To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 30 października 2020 r.

Tuż przed weekendem poznaliśmy nowe koronawirusowe obostrzenia. Opisujemy dziś także marcowe nastroje na rynkach, wyższe podatki dla Polaków za granicą i wciąż wysoką inflację. To najważniejsze wybrane tematy dnia, ale w podsumowaniu jest ich o wiele więcej. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Zamknięte cmentarze i inne obostrzenia. „Tradycja jest mniej ważna niż życie” – tak premier Mateusz Morawiecki uzasadnił decyzję o zamknięciu cmentarzy od soboty do poniedziałku. Dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu, ma zostać przygotowane wsparcie. Ale to nie wszystkie obostrzenia, które zostały dziś ogłoszone. No i jest zapowiedź kolejnych. Plus zmiany w zasadach kwarantanny. Wszystko do przeczytania w artykule na Bankier.pl.

#2 Marcowa atmosfera w środku jesieni. Euro w złotych najdroższe od 11 lat. Zdrożał też dolar i frank. Wszystko w otoczeniu giełdowych spadków inspirowanych zamykaniem gospodarek. O tym, czy grozi nam powtórka z marcowej przeceny, o dalszym zachowaniu polskiej waluty oraz europejskich indeksów giełdowych rozmawialiśmy dziś z Piotrem Kuczyńskim. Dla inwestorów mamy także wykres tygodnia (WIG-Lockdown najniżej od marca) oraz podsumowanie sesji (WIG20 na poziomach z marca. Mocne spadki Allegro i CD Projektu).

#3 Wyższe podatki dla Polaków za granicą. Sejm przyjął przepisy, które istotnie ograniczają ulgę abolicyjną, a w praktyce ją likwidują. Polacy uzyskujący dochody za granicą, zobowiązani będą do zapłaty wyższego podatku za 2021 r. Ten ważki dla części z nas temat opisuje Ewelina Czechowicz.

#4 Inflacja pozostaje wysoka. Inflacja CPI w październiku wyniosła 3% w ujęciu rocznym – podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny. Wciąż zatem nie realizuje się scenariusz większości ekonomistów, którzy od pół roku oczekują spadku inflacji cenowej w Polsce. Dzisiejsze dane GUS opisuje Krzysztof Kolany.

#5 Netflix podnosi ceny dla klientów w USA. Polska następna? Netflix ponownie podnosi ceny abonamentów dla klientów w USA. Pierwsza od blisko dwóch lat podwyżka może mieć konsekwencje także dla polskich użytkowników.

19:48 Minister zdrowia: W arsenale obostrzeń zostało już bardzo niewiele

19:14 BCC: rząd znów z dnia na dzień zamyka kolejna branżę

18:12 Czechy przedłużają stan wyjątkowy

17:30 WIG20 na poziomach z marca. Mocne spadki Allegro i CD Projektu

17:17 Będą zmiany warunków dla przedsiębiorców korzystających z tarczy finansowej PFR

16:46 Unia za szybką reformą WHO, by lepiej radziła sobie z pandemiami

16:30 5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

16:14 Domownicy osoby chorej na COVID-19 automatycznie znajdą się na kwarantannie

16:10 Premier: Odmrożenie zamkniętych branż możliwe w grudniu

15:45 Cmentarze zamknięte na Wszystkich Świętych

15:15 Tym będą żyły rynki: wybory w USA i nie tylko

15:15 WIG-Lockdown najniżej od marca [Wykres tygodnia]

15:15 Silne trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim. Są ofiary w Turcji

14:51 Kraków Airport: Ryanair uruchomił nowe połączenie do Danii

13:22 Polacy masowo "idą na L4" - ponad 2,5 mln zwolnień

13:13 Kolejny przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S6

12:50 Rekordowe liczby niewypłacalności w 2020 r.

12:47 KE kieruje sprawę przeciw Polsce do TSUE ws. zwolnień z akcyzy dla producentów lekarstw

12:45 Akcje Agory szorują po giełdowych minimach

12:34 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na 2020 r.

