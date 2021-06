To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 czerwca 2021 r.

/

Trwa długi weekend, co jednak nie oznacza, że Bankier.pl na bieżąco nie dostarcza nowych i ciekawych informacji. Dziś piszemy m.in. o rewolucji w rejestracji nowych samochodów, satysfakcji prezydenta Putina wynikającej z postępów w budowie Nord Stream 2, możliwym wpływie na ceny sprzętu elektronicznego nowego podatku oraz szturmie turystów na Morskie Oko. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Rewolucja w rejestracji nowych samochodów. Od piątku nie trzeba już iść do urzędu w celu rejestracji nowego samochodu. Może to zrobić przez internet pracownik salonu sprzedaży. Wystarczy podpisać odpowiednie upoważnienie. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która właśnie weszła w życie. Więcej informacji na temat tej zmiany w artykule na Bankier.pl.

#2 Pierwsza nitka Nord Stream 2 ukończona. Taką informację, nie kryjąc satysfakcji, przekazał dziś osobiście rosyjski prezydent Władimir Putin,. Wciąż trwają prace przy drugiej nitce gazociągu, ale jej budowa może zakończyć się, jak ocenił Putin, w ciągu w dwóch miesięcy. Putin ponownie przekonywał, że Nord Stream 2 to projekt czysto komercyjny i argumentował przy tym, że należy „nawiązywać normalne relacje gospodarcze”.

#3 Opłata reprograficzna podniesie ceny sprzętu elektronicznego. Tak przekonuje Komputronik, jedna z większych sieci sprzedaży tego typu sprzętu w kraju. Firma twierdzi, że przy niskiej zyskowności, na jakiej działają dystrybutorzy elektroniki, nowy podatek będzie musiał być przerzucony na konsumentów. To oznacza podwyżki cen o około 5 proc. Tymczasem, jak przekonuje firma, już teraz sprzęt elektroniczny mocno podrożał ze względu na wzrost cen komponentów wykorzystywanych w produkcji sprzętu elektronicznego.

#4 Turyści szturmują Morskie Oko. Pierwszy długi weekend po zniesieniu restrykcji, tak jak rok temu, skończył się najazdem turystów na Tatry. W efekcie zamknięto ruch pojazdów do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka. Wyjątkiem są oczywiście ci kierujący, którzy posiadają wykupione wcześniej bilety parkingowe. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

Piątek 4 czerwca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:50 Rosja zabroniła udziału w wyborach osobom z "organizacji ekstremistycznych"

18:42 Duńczycy zbudują sztuczną wyspę w Kopenhadze. Powstanie dzielnica dla 35 tys. mieszkańców

18:10 Na świecie może zabraknąć piasku. W wyniku nielegalnego wydobycia cierpi środowisko i giną ludzie

17:49 Wielka Brytania zawarła umowy handlowe z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem

17:47 CD Projekt droższy niż przed raportem. Mocne wzrosty ukraińskich spółek

16:34 Białas: Dla złotego nadchodzi ważny tydzień

16:26 Jaros: Indeks WIG jest już bardzo blisko rekordowych poziomów

15:57 UE wprowadziła zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich przewoźników lotniczych

14:39 Amerykański rynek pracy rozczarował, ale nie zasmucił

14:38 Ile będzie kosztował Polski Ład?

14:21 W najbliższą niedzielę sklepy zamknięte

14:17 OPEC+ utrzyma tempo zwiększania wydobycia ropy

14:11 Sektor eventowy: iluzoryczne odmrożenie konferencji, targów i kongresów

13:47 Putin: Zakończyło się układanie rur pierwszej nitki Nord Stream 2

13:20 GetBack chce zmienić nazwę

12:40 KE wszczyna dochodzenie w sprawie możliwych antykonkurencyjnych działań Facebooka

12:34 Trudny rok polskich lotnisk. Ostatni raz mniejszą liczbę pasażerów obsłużono 15 lat temu

11:28 Komputronik ostrzega, że wprowadzenie opłaty reprograficznej podniesie ceny i załamie popyt na sprzęt elektroniczny

11:04 Kurs euro znów w górę. Polacy odpoczywają, złoty słabnie

10:27 Turyści szturmują Morskie Oko. Dojazd zamknięty

09:03 GUS: działalność prowadziło 12,1 tys. aptek w końcu 2020 r.

08:50 Ceny miedzi na giełdzie w Londynie na stabilnym poziomie

08:47 Coraz większe długi artystów i organizatorów kongresów

08:26 Tusk o powrocie do polskiej polityki: jestem gotowy podjąć każdą decyzję

08:20 Liczba turystycznych podróży na świecie spadła w I kw. o 83 proc. rdr

08:19 Ceny ropy w USA się wahają, ale to kolejny pozytywny tydzień dla WTI

08:12 Ceny żywności na świecie nieprzerwanie rosną

07:22 Premier: Nie mam żadnych kont za granicą

06:57 Polski Ład. Eksperci liczą, że program może być napędem dla start-upów

06:53 Luzowanie obostrzeń. Na targi i konferencje musimy jeszcze poczekać

06:30 Wiceminister: Domy do 70 mkw. bez zezwolenia nie dają przyzwolenia na samowolę budowlaną

06:02 Ruszyliśmy w Polskę. Rośnie zainteresowanie bonem turystycznym

06:00 Polski rynek sztuki bije rekordy. Pandemia pomogła

06:00 Sklepy otwarte w niedzielę. Na jakich zasadach działają Żabka, Biedronka, Polomarket, Carrefour i inne?

06:00 Tanie konto osobiste – najlepsze oferty bez opłat za prowadzenie i kartę

04:31 Biden zakazał Amerykanom inwestowania w niektóre chińskie firmy