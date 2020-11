To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 listopada 2020 r.

Oczy całego świata zwrócone na Amerykę, rynki w nerwach, ważne informacje z banków, a w całym kraju - nowy etap obostrzeń i ostrzeżenie przed powrotem do lockdownu. Zapraszam na podsumowanie środy.



#1 Chociaż od startu naszej redakcyjnej relacji na żywo zza oceanu niedługo minie 48 godzin, nadal nie znamy wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Inaczej sądzi urzędująca głowa amerykańskiego państwa. W publicznym wystąpieniu podczas nocy wyborczej Donald Trump we właściwym sobie stylu ogłosił, że wygrał i że ma poważne zastrzeżenia do wyników spływających z całego kraju. Zamierza zgłosić się z nimi przed oblicze Sądu Najwyższego. A jakie są fakty? Zliczanie głosów w ramach tegorocznego, w dużej mierze korespondencyjnego głosowania nadal trwa i może się prędko nie skończyć. Nasi dziennikarze pozostają więc dla Państwa na wyborczym posterunku. Gorąco polecam śledzenie relacji i już teraz w imieniu całego zespołu dziękuję za zainteresowanie tematem, któremu w ostatnim czasie poświęcamy tak dużo uwagi.

#2 Napięcie związane z sytuacją w USA nie pozostało bez wpływu na rynki. "Szaloną" nazwali koledzy z działu Rynki dzisiejszą sesję na warszawskim parkiecie. Wprawdzie na zamknięciu WIG20 pozostał zielony, jednak wcześniej nie było tak kolorowo, a w ciągu dnia inwestorom optymizmu nie dodawała perspektywa dzisiejszych antycovidowych obwieszczeń rządu i kolejnych restrykcji, w części dotyczących biznesu. W środę umocnił się dolar, co z kolei nie sprzyjało polskiej walucie.



#3 Kolejne ograniczenia w działaniach sklepów, w tym galerii handlowych, zamknięta kultura i rozrywka, nauczanie zdalne także w klasach I-III szkoły podstawowej, obiekty hotelowe wyłącznie dla podróżujących służbowo - to tylko niektóre z ogłoszonych dziś przez premiera i ministra zdrowia, nowych obostrzeń w ramach walki z epidemią koronawirusa. Na konferencji premier pogroził też palcem, zapowiadając, przy jakich warunkach trzeba będzie ponownie sięgnąć po znane z wiosny zamknięcie gospodarki. Co ciekawe, ta wiadomość nie przebiła dziś oglądalnością także związanych z pandemią doniesień, że Poczta Polska zajmie się dostarczaniem do domów pulsoksymetrów. Medyczne urządzenie, do niedawna popularne głównie w środowisku medyków, od kilku dni cieszy się coraz większym zainteresowaniem obywateli. Na tyle dużym, że sprzętu zaczyna brakować w niektórych aptekach, o czym piszemy dzisiaj na naszych łamach.

#4 Banki publikują raporty z wynikami za III kwartał br., a towarzyszące temu konferencje po raz kolejny są źródłem interesujących informacji dla konsumentów. Po dzisiejszym spotkaniu władz PKO Banku Polskiego z dziennikarzami wiemy na przykład, że bank - w razie przegranych batalii sądowych o tzw. kredyty frankowe - będzie dochodził zwrotu kosztów od swoich klientów. Ale to nie jedyne dziś doniesienia istotne dla korzystających z usług banków. Opublikowana przez Bankier.pl analiza potwierdza, że kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym nadal nie dla każdego. Wprawdzie mimo zwiększonej ostrożności kredytodawców, takie oferty nadal są w dystrybucji, jednak klienci mogą napotkać na szereg ograniczeń w dostępie do hojniejszego finansowania. Znacznie mniejszym entuzjazmem banki wykazywały się też w ostatnim czasie wobec wnioskującym o kredyty gotówkowe. Dziś podajemy dane, które pokazują, jaki jest efekt sprzedaży tego typu produktów w 2020 roku.



Dobrych wieści dla klientów banków nie będziemy mieli też niestety jutro, ale o tym od rana na naszych łamach, a później zapewne w wieczornym podsumowaniu przygotowanym przez Marcina Dziadkowiaka.



17:30 Szalona sesja na GPW. WIG20 jednak zielony

16:14 Litwa wprowadza ogólnokrajową kwarantannę od soboty

15:53 KNF wpisała na listę ostrzeżeń warszawską spółkę Runwill

15:26 Zasiłek opiekuńczy powraca na wcześniejszych zasadach

14:42 Premier: Deficyt budżetowy prawdopodobnie będzie niższy, niż zakładano

14:05 Zamknięte sklepy, nauka zdalna dla wszystkich, ograniczenia w turystyce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia

13:39 KE: mamy wiarę w demokratyczne tradycje w USA

13:30 Pulsoksymetry znikają z aptek. Ceny od kilkudziesięciu złotych

12:58 Handlowcy za abolicją czynszową przy ponownym zamknięciu galerii

12:14 PKO BP: w razie przegranych w sądach będziemy dochodzić zwrotu kosztów od kredytobiorców



11:22 Odwiedzalność w centrach handlowych w październiku spadła o blisko 30 proc.

10:40 Dolar mocno w górę. Złoty oddaje wtorkowe zyski

10:40 Anglicy ruszyli po gotówkę przed lockdownem



10:10 Zapaść sprzedaży kredytów gotówkowych

09:04 Trump ogłosił zwycięstwo przed zakończeniem liczenia głosów

08:55 Oddziały bankowe prędko nie znikną

08:07 W USA szansa na najwyższą frekwencję od 100 lat

07:56 Miedź na LME tanieje - rywalizacja o fotel prezydenta USA coraz bardziej zaciekła

07:51 Ropa drożeje, złoto tanieje, dolar mocniejszy - ostra walka o fotel prezydenta w USA trwa

07:45 Biedronka, Lidl, Tesco i in. zapowiadają bony świąteczne dla pracowników. Zapłacą nawet 1050 zł

07:10 Na basen i siłownię tylko z trenerem. Resort tłumaczy

07:03 Przez pandemię chaos w restrykcjach na unijnych granicach

06:42 U bukmacherów można więcej zarobić, stawiając na zwycięstwo Bidena

06:36 Szpitalom zaczyna brakować tlenu

06:00 Budowa domu drożeje, ale wolniej niż przed rokiem

06:00 Kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym nie dla każdego