11:57 ING: inflacja bazowa w październiku ciągle wysoka

11:55 Ropa tanieje, a ceny na stacjach nie maleją

11:54 Badanie: przedsiębiorcy rezygnują z ambitnych celów biznesowych i stawiają na przetrwanie

11:45 Bezrobocie w Polsce niemal najniższe w UE

11:37 BNP Paribas ostrzega - przestępcy oszukują "na policjanta"

11:33 UOKiK: 2/3 huśtawek zakwestionowanych przez Inspekcję Handlową

11:12 PIE: W nadchodzących miesiącach małe zmiany inflacji CPI

11:11 PKB: Europa odbiła mocniej niż USA

11:10 Badania: szybki spadek przeciwciał u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2

11:03 Rzecznik Finansowy złożył do SN skargę ws. odmowy zwrotu przez bank kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

11:01 Startuje druga na świecie cyfrowa waluta. Kambodża wyprzedza Chiny

11:00 Deflacja cenowa panuje w strefie euro

11:00 Wantuch Investment oraz Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA na liście ostrzeżeń KNF

10:59 ZUS: Mija termin na złożenie deklaracji rozliczeniowych dot. zwolnienia ze składek

10:46 Nakłady krajowe na działalność badawczo-rozwojową wzrosły w '19 o 18,1 proc. rdr

10:30 Kuczyński: Marcowa atmosfera w środku jesieni

10:26 Koleją we wrześniu podróżowało o 25 proc. pasażerów mniej niż rok temu

10:20 Weekendowe przerwy techniczne w bankach

10:16 PKB Niemiec: przyspieszenie przed hamowaniem

10:14 W '19 liczba sklepów spadła o 1,9 proc. rdr

10:00 Inflacja pozostaje wysoka. Ponownie trójka z przodu

09:50 Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższy PIT. Sejm za ograniczeniem ulgi abolicyjnej

09:45 Kto płaci najniższe, a kto najwyższe podatki w UE [Wykres dnia]

09:43 Gotówka zamiast inwestycji

09:43 Sobolewski: Nie ma planów wprowadzenia stanu wyjątkowego

09:35 Czarnek o zapowiedzi działań ws. uczelni umożliwiających strajk: autonomia uczelni jest absolutną świętością

09:20 Przerwa w dostępie do PUE ZUS

09:19 PKB Czech też pozytywnie zaskoczył

09:12 Złoty wybitnie słaby. Grozi nam euro po 5 zł?

08:59 PKB Hiszpanii: niespodzianka na otarcie łez

08:34 Polonus zawiesza część połączeń od 2 listopada z powodu koronawirusa

08:17 Miedź drożeje już 7. miesiąc. Najdłuższe pasmo zwyżek od 2011 r.

08:04 Na rynkach ropy kończy się najgorszy miesiąc od marca

08:01 PKB Francji w górę o 18 proc. Euforii jednak nie ma

07:40 W październiku stabilizacja nastrojów konsumentów, w dalszych miesiącach możliwe pogorszenie

07:33 Sąd: USA mogły wprowadzić Kanadę w błąd w sprawie Huawei

07:28 Dworczyk: Premier zobowiązał spółki Skarbu Państwa do budowy szpitali tymczasowych

07:14 Netflix podnosi ceny dla klientów w USA. Polska może być następna

07:05 Europa ogranicza spożywanie alkoholu w czas pandemii

07:00 Prof. Gomułka: Perspektywa powrotu normalności w gospodarce się odsuwa. Odbicie najwcześniej w połowie przyszłego roku

07:00 Pandemia ograniczyła jawność pracy sądów. Sale rozpraw często zamknięte dla publiczności

06:56 COVID nie zawsze będzie siłą wyższą i łatwym wytłumaczeniem

06:50 Pracodawca nie może nakazać pracy podczas kwarantanny

06:48 Badania: Maseczki dobre, ale wentylacja lepsza w zapobieganiu zakażeniom

06:48 Tiry nie wystraszyły się koronawirusa

06:46 Inpost na sprzedaż. Bitwa będzie zacięta

06:46 Czaplicki: Wzrost gospodarczy istotniejszy niż wzrost cen

06:30 Miasta w miastach - "Tour de spółki" z Echo Investment

06:30 Ekonomista: Rządy na całym świecie zalewają rynki gotówką. Wzrost cen jest nieubłagany

06:29 Szpitale tymczasowe zapewnią ok. 5,5 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19

06:03 Ekspert: Epidemia wymyka nam się spod kontroli

06:00 "Kto tak dużo zarabia?". Wynagrodzenia w Polsce - jak GUS to liczy? [Tłumaczymy]

06:00 Blik sprzymierzeńcem oszczędzających. Co i za ile można w bankach?

06:00 10-arowe działki budowlane tanieją w ofertach najmocniej. Nowy raport

05:46 Zadłużenie firm z branży organizacji spotkań i wydarzeń wzrosło do 16,6 mln zł

04:37 Trump i Biden starli się na Florydzie o gospodarkę i pandemię