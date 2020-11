To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 30 listopada 2020 r.

W poniedziałek przeanalizowaliśmy dane GUS, który doniósł o rekordowym kwartalnym wzroście PKB Polski. Podajemy także dane opisujące zakupowy szturm, jaki rozegrał się w ostatnią sobotę. To dobre wiadomości, a z gorszych – wiemy już na pewno, że czeka nas wzrost cen na rachunkach za prąd w 2021 roku. A kolejne podwyżki cen prądu mogą jeszcze nastąpić. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Rekordowy wzrost PKB Polski. W III kwartale polska gospodarka odnotowała mocny wzrost, głównie dzięki odbudowie popytu ze strony konsumentów – wynika z opublikowanych dziś danych GUS. PKB Polski wzrósł o rekordowe 7,9 proc. względem poprzedniego kwartału, ale w stosunku rocznym wciąż był na minusie. Dane GUS przeanalizował Krzysztof Kolany, zapraszam do poznania szczegółów.

#2 Rachunki za prąd w górę. Nawet jeśli URE nie przyjmie wniosków firm energetycznych o podwyżki cen prądu w 2021 roku, to i tak rachunki za prąd wzrosną. Pojawi się na nich bowiem nowa opłata – tzw. mocowa. Jej wysokość będzie zmienna i będzie uzależniona od wielkości rocznego zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#3 Nowa strategia PKN Orlen. Jedna z największych polskich spółek giełdowych – PKN Orlen – przedstawiła strategię do 2030 roku. Ze strategii dowiemy się m.in. jakie dywidendy planuje wypłacać spółka, jakie nakłady inwestycyjne poniesie, ale także jakie zyski planuje wypracować. Ogłoszenie nowej strategii wyraźnie spodobało się inwestorom – kurs akcji Orlenu wzrósł na poniedziałkowej sesji o ponad 3 proc. Jeszcze bardziej rosły notowania CD Projektu, jednak to nie wystarczyło do wyciągnięcia indeksu WIG20 na plus.

#4 Zakupowy szturm. Odroczony popyt połączony z Black Friday przyniósł szturm na sklepy w pierwszym dniu otwarcia galerii handlowych. Dla branży odzieżowej i obuwniczej ostatnia sobota była najlepszym dniem 2020 r. – wynika z danych PKO BP. A CCC poinformowało, że ostatnia sobota była najlepszym przychodowo dniem w historii grupy CCC.

#5 Maseczki obowiązkowe również w miejscu pracy. Niespodziewana zmiana wprowadzona do rządowego rozporządzenia powoduje, że teraz także pracownicy, którzy nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów mają obowiązku noszenia maseczek w pracy. Pracodawcy dostali bardzo krótki czas na przygotowanie się na nadchodzącą zmianę i zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony.

#6 Godne polecenia. Jak co rano mieliśmy dla czytelników kilka ciekawych pozycji, które polecam także teraz:

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

19:07 Walia wprowadza obostrzenia. Kina, muzea czy kasyna zamknięte, restauracje otwarte do 18:00

17:50 Mocna korekta banków. Zieleń Orlenu i CD Projektu nie wystarczyła

17:45 Rząd chce, by specustawa funduszowa działała do końca grudnia 2023 r.

17:20 Janet Yellen Sekretarzem Skarbu. Biden wskazał kandydatów na stanowiska gospodarcze

16:46 Merkel o grudniowym szczycie UE: będzie miał kluczowe znaczenie

16:45 Amerykański minister zdrowia: Pierwsze szczepionki jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia

16:43 Rząd Hiszpanii spodziewa się pierwszego wzrostu zatrudnienia od wybuchu epidemii

16:14 Prezes CCC: Miniona sobota najlepszym przychodowo dniem w historii grupy

15:34 Premier: Wygrywamy z epidemią, hamulec bezpieczeństwa przynosi skutek

15:29 Premier zlecił kontrole w galeriach handlowych

15:21 Maląg: Coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej

14:50 Moderna wystąpi do regulatorów w USA i UE o zatwierdzenie szczepionki przeciwko Covid-19

14:43 Media: Nie tylko Polska i Węgry krytyczne ws. budżetu UE

14:30 KE: unijne emisje gazów cieplarnianych w 2019 r. spadły do najniższego poziomu od trzech dekad

14:13 Wielka Brytania przyspiesza zakaz instalowania sprzętu Huawei

14:00 Kolejne niejasności w ustawie covidowej. Kary "sanepidowskie" za łamanie obostrzeń jednak obowiązują

13:32 Kolęda a koronawirus. Czy wizyty księży w tym roku się odbędą?

