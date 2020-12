To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 grudnia 2020 r.

Piątkowe podsumowanie dnia stoi pod znakiem handlu. W tegorocznym kalendarzu pojawiła się nowa niedziela handlowa. Pod znakiem mocnych wzrostów stał dzisiaj handel na GPW. Niestety, nie wszyscy mogli handlować do woli – klienci systemu maklerskiego w ING wciąż są odcięci od giełdy. Zapraszamy także na dzień ze złotem i srebrem w Bankier.pl, gdzie z pewnością będzie mowa o tym, jak handlować tymi metalami. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Nowa niedziela handlowa. To już oficjalne – najbliższa niedziela 6 grudnia będzie niedzielą handlową. Prezydent podpisał ustawę, która został dziś opublikowana w Dzienniku Ustaw. I jest to jeden z wielu ostatnio przepisów prawnych, który ogłaszany jest na ostatnią chwile, nie dając przedsiębiorcom rozsądnego czasu na przygotowanie się.

#2 Gwałtowne wzrosty na GPW, w cieniu awaria w ING. Aż 3,1 proc. zyskał na piątkowej sesji indeks WIG20. Także inne indeksy z GPW poprawiały w piątek swoje lokalne maksima. Niestety, nie wszyscy inwestorzy mogli wykorzystać dzisiejszą sesję do handlu na giełdzie. Klienci biura maklerskiego ING kolejny dzień, z powodu awarii, nie mogli korzystać z systemu ING Makler. Na razie pozostaje im składanie reklamacji, o czym bardziej szczegółowo piszemy na portalu.

#3 Kurier z Poczty także w sobotę. Jeśli okres przedświąteczny, to wzmożenie przesyłek. Aby wszystkie mogły dotrzeć na czas do celu, możemy spodziewać się w grudniu wizyt kurierów Poczty Polskiej także w soboty. Taka obsługa zostanie od 5 grudnia uruchomiona w największych miastach w Polsce.

#4 Czy złoto i srebro ponownie rozpalą inwestorów? Jednym z inwestycyjnych hitów tego roku były złoto i srebro. Złoto latem wyznaczyło nowy rekord wszech czasów, a srebro pobiło siedmioletni szczyt. Od tego czasu, przez cztery miesiące trwa korekta notowań. Czy jest szansa na ponowne przebudzenie? Jaką formę inwestowania w metale szlachetne wybrać – fizyczną czy „papierową”? Jak nie dać się oszukać? Wreszcie, jak zachować odpowiednie proporcje między złotem, srebrem, a innymi składnikami naszych inwestycji i oszczędności? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będziemy szukać podczas Dnia złota i srebra w Bankier.pl. Zapraszamy!

#5 Premiery CD Projektu. Kurs flagowego okrętu GPW w ciągu ostatnich sesji powrócił do mocnych wzrostów. Na tydzień przed premierą „Cyberpunka 2077” przypominamy, co działo się z kursem CD Projektu przed i po premierach jego wcześniejszych tytułów, w szczególności przyglądając się temu, co działo się przed i po premierze „Wiedźmina 3”.

Wybrane informacje z kraju i ze świata

18:44 WHO: pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła mimo wynalezienia szczepionek

18:32 Poczta Polska doręczy paczki także w soboty

18:21 Rzecznik MŚP prosi premiera o wyjaśnienia ws. ustawy o dobrym Samarytaninie

18:18 Szwajcaria wprowadza nowe restrykcje epidemiczne

17:55 Gwałtowne wzrosty na GPW. sWIG80 najwyżej od trzech lat

17:39 EBI ogłasza nowy instrument do finansowania rozwoju sztucznej inteligencji

16:27 Znamy cenę akcji People Can Fly

13:10 Borys: Trwają intensywne rozmowy z KE ws. tarczy finansowej 2.0

15:00 Koniec mocnego dolara? [Wykres tygodnia]

14:43 Niedziela 6 grudnia będzie handlowa. Opublikowano nowelę ustawy

14:30 Zaskakująco słabe dane z amerykańskiego rynku pracy

14:18 Minutki RPP: polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii

13:31 Inspekcja Handlowa ma znów zastrzeżenia do zabawek z Chin

13:30 Tym będą żyły rynki: "Cyberpunk 2077", budżet UE i decyzja EBC

13:29 MF chce umożliwić wystawianie faktur ustrukturyzowanych

13:20 Xi: Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo, zdobywając podziw świata

13:17 CBOS: Prawie połowa badanych nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19

13:08 Konfederacja: rząd PiS dobija Polaków kolejnymi podatkami

13:02 Podwyżki na rynku paliw wyhamowały. ON będzie droższy od benzyny?

