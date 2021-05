To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 31 maja 2021 r.

/

Nowy tydzień i nowe podsumowanie. A w nim najciekawsze informacje poniedziałku. Ile w portfelach mieli Polacy w 2020 roku? Co uratowało nas przed recesją w I kwartale? Jakie wyniki finansowe opublikował CD Projekt? O ile wzrosły ceny napojów gazowanych z zawartością cukru. Na te pytania odpowiemy dzisiaj. A do wyboru jest znacznie więcej wiadomości. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Za 1919 zł miesięcznie żyli Polacy w 2020 r. Tak wynika z najnowszych danych GUS o dochodzie rozporządzalnym w przeliczeniu na osobę. W stosunku do 2019 r. zanotowano wzrost o 100 zł i jest to oczywiście najwyższy poziom w historii tego badania. Jednocześnie spada dynamika wzrostu dochodu rozporządzalnego – jest najniższa od 5 lat. Jak to się stało, że w roku epidemii nasze dochody wzrosły? Na to pytanie odpowiada Michał Żuławiński.

#2 Inwestycje uratowały nas przed drugą recesją. Polska nie odnotowała drugiego dna covidowej recesji. Uratował nas przed nim nieoczekiwany wzrost inwestycji – wynika z najnowszych danych GUS na temat PKB. W I kwartale 2021 r. PKB wzrósł o 1,1 proc. Biorąc pod uwagę, że przez większość I kwartału część branż była zamknięta z powodu lockdownu, nawet ten niewielki wzrost gospodarki należy uznać za sukces. Najnowszym danym GUS przyjrzał się Krzysztof Kolany. A w II kwartale polska gospodarka może odnotowani nawet dwucyfrową dynamikę wzrostu PKB – prognozują analitycy Pekao.

#3 Rozczarowujące wyniki CD Projektu. Spełniły się obawy inwestorów dotyczące I kwartału 2021 roku. Błędy "Cyberpunka 2077" wystraszyły graczy i o ile w grudniu gra sprzedawała się jeszcze dobrze na fali premierowej gorączki, o tyle I kwartał okazał się w wykonaniu CD Projektu po prostu wielkim rozczarowaniem. O tym donosi dzisiaj Adam Torchała. A przy okazji polecam także podsumowanie dzisiejszej sesji giełdowej jego autorstwa.

#4 Ceny napojów gazowanych gwałtownie wzrosły. Jak można się było spodziewać, po wprowadzeniu przez rząd tzw. opłaty cukrowej (czyli tak naprawdę nowego podatku, choć minister finansów zapewniał, że żadnego nowego podatku w 2021 r. nie będzie), ceny napojów gazowanych z zawartością cukru gwałtownie wzrosły. Spadła natomiast ich sprzedaż. Choć są wyjątki – ceny pewnych napojów wzrosły, a sprzedaż nie spadła. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

