszpanii odrzuca możliwość ogłoszenia lockdownu

12:18 PKP Intercity nie wyklucza odwoływania kolejnych pociągów

10:55 Wiceminister zdrowia Szczurek-Żelazko złożyła rezygnację ze stanowiska

12:10 Koniec Endomondo. Popularna aplikacja do śledzenia treningów zniknie z rynku

11:54 CBRE: usługi i rozrywka w centrach handlowych straciły połowę obrotów

11:54 Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek autostrady A2

11:50 Biden potrzebuje Pensylwanii lub zwycięstwa w 2 z 5 nierozstrzygniętych stanów; możliwy jest też remis

11:50 Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwami z użyciem zdalnego pulpitu

11:48 ING Bank Śląski obserwował w październiku wzrost zainteresowania moratoriami kredytowymi

11:34 Wiceprezes: LPP przygotowywało się na jesienny lockdown

11:33 Tylko trzy spółki do podziału tortu "Ghostrunnera"

11:06 Spadek PKB i wzrost bezrobocia w Polsce. Oto jesienne prognozy gospodarcze KE

11:04 Rezygnacja z węgla. Polska Grupa Górnicza liczy na ok. 4,7 mld euro pomocy publicznej

11:00 WhatsApp wprowadza nową funkcję - znikające wiadomości

10:56 Niedzielski: Myślę, że stabilizacja zachorowań nastąpi w przyszłym tygodniu

10:39 Kolejny rekord zakażeń. Ponad 27 tys. nowych przypadków

09:58 Pekao nie prowadzi rozmów z Alior Bankiem w sprawie fuzji

10:26 Rząd chce zachęcić polskich lekarzy i pielęgniarki do powrotu z Wielkiej Brytanii

08:36 Müller: Czeka nas narodowa kwarantanna, jeżeli przez 7 dni epidemia nie wyhamuje

10:10 NBP wprowadza monety z Witosem

10:01 Zamknięte branże chcą m.in. 100 proc. umorzenia subwencji PFR

09:38 UOKiK: 500 tys. zł kary za zawyżone ceny sprzętu muzycznego Yamaha

09:33 Kurs euro najniżej od trzech tygodni. Banki centralne wracają do gry

09:15 Kaufland w ślad za Biedronką otwiera sklepy czynne całą dobę

09:00 Konieczny: Możemy się spodziewać dużego załamania systemu służby zdrowia w przyszłym tygodniu

08:50 Dania planuje wybicie 15 mln norek z powodu mutacji koronawirusa

08:39 Być jak Izrael - jak szybko wyjść z lockdownu

08:27 Notowania miedzi i innych metali bazowych na LME wahają się

08:16 Ropa w USA tanieje po najmocniejszym wzroście cen od miesiąca

08:06 Bank Anglii odkręca kurek z pieniędzmi

08:05 Pokemon GO z rekordowym przychodem. I to w czasie pandemii

07:30 Aptekarz nie sprzeda prezerwatyw? Izba Aptekarska komentuje nowe przepisy

07:26 Szef Solidarności: Jesteśmy przeciwni pełnemu lockdownowi

07:15 Surowe restrykcje koronawirusowe już niemal w całej Europie

07:10 Popyt na kredyty mieszkaniowe w październiku wzrósł

07:09 Analityk: Podczas pandemii duże banki sobie poradzą - małe mogą mieć kłopoty

06:57 Firmy kontra państwo. Wniosek premiera ws. odszkodowań za lockdown czeka w TK

06:40 Medyk bez prawa do urlopu. Co mówią przepisy?

06:35 Gwiazdowski: Czeka nas fala nowych podatków, które dla zmyłki nie będą nazywane podatkami

06:00 Banki podnoszą opłaty na kontach firmowych

06:00 Konto z bezpłatnym pakietem wciąż tylko w jednym banku [Ranking Bankier.pl]