13:01 Inwestorzy chcą odszkodowań w związku z awarią ING Makler. Bank przyjmuje reklamacje

12:52 Allegro poinformowało, że tegoroczny Black Week był największym festiwalem zakupów w historii

12:50 Premier: Obiecuję, że państwo nie pozostawi przedsiębiorców i pracowników

12:32 Francuski minister gospodarki: 35-godzinny tydzień pracy będzie utrzymany

12:31 Niemal 90 mln zł. dofinansowania z NCBR na innowacyjne projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa

12:23 Projekt: Rząd do końca roku chce przedłużyć zakaz lotów międzynarodowych

12:04 NFZ: w nocy z piątku na sobotę przerwa w działaniu Telefonicznej Informacji Pacjenta

11:49 Raport: kobiety w Polsce chętniej niż mężczyźni korzystają z nowych technologii

11:38 Deloitte: W pandemii banki szukają oszczędności; tną sieć placówek i będą myślały o fuzjach

11:16 Publicis prognozuje spadek rynku reklamy w Polsce o 8,6 proc. w '20

11:02 DM BOŚ też obniża prowizję na zagraniczne ETF w IKE/IKZE

10:54 Niedzielski: Sytuacja epidemiczna powinna się uspokoić w okolicach wakacji

10:33 Michel: UE nadal negocjuje umowę handlową z Wielką Brytanią

10:30 Kuczyński: Weto budżetu UE to byłaby piękna katastrofa

10:23 Dzień złota i srebra w Bankier.pl. Debata na żywo, Q&A, specjalne analizy

10:20 Minister zdrowia: Do 27 grudnia nie będzie zmian w obostrzeniach

10:20 NFZ ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi

10:16 Premier Orban o porozumieniu ws. budżetu UE: nie ma pośpiechu

09:56 Respiratory marnują się na Narodowym? Szef KPRM odpowiada na zarzuty

09:56 Cała Europa kupuje w czasie pandemii więcej sprzętu domowego

09:44 Słabość dolara nie wzmacnia złotego. Kurs euro stabilny

09:42 Przerwy techniczne w ING, mBanku, Pekao, Aliorze, Getinie

09:38 Gowin: Rząd w tym momencie nie ma planów wydłużenia ferii zimowych

09:37 Rząd przedstawił szczegóły programu szczepień przeciw Covid-19

09:18 Soboń: Ostatnia tona węgla będzie wydobyta w 2049 roku

09:13 Elektrownia jądrowa w Bełchatowie? Antoni Macierewicz wyjaśnia

09:00 3M zwolni prawie 3000 pracowników na świecie

09:00 OECD: RPP może wprowadzić ujemne stopy procentowe

08:55 Kolejny rekord polskiego artysty. Dzieło Fangora sprzedane za ponad 7 mln zł

08:50 Hotele należące do polityków przyjmują gości mimo obostrzeń. "Muszą liczyć się z konsekwencjami"

08:48 Answear przygotowuje się do debiutu na GPW. MCI Capital sprzeda do 50 proc. akcji

08:30 Google może usunąć konta nieaktywnych użytkowników

08:16 Restrykcje w Seulu w związku z nową falą zakażeń koronawirusem

08:12 Miedź zyskuje od 5 tygodni. Na rynkach obawy o możliwy deficyt po pandemii

08:07 Ceny ropy podążają do 50 USD za baryłkę. OPEC+ osiągnął kompromis ws. dostaw

08:00 Jarosław Kaczyński złożył nowe oświadczenie majątkowe

08:00 Doustny lek blokuje transmisję wirusa SARS-CoV-2

07:55 Szefowa KAS: 64,3 tys. decyzji w sprawie ulg w spłacie podatków

07:42 Biden wzywa Chiny do przestrzegania "międzynarodowych norm"

07:10 Po roku przerwy może zostać wznowiona budowa gazociągu Nord Stream 2

07:06 Polskę może dotknąć deficyt laptopów

07:00 CASE: W długim terminie możemy spodziewać się wzrostu bezrobocia

06:59 Covid podbił rynek polis

06:50 Większość programistów to samoucy, tylko co trzeci zaczynał od studiów kierunkowych

06:48 Pfizer miał problemy z dostawami surowców do produkcji szczepionki. Akcje w dół

06:47 Koronawirus wypiera gotówkę

06:12 Blisko 385 tys. kontroli przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych

06:00 Po premierze "Wiedźmina 3" hossa na CD Projekcie wyhamowała

06:00 Czytam, oglądam, polecam. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP

05:46 Małe firmy przestały planować i działają z dnia na dzień

03:16 Pistolet Jamesa Bonda sprzedany za 265 tys. dolarów