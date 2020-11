To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 3 listopada 2020 r.

To będzie wyjątkowo długi dzień. W Stanach Zjednoczonych finał wyborów prezydenckich, który od rana relacjonujemy na Bankier.pl. A w Polsce kolejne usługi na wirtualnych torach, zapowiedź likwidacji dwóch bankowych marek i nowe konsekwencje ustawy covidowej z podpisem prezydenta. Zapraszam na podsumowanie wtorku.

#1 Wybory prezydenckie w USA na finiszu i z tego powodu od rana prowadzimy i przez całą noc prowadzić będziemy specjalne wydanie serwisu. Na podstawowe pytanie - dlaczego właściwie wybory w Stanach Zjednoczonych są ważne - odpowiadamy w ramach doskonale znanej Państwu serii "Tłumaczymy". Dokonaliśmy także podsumowania czterech ostatnich lat rządów Donalda Trumpa. Analitycy na łamach Bankier.pl zastanawiają się nad konsekwencjami wygranej jednego i drugiego kandydata, my - także nad tym, co zmiana w fotelu głowy amerykańskiego mocarstwa może oznaczać dla inwestorów.



Serwujemy dziś też porównanie programów wyborczych obydwu kandydatów, a najnowsze doniesienia zza wielkiej wody na bieżąco publikujemy w naszym głównym artykule - gospodarczej relacji na żywo z wyborów w USA [ZOBACZ].

#2 Nie mniejszym zainteresowaniem niż relacja z amerykańskich wyborów cieszyło się dziś przypomnienie, że w najbliższych tygodniach z rynku znikną dwie bankowe marki. W ślad za bankowymi instrukcjami informujemy, czego powinni spodziewać się klienci trafiający teraz pod skrzydła Alior Banku i BNP Paribas. Warto wiedzieć to wcześniej!



#3 Przez Covid-19 zmiany postępują tam, gdzie kiedyś nikt by się ich nie spodziewał. Po tym, jak od dzisiaj także urzędnicy i zatrudnieni w samorządach pracują zdalnie, od jutra we wszystkich oddziałach ZUS-u dostępne będą e-wizyty. Dotychczasowe "pandemiczne" decyzje rządu nauczyły nas już spodziewać się wszystkiego - rozporządzenie w tej pierwszej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw wczoraj wieczorem. Dziś informujemy m.in. o tym, co zmiana trybu pracy w jednostkach publicznych oznacza dla petentów w urzędach.



#4 Wieczorem poinformowano o podpisie złożonym przez prezydenta na nowelizacji "ustawy covidowej". To na mocy tych przepisów, po wniesieniu poprawek na ostatniej prostej, medycy (nie tylko skierowani przez wojewodę, jak planowano wcześniej i co wywołało kontrowersje) pomagający w walce z koronawirusem mają być beneficjentami dodatku pieniężnego w wysokości 100 proc. kwoty wynagrodzenia. Na mocy nowej wersji ustawy ma być też łatwiej zatrudniać w Polsce lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej. Polecam sprawdzenie, jakie nowe prawa i obowiązki mają ci, którzy z SARS-CoV-2 walczą na froncie oraz my - obywatele - podlegający kolejnym rządowym restrykcjom.



O czym jeszcze pisaliśmy we wtorek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:16 Dodatki dla medyków i kary za brak maseczki. Ustawa covidowa z podpisem prezydenta

19:12 Wielka Brytania podnosi stopień zagrożenia terrorystycznego

18:57 Resort finansów planuje zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji



18:06 Wojsko skupi chryzantemy? Szef MON wyjaśnia

17:49 Projekt umożliwiający elastyczne planowania egzaminów na prawo jazdy w konsultacji

17:46 PTTK zachowa grunty pod schroniskami. TPN zyska ponad 1 tys. ha gruntów

17:19 Sprzedaż elektronicznych winiet na czeskie autostrady ruszy w grudniu

16:50 Posiedzenie RPP przełożone z uwagi na konsultacje z rządem? Rzecznik komentuje

15:00 W środę lub czwartek zapadną ewentualne decyzje o obostrzeniach

15:00 Personel medyczny zwolniony z kwarantanny

15:00 Minister zdrowia ogłosił nową strategię walki z pandemią

15:00 Bardzo mocne wzrosty na GPW. WIG-Lockdown w górę

15:00 NFZ wyceni pacjentów covidowych na podstawie saturacji

15:00 Antycovidowy absurd. W vanie przewieziesz mniej osób niż w osobówce



14:56 Rząd planuje zmienić system poboru opłat na autostradach

14:32 Unia zapowiada działania, by walczyć z terroryzmem

14:25 Minister rolnictwa: 180 mln zł na pomoc dla producentów chryzantem

14:15 Chińczycy zatrzymali największe IPO świata



13:44 Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z podpisem prezydenta

13:34 Od środy e-wizyty dostępne we wszystkich oddziałach ZUS

13:04 PiS przesuwa obrady Sejmu. "Z powodu epidemii"

13:00 Szymon Hołownia zakłada partię. "Złożyliśmy wniosek o rejestrację Polski 2050"

12:03 Rozpoczęły się wybory prezydenckie w USA

11:20 Nowy rekord upadłości konsumenckiej

10:42 NBP potwierdza, że listopadowe posiedzenie RPP przesunięto na 6 XI

10:05 Kurs euro spadł poniżej 4,60 zł. Złoty uratowany?

09:23 Koronawirus spowalnia budowy w całym kraju

08:55 Pekao skraca godziny otwarcia placówek

08:28 Wkrótce z rynku znikną dwie bankowe marki

08:04 Drożyzna w salonach samochodowych. Przejście na „elektryki” kosztuje



08:03 Ropa zdrożała najmocniej od 3 tygodni, ale już zaczyna oddawać część zysków

07:47 Błaszczak: Plany wprowadzenia stanu wyjątkowego nie były omawiane

07:38 KNF cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych

07:17 Adam Lipiński obejmie stanowisko wiceprezesa NBP

06:41 Wiceminister zdrowia: Tysiąc lekarzy z zagranicy do walki z Covid-19

06:15 We Włoszech producenci drożdży apelują, by nie kupować ich na zapas

06:00 Kolejny wzrost stawki na lokatach miesięcznych

06:00 W bankach jesienne promocje kredytów hipotecznych

00:27 Walia myśli o wyjściu z lockdownu, Szkocja o jego wprowadzeniu

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.