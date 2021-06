To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 30 czerwca 2021 r.

/

W środowym podsumowaniu dwie dobre i dwie nieco gorsze wiadomości. Zaczynając od tych dobrych, piszemy o zbliżającym się nowym naborze dopłat na auta elektryczne oraz nieco niższej inflacji. Z tych gorszych – o nowym, męczącym obowiązku dla właścicieli domów i mieszkań oraz zagrożeniu nową falą zakażeń. W podsumowaniu jak zawsze do znalezienia o wiele więcej. Zaczynamy podsumowanie środy.

#1 Coraz bliżej do nowych dopłat dla aut elektrycznych. Gorsze warunki ma mieć program „Mój prąd”, o czym informowaliśmy we wtorek, ale lepsze program „Mój elektryk”. Po klęsce pierwszej edycji programu dofinansowania zakupu aut elektrycznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało uruchomienie nowej puli pieniędzy. Warunki naboru zostaną złagodzone, a formalności zmniejszone. Do wydania do 2026 r. ma być pół miliarda złotych. Więcej w artykule Marcina Kaźmierczaka.

#2 Inflacja nieco spuściła z tonu. Czerwiec przyniósł złagodzenie inflacji cenowej w Polsce. Roczna dynamika wskaźnika CPI obniżyła się względem maja, ale wciąż pozostaje na nieakceptowalnie wysokim poziomie, wyraźnie przekraczając cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego – o czym informuje dziś Krzysztof Kolany.

#3 Nowy, męczący obowiązek. Żeby nie napisać – upierdliwy. Od 1 lipca trzeba zgłosić, czym grzejemy w domu czy bloku. Informacje będą zbierane w nowo tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenia będą musieli złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych. O tym, jak można to zrobić piszemy na Bankier.pl.

#4 Nowa fala zakażeń. Ten temat dawno już nie pojawiał się w moim podsumowaniu, ale dziś nie mogę go pominąć. Niepokojące dane o wzroście zakażeń w Wielkiej Brytanii napędzają spekulacje o kolejnej fali epidemii koronawirusa w Polsce. Sytuacja epidemiczna jest bardziej komfortowa, ale zagrożenie jest realne – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Realne tym bardziej, że wzrost zakażeń zaczynają notować już Czesi, gdzie premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu z tego powodu.