13:30 Apple chce wyprowadzić część produkcji z Chin

13:11 Coraz mniej pasażerów w pociągach

13:00 Za zakupy w Empiku zapłacisz telefonem bez podchodzenia do kasy

12:58 Orban leci do Warszawy. Spotka się z premierem Morawieckim

12:55 MZ wysłało pulsoksymetry do ponad 7 tys. osób

12:40 Od najbliższego weekendu ruszają kontrole stoków narciarskich

12:39 Niedzielski: Osoby powyżej 55 r.ż. z koronawirusem będą automatycznie zakwalifikowane do programu #DarmowaOpiekaMedyczna

12:30 Promocje na Cyber Monday. Zniżki do 80 proc.

12:21 MZ chce umożliwić każdemu wykonanie testu antygenowego

12:20 Prezes Orlenu: Najpóźniej w I kw. '21 do KE trafi wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG

12:16 Niedzielski: W tym tygodniu briefing z udziałem premiera w sprawie szczepień

12:12 Piloci wycieczek skorzystają z pomocy z tarczy branżowej

12:10 Niedzielski: Do 17 grudnia część medyków otrzyma dodatki

11:48 Marcin Piróg zrezygnował ze stanowiska prezesa Biomedu Lublin

11:26 PIH: podatek handlowy nie powinien wpłynąć na poziom cen towarów

11:20 Maseczki obowiązkowe również w miejscu pracy

11:16 Nowa opłata na rachunkach za prąd. Znamy stawki

11:08 PKN Orlen zakłada ok. 26 mld zł EBITDA grupy do 2030 r.

11:07 Gowin: Analizujemy poprawki Senatu do Tarczy 6.0

11:06 PKN Orlen zapowiada nową strategię i wyższe dywidendy

10:56 Gowin: Nie będzie formalnych zakazów przemieszczania się na początku stycznia

10:50 Answear chce się umacniać w regionie i utrzymać wysokie tempo wzrostu

10:50 Sellin: Do końca roku 400 mln zł trafi do artystów

10:48 Gowin: Bezpośrednia pomoc dla firm w Planie dla Pracy i Rozwoju

10:37 Premier: Możliwość użycia weta jest traktowana przez nas bardzo poważnie

10:08 Resort przygotował plan odmrażania niecovidowej służby zdrowia

10:00 PKB Polski w górę dzięki odroczonej konsumpcji

09:36 Sytuacja przewoźników kolejowych stabilizuje się

09:26 Frank i euro znowu w górę. Kurs euro poniżej 4,50 zł

09:22 Firmy boją się mniej niż konsumenci

09:02 BIEC: druga fala pandemii i lockdown mogą negatywnie wpłynąć na rynek pracy

09:00 Potęga dolara i USA czy chińska propaganda? "Mam w domu stosy gotówki"

08:55 Przerwa techniczna w ING

08:40 Ikea i Kaufland rozszerzają współpracę - pojawią się kolejne Mobilne Punkty Odbioru Zamówień

08:30 Dla branży odzieżowej i obuwniczej sobota była najlepszym dniem 2020 r.

08:23 Miedź na giełdzie w Szanghaju i Londynie wyceniana najwyżej od 7 lat

08:18 Ceny ropy w USA mocno zniżkują - w niedzielę panel OPEC+ nic nie uzgodnił

08:10 Coraz mocniej rośnie zadłużenie samorządów

08:00 Chiny zadłużają się na potęgę

07:37 Prezes PKN Orlen: "Ruch" nie jest ostatni w naszej układance

07:21 Potwierdzona wygrana Bidena w Wisconsin po ponownym przeliczeniu głosów

07:07 Kościński: Chcemy, by Polacy jak najwięcej wydawali

07:06 Krasnodębski: Polski rząd czeka na propozycję ze strony Niemiec ws. budżetu UE

07:00 Zgorzelski: Nie ma już opozycyjnej większości w Senacie

06:42 Strategia szczepień na koronawirusa na finiszu

06:33 Eksperci ostrzegają przed oszustwami w sieci w trakcie Cyber Monday

06:20 MF: błędy związane z nowym JPK_VAT dotyczyły m.in. podpisywania plików

06:11 Czarnek: "pakiet wolnościowy" będzie przedstawiony w grudniu

06:05 Podano nowy termin ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół

06:00 Ceny ofertowe najmu na równi pochyłej. Nawet o 24 proc. w dół w ciągu roku. Nowy raport

06:00 Chińczycy zlikwidowali biedę

06:00 Blisko co trzeci konsument spotkał się z nierzetelnością ze strony e-sprzedawców

