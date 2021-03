To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 marca 2021 r.

W dzisiejszym podsumowaniu wyjaśniamy „plemienny” spór o PKN Orlen i przedstawiamy prężące muskuły Allegro. Polska natomiast pręży muskuły w Europie, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Nie zabraknie także informacji o koronawirusowych obostrzeniach oraz nowych wiadomości o szczepieniach. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Obajtek i Tusk spierają się o Orlen. Polskie „plemienne” spory co jakiś czas zahaczają o giełdę. Ostatnio, po publikacji „taśm Obajtka”, trafiło na giełdowy PKN Orlen. Pojawiające się argumenty zwolenników obu stron, dotyczące kondycji spółki, często nie dotykają sedna sprawy. W Bankier.pl chcemy się o to pokusić, dlatego Michał Żuławiński przeanalizował kluczowe kwestie podnoszone przez obie strony. A z najnowszych wieści z frontu walki, piszemy dziś o tym, że Daniel Obajtek wezwał „Gazetę Wyborczą” do przeprosin oraz o zapewnieniach rzecznika rządu, że „nie ma planów dymisji prezesa Orlenu”.

#2 Allegro pręży muskuły. Debiut Amazona w Polsce zbiegł się z publikacją wyników Allegro za ostatni kwartał 2020 roku i związaną z tym konferencją prasową. Mogliśmy poznać odpowiedzi na kilka ciekawych pytań oraz plany spółki na przyszłość. Dowiedzieliśmy się więc, że Allegro nie widzi odpływu sprzedawców w związku z wejściem Amazona do Polski. Planuje za to rozwój międzynarodowy, nie wykluczając akwizycji. Lider polskiego e-commerce zwiększy plany inwestycji w najbliższych latach oraz planuje dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw.

#3 Stopa bezrobocia w Polsce najniższa w UE. W końcu. Po miesiącach zajmowania drugoplanowych miejsc, Polska zajęła wreszcie zasłużone pierwsze miejsce na europejskim podium państw notujących najniższy poziom bezrobocia, detronizując poprzedniego lidera – Czechy. Stopa bezrobocia w całej Unii sięgnęła 7,3 proc., a w strefie euro najnowsze wskazania pokazały 8,1 proc. Jak na tym tle wypada Polska?

#4 Co dalej z obostrzeniami? Czwartek obfitował w „koronawirusowe” informacje. Nie może ich więc zabraknąć w dzisiejszym podsumowaniu, bo mają one istotne znacznie dla naszego codziennego życia. Na pierwszy ogień więc informacja, że w najbliższy weekend nie będzie zmian w obowiązujących obostrzeniach. Na decyzje „luzujące” musimy poczekać co najmniej do Świąt Wielkiej Nocy.

Ponieważ akurat mija rok od pojawienia się w Polsce pierwszego wykrytego przypadku koronawirusa, jest to okazja do sprawdzenia, jak się czuje polski pacjent „zero”.

Dla zainteresowanych jeszcze spora dawka „szczepionkowych” wiadomości:

