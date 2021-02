To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 lutego 2021 r.

Bogaty człowiek, Twitter i kryptowaluta z psem - to prawie pewny przepis na jedną z najbardziej poczytnych informacji dnia. W czwartkowym podsumowaniu również o perspektywach dla oszczędzających w bankach, dla nauczycieli i przedsiębiorców w przededniu rocznych rozliczeń podatkowych.

#1 "Redditowej rewolucji" ciąg dalszy. Dziś piszemy o mocno zyskującym kursie jednej z kryptowalut, wywindowanym... twitterowymi komentarzami Elona Muska. Brzmi jak absurd, ale to najnowsza inwestycyjna rzeczywistość. Rzeczywistość, która prowadzi do 75-procentowych wzrostów w ciągu zaledwie dnia. To jeszcze nie historyczne szczyty, ale jest szansa, że i te zostaną niebawem przebite. Dogecoin nie po raz pierwszy został wsparty przez najbogatszego człowieka na świecie. Michał Żuławiński informuje dziś, że windującym notowania "redditowym" fenomenem, na którym sporo zarobiły niektóre fundusze, zaczynają się interesować władze USA.

#2 Jak wiemy po wczoraj, stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. W ofertach depozytowych już jest źle, ale - jak informujemy w czwartek - może być jeszcze gorzej. Monika Dekrewicz pokazuje dziś najwyższe na rynku stawki oprocentowania bankowych kont oszczędnościowych. Wprawdzie 2 proc. jest jeszcze do wyciągnięcia na papierze, ale w praktyce nie dla każdego, obowiązują bowiem obostrzenia (status nowego klienta to tylko pierwsze kryterium z brzegu). Rachunek oszczędnościowy bez "gwiazdek"? Zarobisz na nim już nawet nie 0,5 proc. w skali roku.

#3 Ministerstwo Finansów podejmuje kolejne kroki na drodze do cyfryzacji rozliczeń podatkowych. PIT-28 i PIT-36 mają dołączyć do grupy formularzy podpisywanych elektronicznie na etapie wysyłania rocznego zeznania do urzędu skarbowego. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w połowie lutego, czyli wtedy, kiedy rusza rządowa usługa Twój e-PIT, umożliwiająca składanie PIT-ów przez internet.

#4 Od najbliższego poniedziałku zapisy, a od 12 lutego szczepienia kolejnej grupy zawodowej. Nauczyciele i opiekunowie w żłobkach, bo o nich mowa, zgłaszali swoje zastrzeżenia, ale rząd wyraża nadzieję, cały proces może zakończyć się do marca. Nie wszyscy z tej grupy, nie w każdym wieku zostaną potraktowani równo, warto sprawdzić szczegóły. Po nauczycielach czas m.in. na policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

#5 Jutro piątek, więc możliwe nowe decyzje rządu ws. obostrzeń - w ramach zmian spodziewane jest między innymi poluzowanie polityki wobec hoteli.

Ale zanim to, zachęcam do przeglądu pozostałych informacji, które podawaliśmy dzisiaj.

Czwartek 4 lutego - wybrane informacje z kraju i ze świata

19:32 SN: Uchwała Izby Cywilnej SN ws. kredytów walutowych będzie ogłoszona publicznie 25 marca

18:48 MF: Przerwa techniczna w usłudze Twój e-PIT

17:56 Projekt rozporządzenia: Będzie można podpisać elektronicznie PIT-28 oraz PIT-36

17:15 WIG20 znów pod kreską. Mocna przecena XTB

16:52 Ponad 3,8 mld zł strat górnictwa po 11 miesiącach ubiegłego roku

16:51 Rządowi eksperci we Włoszech zgodzili się na otwarcie stoków narciarskich od 15 lutego

15:54 6 lutego pierwsza dostawa szczepionek od firmy AstraZeneca

15:50 Dworczyk: Od 12 lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących stacjonarnie

15:43 Ministerstwo Finansów wyjaśnia rolę złota w rezerwach walutowych Polski

15:09 Katowice zwolniły przedsiębiorców z opłaty za koncesję za alkohol

14:22 Niemcy spodziewają się długiego lockdownu

14:21 Skuza: Po raz pierwszy MF uplasował na aukcji obligacje z rentownością równą 0 proc.

10:04 GUS: Liczba turystów w Polsce w grudniu '20 spadła o 80,4 proc. rdr

09:45 Uber dowiezie alkohol. Kupił start-up Drizly za 1,1 mld dol.

09:45 PayPal wejdzie mocniej w kryptowaluty

09:35 Elon Musk „nagania” na dogecoina. Kryptowaluta z memem w tle znów mocno w górę

09:29 Tesla ogłosiła wielką kampanię naprawczą. Problemy dotyczą 135 tys. aut



08:35 Ropa naftowa w USA drożeje od czterech sesji - jest po ponad 56 USD

08:15 Wzrosła sprzedaż alkoholu

06:50 Duży wzrost liczby chętnych na kredyty mieszkaniowe

06:22 W Rzymie przygotowania do pierwszego weekendu złagodzonych restrykcji

06:00 Ranking kont oszczędnościowych. Kolejne cięcia mimo niskich stawek

05:58 Władze wojskowe Birmy zablokowały Facebooka

05:56 Długi za jazdę na gapę sięgają już 192 mln zł

