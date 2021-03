To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 31 marca 2021 r.

W przerwie meczu albo też zamiast meczu zapraszam na podsumowanie gospodarczych wydarzeń dnia, nie bez znaczenia dla naszych portfeli. W środę sporo o wzrostach i spadkach cen - produktów i usług różnych.

#1 Po dającym jako taką nadzieję czwartym kwartale ubiegłego roku (spadki zwolniły, pojawiły się nawet niewielkie podwyżki oprocentowania), pierwsze trzy miesiące 2021 r. pozbawiły oszczędzających wszelkich złudzeń. Jak wynika z najnowszego odczytu DepoTrackera Bankier.pl, średnie oprocentowanie czołowych lokat znowu spada. Względnie najwyższe stawki banki oferują wciąż na depozytach kwartalnych, naturalnie - po spełnieniu określonych warunków.

#2 Podczas gdy lokaty w dół, opłaty za podstawowe produkty bankowe w górę. Jutro na łamach Bankier.pl obszerna analiza na ten temat, dziś natomiast zapowiadamy najbliższe manewry w cennikach, które każą klientom niektórych banków sięgnąć głębiej do kieszeni.

#3 Niepokojące dane płyną zza oceanu. Krzysztof Kolany pisze dziś o mocnych wzrostach cen domów w Stanach Zjednoczonych, przywołując złe wspomnienia o czasie sprzed kryzysu finansowego 2007-2009. Tempo zmian cen, wyrażane indeksem obejmującym 20 metropolii USA, sięga dziś stanu z 2006 roku. O blisko 75 proc. (!) wzrosły ceny domów w ciągu ostatniej dekady, co przyczyniło się do tego, że za nieruchomości tego typu trzeba dziś płacić blisko 20 proc. więcej niż we wspomnianym przededniu załamania na amerykańskim rynku.

#4 Ceny produktów i usług w górę - zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, a do tego mocniej, niż spodziewali się analitycy. Inflacja nad Wisłą przyspieszyła, wdrapując się na poziomy 3,2 proc. względem marca zeszłego roku i 1 proc. w stosunku do lutego. Winowajcy to paliwa i energia elektryczna, wcale nie - jak można by się spodziewać - żywność.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj? Między innymi o zapowiedzi dostaw z AliExpress w 15 dni, wciąż drogim euro i obniżkach cen działek budowlanych.

Środa 31 marca - wybrane z kraju i ze świata

19:33 Dostawa z AliExpress do Polski w 15 dni. Poczta Polska zawarła nową umowę

18:51 Czeski sąd uchylił obowiązek posiadania negatywnego testu na COVID-19 przy powrocie do kraju

18:36 Ruszają wypłaty trzynastych emerytur. Pierwsze osoby otrzymają je 1 kwietnia

18:15 KGHM wraca do mocnych wzrostów. CD Projekt podtopił WIG20

16:59 Szwecja odkłada łagodzenie obostrzeń do maja. "Sytuacja jest poważna"

16:27 Pół miliona euro kary dla Booking.com za późne zgłoszenie wycieku danych klientów

16:02 W czwartek ma rozpocząć się kolejny duży proces ws. afery reprywatyzacyjnej



13:28 Pfizer i BioNTech: szczepionka na COVID-19 skuteczna dla dzieci w wieku 12-16 lat

13:25 Rekordowy spadek brytyjskiego PKB w 2020 roku, ale nieco mniejszy, niż podawano

12:38 Liczba gospodarstw rolnych spada, ale są one coraz większe. Nowe dane GUS

12:33 Kolejna sieć sprzedaje domowy test na obecność przeciwciał COVID-19

12:00 Google Mapy pomogą zaoszczędzić paliwo i znaleźć auto na parkingu

11:26 Analitycy tną wycenę CD Projektu po publikacji strategii



11:16 Xiaomi pracuje nad autem elektrycznym. W branżę moto zainwestuje 10 mld dolarów



11:00 Inflacja w strefie euro zdecydowanie przyspieszyła

10:46 UOKiK: Kary będą proporcjonalne do długości trwania przewinienia

10:45 Kiedy dojdzie przelew w Wielkanoc? Które banki skróciły czas pracy placówek?

09:46 Rząd przedłuży obostrzenia? "Decyzja zapadnie po świętach"

09:32 Kurs euro wciąż niebezpiecznie wysoki. Dolar zmierza ku 4 zł

08:44 Nastroje konsumentów w Europie i USA najlepsze od roku

06:00 Masowe przeceny działek w regionach, ale wciąż drożej niż przed rokiem

02:59 Irlandia ogłosiła poluzowanie restrykcji z przywilejami dla osób zaszczepionych

Serdecznie zapraszam także na jutrzejsze podsumowanie dnia.